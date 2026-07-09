Победителями «Многодетная семья» стали Ефановы из Большого Камня, у которых десять детей. Фото: Ирина ФАСОВА.

В День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, губернатор Приморья Олег Кожемяко наградил лауреатов регионального тура конкурса «Семья года». Торжественное мероприятие прошло в правительстве края, при этом к празднику в режиме видеосвязи присоединились представители всех муниципалитетов региона.

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ

Губернатор подчеркнул, что в Год единства народов России роль института семьи становится определяющей. Именно в домашнем кругу закладываются основы патриотизма, уважения к корням, сохранению традиций и преемственности поколений.

Губернатор края Олег Кожемяко лично вручал награды победителям. Фото: Правительство Приморского края.

«Весь Приморский край участвует в празднике. Конкурс, который проводит краевое правительство, является одним из этапов Всероссийского конкурса «Семья года». Ему уже 10 лет. И если изначально в нем участвовало 14 семей, то сейчас уже более 80», - отметил положительную динамику Олег Кожемяко.

Глава региона выразил особую благодарность многодетным трудолюбивым парам, которые воспитывают детей в духе любви к Родине. Отдельно губернатор отметил семьи участников СВО. Их стойкость, верность и поддержка близких, находящихся на передовой, вносят неоценимый вклад в общее дело приближения победы.

Мама – это самое главное в жизни. Фото: Ирина ФАСОВА.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ – НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

Губернатор Приморья подчеркнул глубокий смысл праздника, который чтит традиции крепкого брака, заложенные еще Петром и Февронией Муромскими - покровителями семьи, которые сами были многодетными.

Обращаясь к участникам конкурса, глава региона назвал их образцом сохранения семейных устоев и уважения к наследию предков.

Праздник понравился и взрослым, и детям. Фото: Ирина ФАСОВА.

«Безусловно, правительство края видит своей главной задачей – поддержку семей. Сейчас в Приморье действует порядка 34 мер социальной поддержки, охватывающих 90 тысяч семей. В планах властей - дальнейшее расширение этой программы», - заверил Олег Кожемяко.

Особый акцент губернатор сделал на оказание адресной помощи тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а также семьям погибших участников СВО и инвалидов первой группы.

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ

История семей Приморского края - это живое доказательство любви и верности друг другу и Приморскому краю. Как прозвучало на торжественном собрании, конкурс – не соревнование, это своеобразный гимн любви, признание душевной энергии, которую родители вкладывают в детей.

Особое значение семейный конкурс приобретает в Год единства народов России. Фото: Ирина ФАСОВА.

«Вы создаете целую Вселенную, особый мир для своих детей и тем самым развиваете наш регион», - уверен председатель Законодательного собрания Приморья Антон Волошко.

Затем началась церемония награждения семей, которые стали лучшими в своих номинациях.

В категории «Многодетная семья» лидерами стали Ефановы из Большого Камня. Среди молодых пар (стаж 11 лет) жюри выделило Кукушкиных из Владивостока. Илья - ветеран боевых действий и участник СВО, а Лидия - верная спутница и мама двоих детей. Среди сельских семей не было равных Глебовым из Надеждинского района. Их четвертьвековой союз подарил миру троих одаренных детей, каждый из которых уже нашел свое призвание в музыке, танцах или IT. Титул «Хранителей традиций» достался Молчановым. Эта пара объединила в себе две офицерские династии, сделав воспитание сыновей через личный пример своим главным жизненным кредо.

Маленькие дети не торопились уходить со сцены. Фото: Ирина ФАСОВА.

«Золотой семьей» признаны Анпилоговы из города Артема. За 38 лет совместной жизни они создали дом, полный тепла и любви, где всегда рады гостям. Супруги не сидят на месте: горы, сплавы и культурные мероприятия - неотъемлемая часть их досуга.

8 июля в большом зале в здании правительства не было свободных мест. Фото: Ирина ФАСОВА.

Наконец, в номинации «Семья защитника Отечества» победили Бугорковы. Николай, защищавший нашу Родину в зоне СВО, и Ольга, создавшая крепкий семейный тыл, воспитывают троих детей. Они радуют родителей успехами в спорте и учебе.

