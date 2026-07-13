Татьяна Третьякова умеет «найти ключик» к каждой рыбе. Фото: Личный архив героя публикации.

Кто сказал, что рыбалка – исключительно мужское увлечение? Татьяна Третьякова знает все про мормышки, типы удочек, сама вяжет снасти. А еще у нее есть свои секреты для привлечения рыбацкой удачи.

Рыбалка – вполне женское дело. Фото: Личный архив героя публикации.

Татьяна не просто любитель посидеть на берегу водоема в ожидании улова. Она профессионал, основатель и капитан семейной спортивной команды «Груша». В копилке рыбаков огромное количество наград на соревнованиях самого разного уровня.

«К спорту я пришла не сразу. Сначала была рыбаком-любителем. Моим, учителем и наставником в этом деле был мой папа Александр Демченко. Он меня лет с двух-трех брал с собой на рыбалку. Все начиналось с обычной поплавочной рыбалки, с самой простой бамбуковой удочки», - рассказывает Татьяна.

«У МЕНЯ ЗАГОРЕЛИСЬ ГЛАЗА»

Рыбалка стала любимым делом, в которое Татьяна постепенно втянула и своего мужа Романа. В рыболовном спорте соревнования – серьезная физическая нагрузка. Это только со стороны кажется: сиди себе терпеливо, жди улова. Так что очень важна моральная поддержка. В общем, начали рыбачить вместе. Ездили на реки в окрестностях Дальнереченска. Когда семья перебралась в Уссурийск, стали осваивать уже более интересную рыбалку. Появилась возможность выезжать на водоемы на шхунах. «Охотились» на кальмара, камбалу.

Папа стал первым учителем Татьяны в рыболовных тонкостях Фото: Личный архив героя публикации.

«Как-то я познакомилась с ребятами, которые заметили, что у меня неплохо получается рыбачить, и предложили поучаствовать в соревнованиях. Я человек азартный, долго не раздумывала. Начала готовиться к своим первым соревнования по флэт фидеру», - описывает свой рыбацкий путь Татьяна.

Состязания проходили на Кронштадтском водохранилище в Спасском районе. Татьяна в паре с товарищем заняла третье место, и это воодушевило.

- Выражение «загорелись глаза» было как раз про меня. С полной ответственностью стала готовиться к следующим уже поплавочным соревнованиям. Уговорила участвовать и папу, чтобы было не так страшно. Тогда он занял первое место, а я - второе. В тот момент и появилась идея создать свою команду, - рассказывает Третьякова.

«А СУДЬИ КТО? МЫ САМИ»

Так появился рыбацкий союз «Груша» (по название семейного бизнеса). В состав входят, конечно же, папа Татьяны, ее муж, а также дочь Милана, сестра Алена и ее дочь, тоже по имени Таня. За короткое время команда стала одной из самых ярких в рыболовном спорте Приморья. Более того, Татьяна, Роман уже выступают в качестве судей на соревнованиях. Даже Милана, которой 17 лет, имеет третий спортивный рыболовный разряд и тоже является категорийным судьей.

Главное качество рыбака – терпение и трудолюбие. Фото: Личный архив героя публикации.

Самый младший член команды – тезка-племянница Татьяны. Она участвует в детских соревнованиях с пяти лет. В прошлом году заняла второе место в своей возрастной категории. В целом спортивных достижений у команды столько, что все сразу не вспомнишь.

«В нашей коллекции есть второе место в Кубке федерации, третье место первого кубка федерации рыболовного спорта Уссурийского городского округа по флэт фидеру. Имеются награды за краевые рыболовные соревнования», - перечисляет капитан «Груши».

БЫТЬ ЧАСТЬЮ ДРУЖНОГО БРАТСТВА

Рыбалка – штука очень полезная. Ее значение для становления личности очень высоко.

«Помимо того, что мы семья, мы еще и слаженная команда, где у каждого есть свои обязанности, ответственность. Рыбалка не только объединяет. Она нас дисциплинирует, успокаивает, уравновешивает, делает более терпимыми, учит добиваться поставленной цели», - объясняет силу рыбалки Третьякова.

