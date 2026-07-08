Спортивные состязания были одними из главных зрелищ в день города. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главная площадь Владивостока стала не только центром недавних праздничных гуляний, но и большой спортивной площадкой. В День города здесь проходили турниры, мастер-классы, показательные выступления и массовая сдача нормативов ГТО. В открытой студии радио «Комсомольская правда» гости праздника говорили о том, почему спорт давно стал неотъемлемой частью приморской столицы. Подробнее об этом читайте в материале «КП».

Множество спортивных площадок разместилось на центральной площади. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Спорт для каждого

Несмотря на дождливую погоду, спортивная программа Дня города прошла практически в полном объеме. На центральной площади города каждый гость, независимо от возраста и уровня подготовки, мог найти занятие по душе.

Силачи Владивостока впечатлили гостей праздника. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

«У нас был мини-марш-бросок среди наших товарищей, участвовали инвалиды II, III группы, ветераны боевых действий. Мы отжимались, приседали, прыгали – все показали достойные результаты. Суть соревнований была не в победе, а в том, чтобы пообщаться и сблизиться», – рассказал ветеран боевых действий, член ассоциации офицеров России, участник игр ГТО Сергей Яворский.

Сергей Яворский в открытой студии радио «КП». Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Каждый желающий старше шести лет мог проверить свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО на специальной площадке. Любителей командных видов спорта ждали матчи Кубка Владивостока по баскетболу 3×3, мастер-классы по мини-футболу и турнир по подстольному футболу.

«У нас есть отдельная площадка для сабсоккера – это необычный, но интересный вид спорта. Участники играют в футбол небольшим мячом на площадке 1,5 на 1,5 метра. Каждый видит мяч через стекло, оппонент всего один. Нужно сидя, играя только ногами, забивать мяч в ворота соперника», – объяснил заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Валерий Курочкин в эфире радио «КП».

Валерий Курочкин в открытой студии радио «КП». Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Отдельную программу подготовили для поклонников единоборств и экстремальных дисциплин. На площади прошли соревнования по трикингу с участием чемпиона мира из Китая Ли Шань-Шуаня, международный фестиваль бокса «Дружба народов» между сборной Приморского края и командой китайской провинции Хэйлунцзян, а также соревнования по самбо и сумо.

На центральной площади города каждый мог найти занятие по душе. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Спортивный праздник начался еще до основных торжеств. За несколько дней до Дня города во Владивостоке стартовали парусная регата в Амурском заливе и Кубок по гонкам дронов, которые также вошли в праздничную программу.

Территория активной жизни

Любовь к спорту давно стала частью городской идентичности. Не случайно в 2019 году Владивосток получил звание беговой столицы России благодаря рекордному числу участников массового забега. В городе развиваются морские виды спорта, в том числе Владивосток считается одним из центров развития сапсерфинга в стране.

По словам заместителя начальника управления физической культуры и спорта, за последние годы серьезно изменилась и спортивная инфраструктура города. Если еще два десятилетия назад современных объектов в городе остро не хватало, то за последние годы во Владивостоке появились десятки универсальных спортивных площадок во дворах и открылись специализированные объекты.

«За последние три года реализовано более 20 универсальных спортивных объектов, построено четыре универсальных спортивных комплекса, и в ближайшие годы будет еще больше этих объектов», – сказал Валерий Курочкин.

Одним из самых узнаваемых мест для любителей активного отдыха остается «Русская лыжня» на острове Русском, которую Валерий в беседе с ведущим радио «КП» называет местом силы.

По его мнению, главная задача сегодня – сделать спорт максимально доступным для каждого горожанина.

«Я бы хотел, чтобы у каждого жителя Владивостока была возможность, выйдя из подъезда, увидеть современный спортивный объект и захотеть заниматься спортом и самому, и с детьми, и в дальнейшем вести здоровый образ жизни», – подытожил собеседник радио «КП».

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