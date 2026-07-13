Центральную площадь Владивостока ждёт реконструкция. Фото: Николай ИВАНОВ.

Очередные большие перемены ждут Владивосток. Его главная площадь – визитная карточка краевой столицы – получит совершенно новый облик. Проект должен учесть и объединить историю города, его рельеф, приморский климат и потребности жителей.

Архитектурные бюро из России, Китая, Индии, Японии, Швейцарии и Нидерландов ведут интеллектуальную борьбу за право задать вектор развития «сердцу» дальневосточной столицы. И речь идет не о реновации, а о настоящей перезагрузке пространства, которое должно стать точкой притяжения всех: и горожан, и туристов.

У каждой группы архитекторов свой взгляд на то, как должен выглядеть идеальный городской центр. Фото: Николай ИВАНОВ.

«Владивосток – форпост России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, он привлекает гостей своим архитектурным обликом XIX века, великолепными балетными и оперными спектаклями, картинной галереей, музеями, фестивалями, живописным рельефом с бухтами, островом Русским. Поэтому важно учитывать фактор площади Борцов Революции, после установки памятника она стала визитной карточкой Приморского края, рядом с площадью ведем большую работу, чтобы здание торгового дома «Кунст и Альберс» было преобразовано в филиал Эрмитажа», – сказал губернатор края Олег Кожемяко.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ознакомился с презентациями участников конкурса. Фото: Николай ИВАНОВ.

Сейчас центральная площадь словно остров посреди города. Она хранит память о разных эпохах. Здесь когда то находились торговые ряды, радовал глаз сад, гремели цирковые выступления, даже размещались военные объекты.

Сегодня перед проектировщиками стоит амбициозная задача – вернуть площади Борцов Революции живую связь с морем не только визуально, но и, как говорят архитекторы, пространственно, эмоционально.

В зону, где произойдут предстоящие изменения, войдут не только привычные границы площади, но и Набережная Цесаревича, и площадь Морского вокзала. Это почти 17 га городской «ткани», которую предстоит сшить в единое, удобное и современное полотно.

За дело взялись четыре международных консорциума – всего 12 команд. Бок о бок с зарубежными работают российские специалисты, тонко чувствующие местный контекст. У каждой группы свой взгляд на то, как должен выглядеть идеальный городской центр.

Детали проектов обозначили на специальной пресс-конференции. Фото: Николай ИВАНОВ.

Одни делают ставку на климат и устойчивость. Например, Ван Дун из китайской Turenscape (Туренскейп) предлагает применить принципы «города губки», чтобы воды после сильных ливней не становились проблемой, а работали на город. Еще одна его идея – продумать микроклимат площади. Владивосток славится ветрами, и сделать пространство комфортнее – значит, подарить людям возможность дольше здесь оставаться, просто гулять, отдыхать, встречаться.

Другие команды хотят подчеркнуть уникальность культурного слоя. Так, Борис Немцев из консорциума «КОСМОС × «Стрелец энд Парк» × BHUMIPUTRA (Бхумипутра)» уверен: соседство советского памятника, административной «высотки» краевого правительства и православного храма – не противоречие, а культурное достояние города.

«Нужно собрать все «бриллианты» территории и заставить пространство работать», – сказал Немцев. То есть, не сглаживать исторические слои, а показать их ценность.

Еще один консорциум с Hanhe Studio (Ханэ Студио), Ballistic Architecture Machine (БАМ) и Concrete Jungle (Конкрит Джангл) в составе ищет баланс между величием и уютом. Их концепция – почти как парадокс: «Cozy Monumentalism», или «приятный, комфортный монументализм». Ее смысл в том, чтобы сохранить масштаб и значимость здешних мемориалов, но сделать так, чтобы они не подавляли, а становились частью повседневной жизни.

Конкурсанты должны учесть уникальные особенности Владивостока. Фото: Николай ИВАНОВ.

При этом власти ставят четкое условие: проект должен быть не только красивым, но и реализуемым.

«Хочется, чтобы мы, поверив в эту мечту, смогли ее реализовать, чтобы не только мы, но и наши дети смогли увидеть результат нашего труд,», – подчеркнул главный архитектор Приморского края Антон Глушков.

Именно поэтому в фокусе – решения, которые реально можно воплотить и которые смогут привлечь не только бюджетные, но и внебюджетные средства.

Итоги конкурса подведут в сентябре на Восточном экономическом форуме. Пока детали проектов держат в секрете, но уже ясно – речь идет не о точечных улучшениях, а о создании новой городской логики, когда площадь перестает быть «островом» и становится живым центром, который объединяет историю, природу и ритм современной жизни города.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП» – Владивосток» или «КП» – Дальний Восток» обязательна.