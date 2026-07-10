«Много говорить не будем, мы просто счастливы»: во Владивостоке чествовали супругов, сохранивших любовь на десятилетия

Константин Шестаков вручил героям праздника медали «За любовь и верность» и памятные сувениры. Фото: Администрация Владивостока.

Национальный центр «Россия» в приморской столице стал местом встречи для тех, кто пронес любовь через десятилетия. Герои дня - пары, которые доказали, что крепкая семья - это главное богатство в жизни человека.

На торжественной встрече царила радостная атмосфера. Фото: Ирина ФАСОВА.

РАД НАХОДИТЬСЯ С ВАМИ РЯДОМ

Семья - самое ценное сокровище, которое люди могут иметь в жизни. Статус и благополучие никогда не заменят поддержку родного плеча, детскую улыбку, теплые объятия. Пары, которые собрались в зале, знают это не понаслышке.

Чествование 13 супружеских пар, отметивших «серебряный» юбилей и более долгий срок совместной жизни, прошло в торжественной и при этом очень трогательной обстановке. Глава Владивостока Константин Шестаков выразил признательность виновникам торжества. Вручил им медали «За любовь и верность» и памятные сувениры в знак уважения к их долгому и счастливому пути.

На сцену выходили семьи в полном составе. Фото: Ирина ФАСОВА.

«Мало просто прожить вместе более 20 лет и более. Настоящее достижение заключается в создании крепкого союза, воспитании достойного поколения детей и внуков, в верности моральным принципам и труде на процветание нашего города. Вы - яркий пример таких семей. И такое счастье находиться в этом зале вместе с вами. Приморская земля гордится вами», - приветствовал Константин Шестаков семьи-долгожители.

СЕМЬИ, КОТОРЫМИ ВОСХИЩАЕШЬСЯ

Претендентов на медаль «За любовь и верность», как и в минувшие годы, было немало. Отбор проводил оргкомитет, определив лучшие пары.

«Поэтому вы, действительно, самые достойные. Когда читаешь истории ваших семей, искренне восхищаешься – как у вас на все хватает сил, времени! Вы воспитали прекрасных детей, помогаете растить внуков, при этом продолжаете работать, ведете общественную деятельность. Вы - те, на кого хочется равняться», - призналась директора департамента записи актов гражданского состояния Ольга Андросова.

На экране можно было увидеть фото героев праздника в молодости. Фото: Ирина ФАСОВА.

Для вручения наград и подарков пары поочередно выходили на сцену. Многие трогательно держались за руки. Вместе с ними шли дети с внуками, в лицах которых читалась гордость за своих родителей.

Зал аплодировал бесспорным рекордсменам праздника - Ларисе и Юрий Волошенко, которые вместе 60 лет. У них трое детей, пять внуков и две правнучки.

«Мы всегда думали, что у наших родителей никогда нет проблем. Все эти моменты решались где-то тихо. Мы выросли в удивительной атмосфере. Повзрослев, и в собственных семьях старались сохранить такие же отношения. Передать своим детям и внукам понимание совместной жизни как умение преодолеть трудности, идти дальше вместе с юмором и энтузиазмом, с оптимизмом смотреть вперед. Пусть и в ваших семьях царят мир и добро», - пожелали дети юбиляров.

ИСТОРИИ ЛЮБВИ ДЛИНОЙ В ГОДЫ

Медаль с волнением принимали Людмила и Александр Чупины, чей семейный стаж 47 лет. Познакомилась в туристической поездке по городам Прибалтики в апреле 1978 года и большое не расставались. Воспитали двоих детей. Души не чают в талантливых внучке, она скрипачка, и внуке, который учится играть на барабане.

«Мы счастливы, ждем дальнейших успехов в жизни. Не смотря на возраст, я продолжаю работать. В последнее время разработал 250 проектов во Владивостоке. Куда ни посмотри, кругом построены или строятся здания, в которых есть и моя лепта», - сказал Александр Чупин.

46 лет идут по жизни рука об руку Татьяна и Александр Колотовы. У счастливой пары две дочери и пять внуков.

«Мы очень рады оказаться на этой сцене. Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо моей жене. За все, что было и есть в этой жизни я ее благодарю. Таня – мой надежный тыл. В принципе, без нее я не стал бы капитаном I ранга», - при всех признался Александр Владимирович.

Константин Шестаков поддержал слова благодарности.

«Дорогие, замечательные женщины, спасибо, что вы у нас есть. Вы - наши музы, ради которых хочется становиться лучше. Спасибо большое, что вы вкладываете сердце и душу в наши семьи», - сказал глава города.

В зале национального центра "Россия" не было свободных мест. Фото: Ирина ФАСОВА.

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК

Герои праздника с удовольствием делились своей радостью с залом. Ольга и Владимир Тютюкины, которые вместе 49 лет, рассказали, что 24 июля отметят «золотую» свадьбу - 50 лет брака. У юбиляров два сына. Внук пошел по стезе деда и отца, он военный в третьем поколении. Недавно окончил ТОВВМУ им. Макарова, получил лейтенантские погоды, уезжает служить на Сахалин.

Заслуженную награду будут хранить бережно. Фото: Ирина ФАСОВА.

Еще одна семья-долгожитель - Анна и Сергей Корниенко (50 лет со дня свадьбы) покорили зал своим юмором и доброжелательностью.

«Дорогие друзья, шикарный праздник устроила нам администрация Владивостока. Мы познакомились на свадьбе у друзей. Сейчас у нас уже двое внуков. Знаете, что настоящее счастье, что тебя вдохновляет? Маленькая внучка частенько меня спрашивает: «Бабушка, когда я тебе звоню, у тебя же здоровья прибавляется?». Всем здоровья и вдохновения! А у нас сегодня двойной праздник – день рождения внука, ему исполняется 16», - после этих слов Анны Корниенко раздались громкие аплодисменты.

Многие пары – пример не только семейной верности, но и завидного трудолюбия. Речь, в том числе, о Наталье и Николае Солдатовых. Они тоже полвека в совместном браке.

«Сегодня замечательный день. Здесь собрались такие красивые и счастливые пары. Мы с Николаем познакомились в медицинском институте. Сегодня Николай Яковлевич - полковник медицинской службы, заслуженный врач России. Мы продолжаем работать. Всем здоровья и прекрасного настроения», - пожелала Наталья Солдатова.

На церемонию награждения приходили с маленькими детьми. Фото: Ирина ФАСОВА.

ВЛЮБИТЬСЯ В ГОРОДСКОМ ТРАМВАЕ

50 лет хранят друг другу любовь и верность Людмила и Василий Шатенко. Они познакомились во владивостокском трамвае. Одна поездка - и родилась прекрасная семья.

«От души поздравляю всех присутствующих с таким великолепным праздником. Семья у нас большая, три дочки, пять внуков. Все успешные. Много говорить не буду, мы просто счастливы. Всем здоровья, долгих лет жизни. Желаю, чтобы мы еще не раз встретились в этом прекрасном зале», – поделилась Людмила Шатенко.

Повод встретиться точно есть. Во Владивостоке лучшим парам после пятидесяти лет совместной жизни вручается медаль «Семейная доблесть».

«У всех вас есть замечательная возможность получить значимый знак. Рассмотрите такую возможность, а мы будем рады награждать вас снова», - предложил Константин Шестаков.

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