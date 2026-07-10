Пациентка признается, что после пережитого больше никогда не будет мыть окна самостоятельно

Во Владивостоке произошел случай, который врачи называют не иначе как чудом. 28-летняя женщина, находившаяся на 30-й неделе беременности, выпала с седьмого этажа и отделалась лишь ушибами. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу минздрава Приморья.

По словам пациентки, в ту ночь ей не спалось, и она решила протереть окно. Чтобы дотянуться до внешней стороны стекла, она встала на подоконник, поскользнулась и упала спиной вниз с высоты седьмого этажа.

Беременная девушка после падения с седьмого этажа рассказала о пережитом

На крик женщины прибежала соседка, которая немедленно вызвала скорую помощь. Сигнал на станцию поступил в 2:37, и уже через девять минут на место прибыла реанимационная бригада подстанции «Центральная» в составе врача-анестезиолога-реаниматолога Сергея Крутилина, медицинской сестры-анестезиста Анастасии Грищенко и медицинского брата-анестезиста Валерия Червяткина. При осмотре медики выявили множественные ссадины грудной клетки и болезненность по всей поверхности живота. Женщине ввели обезболивающее, наложили воротник Шанца и шину на нижнюю конечность, после чего бережно транспортировали в больницу.

Через несколько минут пациентку доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2. В пути врачи непрерывно контролировали ее жизненно важные показатели. Результаты обследования поразили даже опытных медиков: несмотря на падение с огромной высоты, у женщины не обнаружили ни одного перелома – только множественные ушибы мягких тканей. Ультразвуковое исследование подтвердило, что состояние плода удовлетворительное, а его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Министерстве здравоохранения Приморья отметили, что подобные случаи в медицинской практике встречаются крайне редко. Падение с седьмого этажа обычно приводит к тяжелым травмам или заканчивается трагически. Получить лишь ушибы и при этом сохранить беременность – исключительный случай, который трудно объяснить с медицинской точки зрения. Врачи называют произошедшее стечением уникальных обстоятельств.

Сейчас женщина находится под постоянным наблюдением врачей. Она уже самостоятельно передвигается по палате и идет на поправку. Сама пациентка признается, что после пережитого больше никогда не будет мыть окна самостоятельно.

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