Международный урбанистический форум состоялся во Владивостоке. Фото: Николай ИВАНОВ.

Международный форум «Урбан Восток» во Владивостоке объединил архитекторов, девелоперов и власти для обсуждения развития городской среды и реновации ключевых пространств.

Владивосток уверенно заявляет о себе как об одной из главный точек притяжения на карте Азиатско Тихоокеанского региона. Международный форум «Урбан Восток» стал яркой иллюстрацией этого курса. На площадке форума встретились профессионалы из разных стран: архитекторы, застройщики, представители власти и городские активисты. Их общая цель - продумать, каким станет город завтра, чтобы он был не только современным, но и по настоящему удобным для людей.

На форуме представили лучшие практики высокотехнологичного и экологичного строительства Фото: Николай ИВАНОВ.

Старт форуму дал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он напомнил, что статус столицы Дальнего Востока обязывает город быть местом, куда хочется приезжать и где хочется жить.

«Важно, чтобы столица Дальнего Востока оставалась центром притяжения. По поручению президента Владимира Путина реализованы большие инфраструктурные проекты, здесь можно увидеть европейскую архитектуру, строится еще одна сцена Мариинского театра. В городе будет появляться больше благоустроенных микрорайонов, красивых парков, удобных прогулочных зон, единой большой набережной с сохранением культурно исторического центра», - подчеркнул глава региона.

Олег Кожемяко в приветственном слове акцентировал, что урбанистический форум позволит раскрыть потенциал Приморья Фото: Николай ИВАНОВ.

Особое внимание на форуме уделили балансу между развитием и сохранением идентичности города. Речь идет не просто о новых зданиях, а о продуманной среде: чтобы рядом с новостройками появлялись школы и поликлиники, парки и велодорожки, а облик города не терял своего исторического шарма. Показателен и масштаб стройки: по итогам первого квартала 2026 года Приморье заняло шестое место в России по объему введенного жилья - почти 300 тысяч квадратных метров. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

На международном форуме обсудили современные решения, позволяющие возводить комфортные города будущего Фото: Николай ИВАНОВ.

Одна из самых ярких частей программы - международный конкурс по разработке концепций реновации центральной площади Владивостока и набережной бухты Золотой Рог. Его проводят правительство Приморского края и администрация города при поддержке одной из крупных российских корпораций. В состязании участвуют творческие команды со всего мира, готовые предложить нестандартные решения для знаковых пространств.

В здании краевого правительства собрались ведущие девелоперы, архитекторы, представители властей Фото: Николай ИВАНОВ.

«Работать во Владивостоке - большая удача для нас. Это уникальный город, аналогов которому нет в мире. Поработать с ним - привилегия для архитектора. И для такой задачи нужны особые инструменты. Наш международный конкурс позволяет собрать лучшие компетенции, разные взгляды на мир и разные подходы к проектированию», - отметил Роман Ковалев, директор компании, выступающей оператором конкурса.

Новые микрорайоны, общественные пространства, парки и прогулочные зоны проектируют и создают архитекторы в Приморье Фото: Николай ИВАНОВ.

Не менее важная тема - кадры и стимулы для развития отрасли. Председатель правительства Приморского края Вера Щербина обратила внимание на растущую потребность в квалифицированных специалистах и на меры, которые помогают привлекать молодежь.

«У нас есть разные преференциальные режимы. Одна наша дальневосточная ипотека очень востребована. И, конечно, наши собственные продукты, которые мы реализуем, — арендное жилье. В некоторых населенных пунктах это жилье не строилось 30–40 лет, а теперь оно есть. В эти места нам очень нужен приток молодых специалистов, именно поэтому мы и реализуем эти программы», - пояснила она.

Форум «Урбан Восток» не просто обмен мнениями, а реальный шаг к переменам. Каждый элемент обсуждения - от идей на бумаге до конкретных проектов - направлен на то, чтобы сделать Владивосток городом, где хочется гулять, работать и строить планы. И судя по масштабу дискуссии, эти планы уже начинают обретать очертания.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.