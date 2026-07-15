Он расстрелял четверых, спрятал тела и исчез: громкое дело, которое не давало покоя следователям, наконец раскрыто на Сахалине

На месте преступления, совершенного 18 лет назад. Фото: Личный архив героя публикации.

Сегодня преступникам не уйти от наказания, даже если прошли десятилетия. Во-первых, российским следователям свойственно упорство, во-вторых, на помощь приходит высокотехнологичная криминалистическая техника. Это сочетание позволило выйти на след преступника, который жестоко расправился с четырьмя сахалинцами еще в 2008 году, и его личность оставалась неизвестной до последнего времени. Подробнее – в материале ««Комсомольская правда» - Владивосток».

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ЗАБРОШЕННОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Как и любое, наверное, преступление, эта история могла бы лечь в основу детективного романа. 25 мая 2008 года четверо товарищей на «ГАЗ-66» выехали в лес за селом Ожидаево. Цель – заброшенная железная дорога, которая «кормила» многих местных. На селе работы практически нет, а «железка» - настоящий кладезь металлолома, за который можно выручить неплохие деньги. Однако из леса никто из товарищей не вернулся. Родственники исчезнувших искателей металла бросились в полицию.

Богдан Гришко считает работу следователя постоянным мыслительным процессом Фото: Личный архив героя публикации.

О том, как развивались события, «Комсомолке» рассказал заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Сахалинской области майор юстиции Богдан Гришко.

«В ходе первоначальных следственных действий в указанной местности обнаружили опрокинутый «ГАЗ-66», а примерно в километре от него -захоронение тел двоих из пропавших мужчин. Оба были застрелены. В следственном отделе по городу Холмску возбудили уголовное дело по факту убийства двух мужчин. Местонахождение еще двух пропавших установить не удалось», - говорит Гришко.

Предполагалось, что пропавшие причастны к убийству, однако эту версию признали несостоятельной. В итоге через три года возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения двоих мужчин. В последствии дела соединили в одно производство. Но следствие буксовало многие годы.

НОВЫЙ ВИТОК В ТАИНСТВЕННОМ ДЕЛЕ

В октябре прошлого года данное дело о «черных металлистах» легло на стол сотрудников отдела криминалистики СК России по Сахалинской области, которые оценили перспективы его раскрытия. На Сахалин прибыла группа специалистов, включая следователей-криминалистов и полиграфолога. В их распоряжении была высокотехнологичная криминалистическая техника - средства геолокации, металлоидентификации, эхолокации, БПЛА.

«Снова осмотрели место захоронения трупов, кювет, где нашли машину. Место ночевки пропавших мужчин со следами их пребывания. Повторно отработали на причастность к делу уже допрошенных лиц и установили новых. Тех, кто в 2008-2009 годах собирал и скупал металлолом», - продолжает майор юстиции.

На месте преступления, совершенного 18 лет назад. Фото: Личный архив героя публикации.

В результате удалось достичь невероятного - найти очевидца кровавой расправы. Он находился неподалеку, тоже «добывая» металл. Мужчина все эти годы боялся идти на контакт со следствием, опасаясь за свою жизнь. Ведь убийца его знал.

Таким образом удалось установить личность преступника и найти останки еще двоих мужчин. Они тоже были застрелены в голову.

УБИЛ, ПОТОМУ ЧТО РАЗОЗЛИЛСЯ

Как удалось выяснить, поводом к такой кровавой разборке послужил обычный конфликт - не поделили «хлебное место». Четверо сборщиков металла не ожидали вечером увидеть «конкурента». Их машина стояли посреди железнодорожной насыпи. Словесная перепалка, оскорбления оказались фатальными. В какой-то момент «конкурент» рванул к своей машине и вернулся с охотничьим ружьем. Он фактически в упор расстрелял двоих мужчин. Другие пытались спастись бегством, но их тоже настигли пули. «Газик» убийца скатил в кювет, чтобы запутать следы.

«Двоим потерпевшим было по 38 лет, одному 34 года, и одному 30 лет. Убийца моложе всех – ему только 25, особой физической силой не отличался. Но у более старших практически не было шансов на спасение. Во-первых, они не знали о ружье, во-вторых, нападение было слишком неожиданным», - описывает детали Гришко.

Примечательно, что молодой человек, ставший убийцей, был на хорошем счету в селе. Жил с родителями, зарабатывал тем, что собирал и скупал лом металла. В семье был грузовик. Именно на нем преступник позже вывез тела двух убитых и спрятал в другом месте.

СМОЖЕТ ЛИ ПРЕСТУПНИК УЙТИ ОТ НАКАЗАНИЯ

Сейчас убийца объявлен в международный розыск. Богдан Гришко верит, что предпосылки к его задержанию есть.

