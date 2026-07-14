Семья Пожярскас в Кремле. Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Юлия и Андрюс Пожярскас и так были известны в Амурской области, а не только селе Екатеринославка, где они живут. Андрюс с первых дней и по нынешний защищает Родину в зоне специальной военной операции. Юлия – лидер волонтерского движения, которое помогает фронту. Теперь семью знает вся страна. На недавнем форуме «Все для победы!» Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» президент Владимир Путин вручил им кубок, как лауреатам премии ОНФ. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда»-Владивосток».

Быть рядом с президентом – это волнительно и ответственно. Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Как отметил глава государства, «Народный фронт», который отмечает 15-летие, полностью себя оправдал. Он всегда на острие решаемых страной проблем.

«Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, собрали и направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей. Поэтому нас, безусловно, ждет победа. Я вас благодарю и с удовольствием приму участие в награждении лауреатов Общероссийского народного фронта», - обратился к участникам форума Владимир Путин.

НАРОДНЫЕ ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Кубок «Все для Победы!» вручили тем, кто не побоялся рискнуть собой ради других. Первую награду получили Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин - охранники Старобельского колледжа, которые выводили людей из-под удара дронов, ударивших по студенческому общежитию. Вторым лауреатом стал 19-летний Шамиль Устарбеков из Каспийска. Несмотря на расстройство аутистического спектра, во время разрушительного потопа парень проявил невероятную смелость и спас семилетнюю девочку. Награду он разделил со своей мамой Патимат, как признание ее заслуг в воспитании настоящего героя.

Самая дорогая награда семьи Пожярскас, полученная из рук президента России.

Третий кубок вручили семье Пожярскас, которые приехали почти в полном составе: родители и двое сыновей. Маленькая дочь Вероника, которой всего три года, осталась в Амурской области с родственниками.

Андрюс Пожярскас, как кадровый военнослужащий, обратился к президенту по всей форме.

«Товарищ Верховный Главнокомандующий! Благодарим вас за то, что стоите на страже интересов нашей страны и делаете все возможное для поддержки фронта. Под Вашим руководством мы прилагаем все силы, чтобы добиться скорейшей победы, нашей победы. Мы знаем: у противника на поле боя нет шансов, потому что за нами наши семьи, дети, матери и отцы. А то, что враг ежедневно пытается нанести удар по нашей инфраструктуре, – это всего лишь попытка сломить наш дух. И у них ничего не получится. Победа будет за нами», - сказал офицер.

В БОЕВОМ СТРОЮ, НЕСМОТРЯ НА РАНЕНИЕ

Андрюс Пожярскас в армии с 2014 года. Он встал на защиту Родины с первых дней специальной военной операции. Служит честно, бойцы доверяют командиру, он умеет вселять уверенность и вести за собой. За время СВО лейтенант Пожярскас удостоен трех наград: Медалью Суворова, Медалью Жукова, Медалью «За отвагу».

В прошлом году он был тяжело ранен в результате атаки дронов, но все равно остался в строю.

Юлия и Андрюс - пример крепкого союза. Фото: Личный архив героя публикации.

«У Андрея серьезное повреждение ноги. Перенес две операции. Один осколок так и остался в коленной чашечке, его не получилось достать. Муж приехал в Москву на вручение награды прямо из Ростова-на-Дону. До конца июля у него отпуск, а потом снова вернется к месту службы», - рассказывает в разговоре с «Комсомолкой» Юлия.

Сыновья Илья, ему 10 лет, и Сережа, которому восемь, безумно радовались встречи с папой и, конечно, робели перед встречей с президентом.

«Мы все очень волновались именно перед выходом на сцену и потом, когда ушли с нее. А когда оказались рядом с Владимиром Владимировичем, все страхи куда-то улетучились. Было спокойно и радостно», - признается Юлия.