Оглашение имени каждого из победителей сопровождалось бурными аплодисментами. Особенно трогательными стали моменты с детьми на сцене. Некоторые малыши долго не хотели спускаться в зал после получения наград и о чем-то говорили с губернатором. Это вызывало море улыбок.

Финал конкурса украшали выступления артистов. Фото: Ирина ФАСОВА.

Оргкомитет принял решение направить всех шестерых победителей на финальный этап всероссийского конкурса.

ПОБЕДИТЕЛИ НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Особо душевным моментом церемонии стало чествование лауреатов в категории «Приз зрительских симпатий».

В номинации «Молодая семья» триумфаторами стали Илья и Евгения Срибные из Артемовского городского округа. Супруги в браке уже 14 лет, воспитывают троих детей. Семья Срибных - пример активной гражданской позиции. Они не только постоянные участники и победители творческих конкурсов, но и главные помощники в гимназии и детском саду.

Участники торжественного мероприятия с удовольствием фотографировались на фоне праздничного стенда. Фото: Ирина ФАСОВА.

Звание лучшей в номинации «Семья защитника Отечества» получила чета Багрянцевых из Кавалеровского округа. Виктор Николаевич и Алина Игоревна - молодая пара, их союз скреплен не только чувствами, но и рождением сына Артема в мае 2025 года. Сейчас Алина с нетерпением ждет возвращения мужа, который является ветераном боевых действий и участником СВО.

Победу в категории «Многодетная семья» одержали Сергей и Ирина Орёл из Владивостока. За 11 лет брака супруги стали родителями пятерых детей. В их доме царит атмосфера поддержки, где каждый ребенок находит время для спорта, творчества и отличной учебы. Ирина и Сергей активно занимаются благотворительностью, а главными столпами их семейного счастья называют взаимовыручку, любовь к путешествиям и единство.

Титул «Хранителей традиций» завоевала семья Молчановых. Фото: Ирина ФАСОВА.

В номинации «Сельская семья» отмечены Иван и Марина Аношкины из Ольгинского округа. Их история - это пример созидания на родной земле. После службы и серьезного ранения Иван Сергеевич нашел призвание в сельском хозяйстве: он обустроил подворье, где теперь разводит перепелок и различные породы кур. Марина Михайловна - надежный тыл мужа.

Титул «Семья – хранитель традиций» заслуженно достался династии Мальковых из Артемовского округа. Это большая педагогическая семья, где любовь к учительскому труду передается из поколения в поколение. Для Мальковых педагогика - не просто профессия, а призвание. Они бережно хранят память о предках и вдохновляют молодых специалистов следовать их примеру.

В номинации «Золотая семья» лучшими признаны Сергей и Галина Кирилловы из Октябрьского округа. Их история любви длится уже 43 года. Супруги вырастили сына Дениса и дочь Любовь, а сегодня их дом стал местом притяжения для четырех поколений большой семьи. Секрет их долголетия прост: уважение, неустанный труд и искренняя забота друг о друге.

Самый младший из семьи-победительницы Ефановых - Илюша, которому 8 июля исполнился год и 9 месяцев. Фото: Ирина ФАСОВА.

СЕМЬЯ – ЭТО ВСЕ

Торжественное мероприятие в большом зале закончилось, но участники праздника не спешили расходиться по домам. Они с удовольствием фотографировались на фоне праздничного стенда и общались друг с другом.

Как сказала министра труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая, «Семья года» – это не конкурс анкет и достижений. «Прежде всего, это возможность увидеть людей, на которых держится край: родителей, которые воспитывают детей, супругов, которые десятилетиями идут рядом, семьи, которые сохраняют традиции, поддерживают защитников Отечества, развивают свои территории и показывают пример другим. За 10 лет конкурс доказал: семья – это не главное, семья – это все», - убеждена Светлана Красицкая.

В правительстве Приморского края подчеркивают: сегодня в регионе насчитывается 24,2 тысячи многодетных семей, в которых растут более 80 тысяч детей. Для поддержки таких семей в крае действует 27 различных мер, включающих не только прямые финансовые выплаты, но и помощь в вопросах образования, организации отдыха, транспортных расходов и улучшения жилищных условий.

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