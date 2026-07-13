При обрушении моста пострадали четыре человека Фото: УМВД России по Приморскому краю.

Днем 13 июля в бухте Муравьиная в Артеме обрушился пирс. По сообщениям очевидцев, в это время на мосту находилось несколько десятков человек, в том числе дети. «Комсомольская правда – Владивосток» собрала подробную информацию о том, что известно об обрушении моста в Приморье 13 июля 2026 года.

Обрушение моста в Приморье 13 июля 2026

Обрушение моста произошло в бухте Муравьиная (Большая Тавайза) в районе ьазы отдыха «Мостовик» днем 13 июля. Это место является популярным у жителей – и это несмотря на то, что конструкции пирса уже давно нуждались в ремонте. Известно, что часть моста была в аварийном состоянии, но это не мешало отдыхающим регулярно прыгать с него в море.

В воде, по словам очевидцев, оказались около двадцати человек. Отдыхающие помогли упавшим в воду выбраться на берег.

На месте ЧП работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов Фото: УМВД России по Приморскому краю.

Пострадавшие при обрушении моста в Приморье 13 июля 2026

На место обрушения моста прибыли спасатели и бригады скорой помощи. По предварительной информации мэра Артема Вячеслава Квона, погибших при обрушении моста в Приморье нет, а четверых пострадавших уже осмотрели медики - повреждения диагностированы у троих несовершеннолетних (16, 15 и 14 лет) и одного взрослого. Они получили травмы легкой степени тяжести.

«По предварительным данным среди них двое лёгкой степени тяжести, один - средней. Всем пострадавшим в настоящее время медицинская помощь оказывается в полном объеме», - сообщили в минздраве Приморья.

Устанавливаются обстоятельства ЧП Фото: Прокуратура Приморского края.

Что известно об обрушении моста в Приморье 13 июля 2026

На место обрушения моста на пляже в Приморье выехал прокурор Артема Илья Горгаев. Введомство организовало проверку по факту происшествия.

«Прокуратура даст принципиальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за техническое состояние, содержание и безопасную эксплуатацию мостового гидротехнического сооружения», - уточнила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью Александра Кленина.

Видео с места обрушения моста в Приморье 13 июля 2026

Вячеслав Квон также сообщил, что в скором времени спасатели обследуют дно бухты. По факту обрушения моста в Приморье заведено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На место выехали следователи, им предстоит воссоздать картину ЧП. Потерпевших и очевидцев произошедшего опрашивают полицейские.

Глава Артема об обрушении моста на пляже Видео: администрация Арьтема/@artemokrug

«В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за техническое состояние, содержание и безопасную эксплуатацию сооружения», - сообщили в СУ СКР по Приморскому краю.

Свою проверку организовало МВД, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Видео с места обрушения пирса в Приморье

«КП – Владивосток» следит за развитием событий.

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