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ И ВДОХНОВИТЕЛЬ

Юлия прекрасно понимает, насколько важно и ценно помогать тем, кто сейчас не щадит себя ради победы над врагом страны. В 2023 году она стала основателем и идейным вдохновителем волонтерской группы «СВОим! Вместе до Победы!». Эта инициатива, зародившаяся в Октябрьском муниципальном округе, быстро превратилась в настоящий маяк надежды для бойцов на передовой. Волонтерская деятельность Юлии Сергеевны и ее команды продолжается и по сей день, оказывая неоценимую поддержку ребятам, выполняющим свой долг.

Счастливые дети Юлии и Андрюса. Фото: Личный архив героя публикации.

«Первыми меня поддержали родственники, друзья. Сейчас в команде около 200 человек. Не очень много, но мы стараемся. Постоянно работаем. Передаем для наших ребят дроны, квадроциклы, генераторы - все, что нужно бойцам. Всего отправили на фронт больше двух тонн гуманитарных грузов»,-рассказывает Юлия.

Ее вклад в поддержку военнослужащих получил широкое признание.

«За свою неустанную работу в этом направлении Юлия Сергеевна была удостоена благодарственных писем от главы Октябрьского округа и командиров воинских частей. Особо стоит отметить награждение в 2025 году медалью губернатора Амурской области «За содействие специальной военной операции». Семья Пожярскас несколько раз становилась героями сюжетов. Амурского телевидения», - рассказывают в администрации области.

Кстати, недавно Пожярскас стали победителями региональными конкурса «Семья года» в номинации «Семья защитника Отечества». Теперь они поборются за звание лучших на федеральном уровне.

СКАЗАЛА «ДА», НЕ ДОЖДАЯСЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РУКИ И СЕРДЦА

История любви Андрюса и Юлии трогательная. Познакомились в гостях у общих знакомых. Он – веселый, видный, душа компания, прекрасно играет на гитаре. Как перед таким устоишь! Юля – красивая и загадочная. Андрюс и ухаживал красиво, и предложение руки и сердца сделал как настоящий романтик.

Со дня свадьбы Юлии и Андрюса прошло 12 лет. Фото: Личный архив героя публикации.

«Я очень люблю шоколад, моя слабость – «Киндер-сюрпризы». Целая коллекция игрушек была. И вот Андрюс угощает шоколадным яйцом. Я разворачиваю золотинку, «скорлупу» съедаю, а внутри пластиковой капсулы нахожу обручальное кольцо. Мне и вопроса не надо было задавать про брак. Я сразу сказала «да»». Мы вместе уже 12 счастливых лет», - улыбается Юлия.

Кстати, только через время Андрюс признался, как удалось поместить кольцо внутрь шоколадного «сюрприза». Оказывается, вместе с товарищами провели настоящую «хирургическую» операцию по извлечению оригинальной начинки и незаметной ее замене на кольцо. Шоколадный «шов» растапливали, а потом снова спаивали.

КУПИЛ НА ПРИЗОВЫЕ ДЕНЬГИ ДРОН ДЛЯ ПАПЫ

Недавно жители Амурской области дружно собирали металл для создания памятника на Поклонной горе. 68 килограммов монет и гильз теперь лягут в основу мемориала. Свою лепту внес и Ильи Пожярскас. С первого класса он складывал монеты в подаренную родителями копилку и накопил целый 4,5 килограмма! Узнав об акции от мамы, мальчик решил участвовать. Считает, что памятник поможет увековечить память героев Великой Отечественной Войны.

Вместе с мамой мальчик собирает посылки для бойцов, участвует в школьных акциях. Недавно, победил в районном конкурсе, выиграл 7000 рублей. Деньги потратил на самое важное - усилителю сигнала для дронов для бригады, в которой служит папа.

Илья мечтает стать таким же героем-военным, как папа. Планирует поступать в Нахимовское училище.

«Сережа пока еще не знает, кем будет. Оба сына увлекаются футболом, занимаются в спортивной секции. Болеют за команду ЦСКА. Причем, болеем всей семьей. И меня футболом заразили. Я теперь фанат», - улыбается Юлия.

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