Знаменитая самка Грация поставила рекорд по плодовитости Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»

В национальном парке «Земля леопарда» произошло уникальное событие. Впервые за все время наблюдений ученые зарегистрировали самку дальневосточного леопарда в статусе прабабушки. Знаменитая кошка по имени Грация не только поставила абсолютный рекорд по плодовитости, но и положила начало огромному семейному древу. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Рекорд дальневосточного леопарда по имени Грация

Самка под номером Leo 23F (именно так Грация числится в научных базах) заслужила звание настоящей матери-героини. Эта дикая кошка отличается поразительной стабильностью: раз в два года она исправно приносила новое потомство.

Грация со своей дочерью – самкой Leo 133F Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»

В общей сложности Грация подарила жизнь 10 пятнистым хищникам из пяти выводков. Для суровых условий дикой природы это невероятный показатель – за всю историю научных наблюдений за этим подвидом случай такой плодовитости стал рекордным.

Дочь Грации гуляет по лесу со своим котенком (Leo 280F) Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»

Родословная в четыре поколения

О новом статусе хищницы стало известно благодаря кропотливой работе научного отдела парка. Ученые составили большое генеалогическое древо и сделали радостное открытие: внучка Грации – самка под номером Leo 280F – родила котенка.

Правнук Грации – котенок самки Leo 280F Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»

«На данный момент родословная Грации – одна из самых длинных известных науке, она насчитывает целых четыре поколения. Стоит отметить, что как минимум семь взрослых котят Грации благополучно расселились на территории национального парка, а еще один освоился в соседнем Китае», – рассказали сотрудники «Земли леопарда».

Фотомониторинг редких кошек в Приморье

Проследить такую длинную семейную связь удалось только благодаря огромному архиву данных фотомониторинга. Эту информацию специалисты собирают с 2013 года.

Сеть фотоловушек позволяет наблюдать за котятами, когда они еще совсем малыши – в возрасте от полутора месяцев. Это помогает изучать, как меняется популяция на протяжении большей части жизни хищников и их поколений. По словам специалистов, сегодня лишь единицы национальных парков по всему миру имеют подобную возможность для детального изучения леопардов.

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