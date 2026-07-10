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Общество10 июля 2026 9:39

Решила протереть окно и поскользнулась: во Владивостоке женщина на 30-й неделе беременности упала с седьмого этажа и отделалась ссадинамивидео

Во Владивостоке беременная женщина упала с седьмого этажа и осталась невредимой
Юлия ЕФРЕМОВА
Пациентка признается, что после пережитого больше никогда не будет мыть окна самостоятельно

Пациентка признается, что после пережитого больше никогда не будет мыть окна самостоятельно

Во Владивостоке произошел случай, который врачи называют не иначе как чудом. 28-летняя женщина, находившаяся на 30-й неделе беременности, выпала с седьмого этажа и отделалась лишь ушибами. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу минздрава Приморья.

По словам пациентки, в ту ночь ей не спалось, и она решила протереть окно. Чтобы дотянуться до внешней стороны стекла, она встала на подоконник, поскользнулась и упала спиной вниз с высоты седьмого этажа.

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На крик женщины прибежала соседка, которая немедленно вызвала скорую помощь. Сигнал на станцию поступил в 2:37, и уже через девять минут на место прибыла реанимационная бригада подстанции «Центральная» в составе врача-анестезиолога-реаниматолога Сергея Крутилина, медицинской сестры-анестезиста Анастасии Грищенко и медицинского брата-анестезиста Валерия Червяткина. При осмотре медики выявили множественные ссадины грудной клетки и болезненность по всей поверхности живота. Женщине ввели обезболивающее, наложили воротник Шанца и шину на нижнюю конечность, после чего бережно транспортировали в больницу.

Через несколько минут пациентку доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2. В пути врачи непрерывно контролировали ее жизненно важные показатели. Результаты обследования поразили даже опытных медиков: несмотря на падение с огромной высоты, у женщины не обнаружили ни одного перелома – только множественные ушибы мягких тканей. Ультразвуковое исследование подтвердило, что состояние плода удовлетворительное, а его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Министерстве здравоохранения Приморья отметили, что подобные случаи в медицинской практике встречаются крайне редко. Падение с седьмого этажа обычно приводит к тяжелым травмам или заканчивается трагически. Получить лишь ушибы и при этом сохранить беременность – исключительный случай, который трудно объяснить с медицинской точки зрения. Врачи называют произошедшее стечением уникальных обстоятельств.

Сейчас женщина находится под постоянным наблюдением врачей. Она уже самостоятельно передвигается по палате и идет на поправку. Сама пациентка признается, что после пережитого больше никогда не будет мыть окна самостоятельно.

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