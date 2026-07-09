Во Владивостоке переименовали остановку общественного транспорта на Спортивной

Остановка находится недалеко от одноименного сквера, в котором установлен памятник первому президенту Социалистической Республики Вьетнам. Фото: vlc.ru.

В столице Приморья небольшое, но символичное изменение городской карты: остановку «Спортивная», в районе дома №4 на улице Борисенко, переименовали в «Сквер Хо Ши Мина». Комиссия по городской топонимике поддержала идею единогласно.

Инициатором смены названия выступила Приморская краевая общественная организация «Общество дружбы с Вьетнамом» во главе с проректором ДВФУ по международным отношениям Евгением Власовым. Обращение в адрес главы Владивостока Константина Шестакова направили еще весной.

У Владивостока давние крепкие дружественные отношения с Социалистической Республикой Вьетнам. Как отмечают специалисты управления культуры администрации города, выбор названия не случаен: остановка находится в шаге от одноименного сквера – на пересечении улиц Борисенко и Спортивной. Это единственное место в дальневосточной столице, где увековечена память первого президента Демократической Республики Вьетнам, основателя современного вьетнамского государства.

Памятник Хо Ши Мину установили по инициативе Генерального консульства Вьетнама и вьетнамской общественности. Символично, что церемония открытия скульптуры – 5 июля 2019 года совпала с 25-летием со дня подписания договора об основах дружественных отношений между Россией и Вьетнамом, а также с 10-летием со дня установления побратимских отношений между Владивостоком и вьетнамским городом Хошимин.

Сам Хо Ши Мин трижды приезжал во Владивосток (впервые – в 1924 году). Во время всех своих визитов он останавливался в «Версале». Кстати, гостиница и сейчас популярная точка экскурсий по «вьетнамским местам», как и обновленная набережная Спортивной гавани, и железнодорожный вокзал.

Проректор ДВФУ по международным отношениям подчеркивает: новое название – способ сделать историю дружбы России и Вьетнама частью городского пространства. Когда название сквера звучит в автобусах и появляется на маршрутных схемах, связь двух стран становится чуть ближе и понятнее каждому жителю.

Заместитель главы администрации Дарья Стегний отметила, что новое название будет не только знаком уважения к вьетнамским партнерам, но и удобным ориентиром для горожан и туристов.

Специалисты уверены, переименование – один из важных штрихов в общей картине растущего сотрудничества Владивостока и Вьетнама. Активную роль здесь играет ДВФУ: университет уже запустил совместную программу с Университетом Дананга, а в планах – проект по кибербезопасности с Университетом FPT в Ханое. Вьетнамоведение в ДВФУ изучают системно уже 40 лет, в Ханое работает представительство вуза. Ежегодно во Владивостоке учатся около 70 студентов из Вьетнама.

Изменение на транспортной карте города можно назвать частью большого диалога – между странами, культурами и поколениями.

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