«Международный розыск - это эффективная мера. В практике есть положительные примеры выдачи Российской Федерации лиц, совершивших подобные преступления. Умышленное убийство двух и более лиц в любой стране мира под запретом и жестоко наказывается», - говорит криминалист.

Что касается срока давности. За данное преступление нашим законодательством предусмотрена высшая мера, то есть пожизненное заключение. Применять ли к данному преступлению срок давности или нет, решит суд.

Останки двух жертв нашли спустя годы. Фото: Личный архив героя публикации.

ДВА ТРУПА В МАШИНЕ НА КЛАДБИЩЕ

Богдану Гришко и прежде удавалось раскрывать запутанные дела прошлых лет.

«Но хочу отметить, это произошло не только благодаря моим личным усилиям. Это результат кропотливой совместной работы с оперативниками Управления угрозыска УМВД России по Сахалинской области», - объясняет Богдан Александрович.

Одним из наиболее интересных для себя дел он считает расследование ЧП в Южно-Сахалинске, произошедшее в 1995 году. Тогда в машине «Лада», брошенной в районе кладбища «Ласточка», нашли трупы двух мужчин. У обоих рубленные раны шеи и головы.

«Когда дело попало ко мне в руки, оно выглядело типичным для того времени - кровавая разборка между бандитами. Оба убитых были членами криминальной группировки. Начался детальный анализ материалов дела. Изучалось, что делали потерпевших за день до смерти», - восстанавливает детали еще одного громкого дела Гришко.

Дополнительные допросы свидетелей и архивная работа позволили сделать неожиданный вывод. К смерти причастен обычный парень, а не «коллеги по криминальному цеху». Это была месть за родственника.

27-летний мужчина жил без документов, тем не менее работал, в нарушениях закона замечен не был. Его задержали в Приморском крае только через 27 лет.

ЧТО ПОВЛИЯЛО НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Богдан Гришко родился и вырос на Сахалине. Говорит, юриспруденций никогда не интересовался. Всегда тяготел к технике, механизмам. Но когда перешел в 11 класс, все изменилось. Семья столкнулась с несправедливостью: незаконно уволили одного из родителей. Решать трудовой спор цивилизованным путем работодатель не пожелал. Дело дошло до суда.

«Я наблюдал за работой юриста, который защищал наши интересы. Следил за тактикой его поведения, за качеством и количеством информации, которую он представлял на заседаниях. Кстати, суд встал на нашу сторону. Тогда для меня этот процесс выглядел как игра, где победа была за наиболее терпеливой и грамотной стороной. Однако для себя я понял, что современному человеку нужно не просто знать законодательство, но и уметь правильно его использовать и применять», - рассказывает Богдан.

Он стал расспрашивать юриста о его работе. Узнал, что он начинал, как следователь прокуратуры. Именно этот опыт стал основой его профессиональной деятельности.

Новый знакомый Богдана не скрывал: профессия следователя сложная, тяжелая. Тем не менее, после школы парень поступил в Уральскую государственную юридическую академию. На последнем курсе проходил производственную практику в одном из отделов сахалинского следственного управления. Этот момент и стал решающей вехой в выборе профессии.

«Моим наставником был руководитель отдела. Он показал работу следователя такой, какая она есть. Я выезжал на места происшествия, присутствовал при допросах, принимал участие в подготовке проектов процессуальных документов», - рассказывает Гришко.

ТАЙНОЕ НАДО СДЕЛАТЬ ЯВНЫМ

В 2014 году Богдан получил диплом о высшем образовании и сразу направился в отдел кадров Сахалинского управления СК России. Ему предложили работу следователем. О своем выборе Богдан никогда не жалел.

Следователь редко сидит в кабинете. Фото: Личный архив героя публикации.

«Работа следователя – это вечный мыслительный процесс. Тайное должно стать явным. Моя профессия позволяет всегда быть в тонусе, дает возможность узнать что-то новое. Следователь погружается в абсолютно разные сферы жизнедеятельности человека и накапливает огромный багаж полезных знаний. Немаловажный момент - удовлетворение результатами своего труда. Когда преступление, раскрыто, виновного ждет наказание, хотя он всячески противодействовал установлению истины, права потерпевших восстановлены – это невероятные эмоции», - признается майор юстиции.

Он считает, что в работе следователя главное – «не перегореть», не прийти к состоянию безразличия к собственному труду. Иначе толка от такой работы не будет.

«Меня спасает простая смена деятельности и семья. Я сохранил свое увлечение техникой и спортом. С рождением ребенка мне стало легче находить общий язык с маленькими детьми. Это, кстати, очень помогает как в самой работе, так и отдыхать от нее. Поэтому желания уйти в другую профессию пока не возникло», - признается Богдан Гришко.

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