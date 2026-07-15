Животные держатся вместе и явно знают друг друга Фото: Евгения Волкова, Дмитрий Балакирев, Кроноцкий заповедник/ kronoki

Камчатка стала центром притяжения для серых китов. В июле в бухте Ольга Кроноцкого залива собралось рекордное количество молодых животных – настоящий китовый «подростковый клуб». Сотрудники Кроноцкого заповедника сейчас ведут наблюдение за 11 юными китами, родившимися в 2023, 2024 и 2025 годах. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Специалисты отмечают, что животные из одного «выпуска» держатся вместе и явно знают друг друга – возможно, они не расставались даже во время миграций и зимовки.

Киты-подростки кормятся у берегов Камчатки Видео: Евгения Волкова, Дмитрий Балакирев, Кроноцкий заповедник/ kronoki

Кроме подростков, в бухту пришли пять самок с детенышами. Три из них заслуживают особого восхищения: они придерживаются рекордного двухлетнего репродуктивного цикла, то есть приносят потомство каждый второй год.

Киты приходят в нагульный район довольно худыми Фото: Евгения Волкова, Дмитрий Балакирев, Кроноцкий заповедник/ kronoki

«Это самый короткий интервал, который только возможен. Самки рожают реже, например, когда не успевают восстановить силы и накопить достаточно жировых запасов. Киты приходят в нагульный район довольно худыми, но постепенно набирают жир и к концу лета должны восполнить силы, чтобы совершить очередной цикл миграций, а самки-матери, возможно, вновь забеременеть», - рассказали в Кроноцком заповеднике.

В бухту пришли пять самок с детенышами Фото: Евгения Волкова, Дмитрий Балакирев, Кроноцкий заповедник/ kronoki

Наблюдения проводятся в рамках проекта «Серые киты на Камчатке. Изучение и сохранение редкой охотоморской популяции» при поддержке Президентского фонда природы.

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