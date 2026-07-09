Транспортную развязку отремонтировали в рамках мастер-плана развития города. Фото: Евгения КУБКО/vlc.ru.

Дальневосточная столица продолжает меняться – и не только за счет масштабных дорожных работ, но и благодаря бережному, продуманному озеленению. Яркий пример таких перемен – перекресток улицы Русской и проспекта 100 летия Владивостока, который превращается не просто в развязку, а в современный, облагороженный транспортный узел.

Первые хвойные деревья здесь высадили в начале июня. Фото: Евгения КУБКО/vlc.ru.

По сообщению пресс-службы мэрии, более 19 тысяч растений уже нашли свое место на обновленной территории. Десять новых цветников, украшенных декоративными камнями, радуют глаз разнообразием красок и форм. Здесь соседствуют почти 600 многолетних кустарников и цветов – можжевельники, спиреи японские, гортензии, вейгелы, розы, астры, котовники, сеслерии и шалфеи. А основу ярких композиций составляют тысячи однолетних цветов, которые придают пространству особую красочность.

Работы не останавливаются ни на день. Специалисты муниципального учреждения «Зеленый Владивосток» шаг за шагом создают на разделительных полосах перекрестка полноценные зеленые ансамбли. Сейчас идет подготовка новых участков: завозится грунт, проводится планировка территории. Недавно здесь высадили 70 кустов гортензии – это лишь начало. Впереди – формирование сложных композиций из деревьев и кустарников, а свободные места покроет газонная трава.

На клумбах разместили 19 тысяч однолетних цветов. Фото: Евгения КУБКО/vlc.ru.

Подход к озеленению крупной транспортной развязки – максимально продуманный. Как подчеркивает начальник управления городской среды Анна Джура, при выборе растений специалисты учитывают сразу несколько факторов: устойчивость к специфическим условиям оживлённого перекрестка, эстетическую привлекательность и безопасность для участников дорожного движения. Цель – не просто украсить город, а создать гармоничное пространство, где красота не идет в ущерб функциональности.

«Сейчас работы продолжаются. Планируем, что уже к концу лета перекрёсток полностью преобразится», – поделилась Анна Джура.

Напомним, реконструкция перекрестка завершилась в 2025 году. Как ранее писала «КП», комплексный ремонт провели в рамках мастер плана развития Владивостока. Модернизация автотранспортного узла включала не только изменение схемы движения и обновление дорожной инфраструктуры – новые светофоры, знаки, разметка, но и благоустройство пешеходных зон. Завершающим штрихом станет озеленение.

Пешеходные зоны тоже привели в порядок. Фото: Евгения КУБКО/vlc.ru.

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