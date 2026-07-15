Владивосток готовит новую смену учителей: стартовала приемная кампания по целевому набору

Для поступления на целевое обучение нужно окончить 11 классов и сдать ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Учебные заведения столицы Приморья вновь открывают двери для тех, кто готов посвятить себя важной и благородной профессии. В разгаре приемная кампания-2026, и статистика первых дней говорит о высоком интересе молодежи к педагогике.

Как сообщили специалисты городского управления образования, абитуриенты Владивостока уже подали 141 комплект документов на целевое обучение по направлениям подготовки педагогов. Это значит, что почти полторы сотни молодых людей осознанно выбирают свой будущий путь у школьной доски или за воспитательским столом в детском саду.

Как стать студентом-целевиком? В этом году процедуру сделали полностью цифровой. Эпоха бумажных очередей ушла в прошлое: теперь все решается через онлайн-сервис «Работа России». Механизм прост, необходимо зайти на портал, выбрать вкладку «Целевое обучение», найти подходящий университет и направление из предложенного списка вакансий. Важно отметить, что заключить договор на целевое обучение во Владивостоке может абитуриент из любого региона страны.

Свои двери для будущих наставников в рамках этой программы открывают ведущие вузы региона: Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Владивостокский государственный университет (ВВГУ).

Главное условие остается неизменным: крепкая база знаний, подтвержденная аттестатом о среднем образовании и результатами ЕГЭ.

Программа целевого набора работает во Владивостоке с 2023 года и доказывает свою эффективность. В ее рамках сегодня в аудиториях вузов обучается 93 студента-педагога, которые точно знают место своей будущей работы. Первый выпуск этих специалистов состоится совсем скоро – в 2027 году

Что получает молодой специалист, заключая договор о целевом обучении? Главный плюс – это гарантированное трудоустройство: никаких поисков работы после выпуска. Специалистов примут на работу в муниципальных школах и детских садах города. Еще одна весомая привилегия – финансовая поддержка: при обучении положена повышенная стипендия в размере 10 тысяч рублей. Стоит упомянуть и социальную значимость: возможность вернуться в родной район или город и внести реальный вклад в будущее приморских детей.

Если одиннадцатиклассники еще раздумывают над выбором, стоит поторопиться. Прием документов продолжается. По всем вопросам можно обратиться напрямую в управление образования Владивостока по телефону: 8 (423) 253-46-04, либо прийти лично по адресу: улица. Часовитина, 27.

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