Подумаешь, мороз и ветер! Спортивный азарт сильнее. Фото: Личный архив героя публикации.

Говорит, лично ей рыбалка подарила встречи с невероятно интересными людьми. Появилось очень много друзей, товарищей, наставников. Я чувствую себя частью большого дружного рыболовного братства, - улыбается Татьяна.

Кстати, она уверенна, что настоящий рыбак не может быть плохим человеком. Точнее, плохой человек не может стать настоящим рыбаком.

«Рыбак – это добрый, дружелюбный, спокойный человек, который умеет много трудиться и уважает труд своих единомышленников. Он тебя непременно поддержит и порадуется твоим успехам», - рисует образ «правильного» рыболова Третьякова.

Радость от победы на соревнованиях вторична. Главное – само участие. Фото: Личный архив героя публикации.

К слову, опытные рыбаки-мужчины относятся к Татьяне с большим уважением. Никаких снисходительных шуточек, вроде женщина на корабле/водоеме – к беде. Подскажут, если надо, помогут. Сами тоже не прочь у Татьяны спросить совета.

«Сейчас нет понятия «женщина-рыбак» или «мужчина-рыбак». Мы все на равных», - рекламирует самый демократичный вид спорта Татьяна.

КАК ПРИВЛЕЧЬ КРУПНУЮ РЫБУ

Интересно, а современные рыбаки сейчас приговаривают «Ловись, рыбка, большая и маленькая» в ожидании чудо-улова?

«Чтобы поплевать на червячка перед рыбалкой, такого лично у меня нет. Но думаю, рыбаки - самые суеверные люди на Земле, примет масса. Например, нельзя опускать садок в воду, пока не добудешь первый трофей. Кто-то первую рыбу непременно выпускает обратно в воду, чтобы «привела родственников», - улыбается Татьяна.

Ей трудно выделить свой самый уникальный улов. Говорит, уникальность в том, что не бывает шаблонной рыбалки.

«Я никогда не ловила сазана на 10-15 килограммов. Но когда я могу сделать больше, чем ожидала – это огромная радость. Мне нравится, что я могу приехать на водоем, где никого нет клева, и натягать массу рыбы. Важно подобрать к ней ключик, над понимать природные условия. У меня это получается», - без ложной скромности говорит женщина.

Когда на соревнованиях почти весь пьедестал занимает твоя команда – это счастье. Радуешься успехам другим, наверное, больше чем своим.

Верные соратники Татьяны - муж Роман и папа Александр. Фото: Личный архив героя публикации.

«Это вдохновляет, воодушевляет. Ты забываешь об усталости на соревнованиях, которые проходят и в жару, и в зимнюю стужу. Не разобрав снасти после одного чемпионата, начинаешь предвкушать следующий», - с чувством говорит Татьяна.

САЗАН ПО-ХАНКАЙСКИ И КАРАСЬ НА ОГНЕ

Не трудно догадаться, что коронные блюда в семье Третьяковых – это те, что из рыбы.

«Мы готовим в зависимости от сезона, смотря какая рыба ловится на данный момент. У нас получаются шикарные котлеты из красноперки. Мы коптим рыбу, вялим, сушим. Запекаем в шарабане, не знаю, как правильно называется ящик для копчения», - задумывается Татьяна в поисках «посудного» термина.

На праздничном и не только столе самое видное место занимает сазан по-ханкайски. Это когда рыбину разрезают по хребту, раскрывают, укладывают на застеленную фольгой решетку и запекают со специями.

«Нам нравится запекать в духовке и камбалу. Мое фирменное блюдо, которое любят все, это свеже пойманные караси, приготовленные на костре. Аромат такой, что никто не устоит», - заверяет Татьяна.

Рыбалке все возрасты покорны. Фото: Личный архив героя публикации.

После этих рассказов хочется купить удочку и отправиться покорять реки и моря.

«Так, дерзайте! Рыбалка изменит вашу жизнь, сделает ее яркой, вы станете счастливее», - призывает Татьяна Третьякова.

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