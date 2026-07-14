От Биробиджана до Владивостока: молодой врач – о пути в профессиию

Сейчас в Приморском крае открыто более 50 000 вакансий для специалистов всех уровней. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

История Ирины Ряховской – не просто личная биография, а живой пример того, как складывается профессиональная судьба молодого медика на Дальнем Востоке. Ее путь из Биробиджана во Владивосток наглядно показывает: сегодня Приморье не только остро нуждается в кадрах, но и создает реальные условия, чтобы мотивировать специалистов и раскрыть их потенциал.

В этом году Тихоокеанский государственный медицинский университет открывает двери для более чем 600 студентов на бюджетные места по программам специалитета и бакалавриата, а также готов принять 247 ординаторов. Вопрос о том, что ждет выпускников после диплома, волнует многих. На него помогают ответить практические занятия и опыт таких специалистов, как Ирина Александровна Ряховская, заведующая отделением медицинской профилактики Владивостокской поликлиники №1.

Родившись в Биробиджане, Ирина еще в школьные годы определилась с призванием: на выбор повлияли близкие – дядя хирург и мама, работавшая хирургической медсестрой. Их пример убедил девушку в том, что медицина – это не просто профессия, а призвание, требующее самоотдачи. Окончив школу, она переехала во Владивосток, поступила в ТГМУ, а сразу после выпуска начала работать в поликлинике №1 – и с тех пор ни разу не усомнилась в своем выборе. Медицина для нее с детства ассоциировалась с чем то по настоящему важным и благородным.

Девушка устроилась на работу во Владивосточскую поликлинику № 1 сразу после окончания медицинского университета. Фото: Министерство здравоохранения Приморского края.

По словам Ирины, одна из главных особенностей врачебной работы, ее командный характер. В медицине невозможно действовать в одиночку: взаимовыручка и поддержка коллег становятся тем фундаментом, на котором держится качество помощи.

«Если возникают новые или особенно срочные задачи, я всегда поддерживаю коллег. Благодаря этому любые трудности преодолеваются гораздо легче», – поделилась молодой врач.

Не менее важный вопрос для молодых специалистов – уровень дохода. Ирина Александровна честно раскрывает структуру зарплаты врача в Приморье: она складывается из оклада, дальневосточной надбавки, районного коэффициента, доплаты за вредные условия труда, а также стимулирующих выплат – в зависимости от выполнения показателей и оценки эффективности работы.

«При работе на одной поставке со всеми стимулирующими выплатами после удержания получается около 150 тысяч рублей», – рассказала Ирина Александровна.

Тем, кто только стоит перед выбором профессии, специалист дает несколько важных советов. Прежде всего, нужно быть готовым к тому, что учиться придется всю жизнь: медицина стремительно развивается, появляются новые протоколы, рекомендации и нормативные документы. Кроме того, работа с людьми – это всегда вызов: пациенты приходят уставшими, встревоженными, порой раздраженными.

«Но если вы думаете, что внутри вас можно спасти жизнь – идите смело. Эта профессия дает очень сильную внутреннюю опору и помогает по-настоящему осознать ценность легкой жизни», – подытожила доктор Ирина Ряховская.

Стоит отметить, что в крае открыто свыше 50000 вакансий для профессионалов разного уровня. При этом власти выстраивают системную стратегию подготовки кадров. Правительство края формирует пятилетний план подготовки специалистов, который учитывает текущие потребности и будущие вызовы. И речь идет не только о медицине: в приморских учебных заведениях появляются новые перспективные направления – например, подготовка сварщиков роботизированной сварки, операторов станков со сложным программным обеспечением, инженеров «умного дома» и других востребованных специалистов.

Можно сказать, что путь Ирины Ряховской – это история о том, как личное решение одного человека становится частью большой государственной задачи. Ее опыт показывает: Приморье готово встречать молодых специалистов, давая им возможности для развития – от достойного дохода до поддержки в профессиональном росте. И именно такие истории могут стать тем самым ориентиром, который поможет подрастающему поколению сделать свой выбор в пользу служения обществу и развития родного региона.

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