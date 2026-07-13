Фото: Личный архив героя публикации.
Кто сказал, что рыбалка – исключительно мужское увлечение? Татьяна Третьякова знает все про мормышки, типы удочек, сама вяжет снасти. А еще у нее есть свои секреты для привлечения рыбацкой удачи.
Фото: Личный архив героя публикации.
Татьяна не просто любитель посидеть на берегу водоема в ожидании улова. Она профессионал, основатель и капитан семейной спортивной команды «Груша». В копилке рыбаков огромное количество наград на соревнованиях самого разного уровня.
«К спорту я пришла не сразу. Сначала была рыбаком-любителем. Моим, учителем и наставником в этом деле был мой папа Александр Демченко. Он меня лет с двух-трех брал с собой на рыбалку. Все начиналось с обычной поплавочной рыбалки, с самой простой бамбуковой удочки», - рассказывает Татьяна.
«У МЕНЯ ЗАГОРЕЛИСЬ ГЛАЗА»
Рыбалка стала любимым делом, в которое Татьяна постепенно втянула и своего мужа Романа. В рыболовном спорте соревнования – серьезная физическая нагрузка. Это только со стороны кажется: сиди себе терпеливо, жди улова. Так что очень важна моральная поддержка. В общем, начали рыбачить вместе. Ездили на реки в окрестностях Дальнереченска. Когда семья перебралась в Уссурийск, стали осваивать уже более интересную рыбалку. Появилась возможность выезжать на водоемы на шхунах. «Охотились» на кальмара, камбалу.
Фото: Личный архив героя публикации.
«Как-то я познакомилась с ребятами, которые заметили, что у меня неплохо получается рыбачить, и предложили поучаствовать в соревнованиях. Я человек азартный, долго не раздумывала. Начала готовиться к своим первым соревнования по флэт фидеру», - описывает свой рыбацкий путь Татьяна.
Состязания проходили на Кронштадтском водохранилище в Спасском районе. Татьяна в паре с товарищем заняла третье место, и это воодушевило.
- Выражение «загорелись глаза» было как раз про меня. С полной ответственностью стала готовиться к следующим уже поплавочным соревнованиям. Уговорила участвовать и папу, чтобы было не так страшно. Тогда он занял первое место, а я - второе. В тот момент и появилась идея создать свою команду, - рассказывает Третьякова.
«А СУДЬИ КТО? МЫ САМИ»
Так появился рыбацкий союз «Груша» (по название семейного бизнеса). В состав входят, конечно же, папа Татьяны, ее муж, а также дочь Милана, сестра Алена и ее дочь, тоже по имени Таня. За короткое время команда стала одной из самых ярких в рыболовном спорте Приморья. Более того, Татьяна, Роман уже выступают в качестве судей на соревнованиях. Даже Милана, которой 17 лет, имеет третий спортивный рыболовный разряд и тоже является категорийным судьей.
Фото: Личный архив героя публикации.
Самый младший член команды – тезка-племянница Татьяны. Она участвует в детских соревнованиях с пяти лет. В прошлом году заняла второе место в своей возрастной категории. В целом спортивных достижений у команды столько, что все сразу не вспомнишь.
«В нашей коллекции есть второе место в Кубке федерации, третье место первого кубка федерации рыболовного спорта Уссурийского городского округа по флэт фидеру. Имеются награды за краевые рыболовные соревнования», - перечисляет капитан «Груши».
БЫТЬ ЧАСТЬЮ ДРУЖНОГО БРАТСТВА
Рыбалка – штука очень полезная. Ее значение для становления личности очень высоко.
«Помимо того, что мы семья, мы еще и слаженная команда, где у каждого есть свои обязанности, ответственность. Рыбалка не только объединяет. Она нас дисциплинирует, успокаивает, уравновешивает, делает более терпимыми, учит добиваться поставленной цели», - объясняет силу рыбалки Третьякова.
Фото: Личный архив героя публикации.
Говорит, лично ей рыбалка подарила встречи с невероятно интересными людьми. Появилось очень много друзей, товарищей, наставников. Я чувствую себя частью большого дружного рыболовного братства, - улыбается Татьяна.
Кстати, она уверенна, что настоящий рыбак не может быть плохим человеком. Точнее, плохой человек не может стать настоящим рыбаком.
«Рыбак – это добрый, дружелюбный, спокойный человек, который умеет много трудиться и уважает труд своих единомышленников. Он тебя непременно поддержит и порадуется твоим успехам», - рисует образ «правильного» рыболова Третьякова.
Фото: Личный архив героя публикации.
К слову, опытные рыбаки-мужчины относятся к Татьяне с большим уважением. Никаких снисходительных шуточек, вроде женщина на корабле/водоеме – к беде. Подскажут, если надо, помогут. Сами тоже не прочь у Татьяны спросить совета.
«Сейчас нет понятия «женщина-рыбак» или «мужчина-рыбак». Мы все на равных», - рекламирует самый демократичный вид спорта Татьяна.
КАК ПРИВЛЕЧЬ КРУПНУЮ РЫБУ
Интересно, а современные рыбаки сейчас приговаривают «Ловись, рыбка, большая и маленькая» в ожидании чудо-улова?
«Чтобы поплевать на червячка перед рыбалкой, такого лично у меня нет. Но думаю, рыбаки - самые суеверные люди на Земле, примет масса. Например, нельзя опускать садок в воду, пока не добудешь первый трофей. Кто-то первую рыбу непременно выпускает обратно в воду, чтобы «привела родственников», - улыбается Татьяна.
Ей трудно выделить свой самый уникальный улов. Говорит, уникальность в том, что не бывает шаблонной рыбалки.
«Я никогда не ловила сазана на 10-15 килограммов. Но когда я могу сделать больше, чем ожидала – это огромная радость. Мне нравится, что я могу приехать на водоем, где никого нет клева, и натягать массу рыбы. Важно подобрать к ней ключик, над понимать природные условия. У меня это получается», - без ложной скромности говорит женщина.
Когда на соревнованиях почти весь пьедестал занимает твоя команда – это счастье. Радуешься успехам другим, наверное, больше чем своим.
Фото: Личный архив героя публикации.
«Это вдохновляет, воодушевляет. Ты забываешь об усталости на соревнованиях, которые проходят и в жару, и в зимнюю стужу. Не разобрав снасти после одного чемпионата, начинаешь предвкушать следующий», - с чувством говорит Татьяна.
САЗАН ПО-ХАНКАЙСКИ И КАРАСЬ НА ОГНЕ
Не трудно догадаться, что коронные блюда в семье Третьяковых – это те, что из рыбы.
«Мы готовим в зависимости от сезона, смотря какая рыба ловится на данный момент. У нас получаются шикарные котлеты из красноперки. Мы коптим рыбу, вялим, сушим. Запекаем в шарабане, не знаю, как правильно называется ящик для копчения», - задумывается Татьяна в поисках «посудного» термина.
На праздничном и не только столе самое видное место занимает сазан по-ханкайски. Это когда рыбину разрезают по хребту, раскрывают, укладывают на застеленную фольгой решетку и запекают со специями.
«Нам нравится запекать в духовке и камбалу. Мое фирменное блюдо, которое любят все, это свеже пойманные караси, приготовленные на костре. Аромат такой, что никто не устоит», - заверяет Татьяна.
Фото: Личный архив героя публикации.
После этих рассказов хочется купить удочку и отправиться покорять реки и моря.
«Так, дерзайте! Рыбалка изменит вашу жизнь, сделает ее яркой, вы станете счастливее», - призывает Татьяна Третьякова.
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