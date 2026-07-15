Пока не стало слишком поздно: запутавшегося в веревке кита ищут в Приморье

Запутавшегося в веревках кита заметили между островами Аскольд и Путятина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В проливе между островами Аскольд и Путятина рыбаки, вышедшие на промысел тунца, обнаружили молодого кита, запутавшегося в веревке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам очевидцев, это детеныш кашалота длиной около пяти метров. Животное не уплывает от людей, а крутится на одном месте. К сожалению, у очевидцев не было ни гидрокостюмов, ни другого оборудования для таких операций. Они пытались зацепить веревку гарпуном, но попытки не увенчались успехом. Рыбаки опасаются, что кит может быть опутан не просто веревкой, а рыболовными сетями – сверху этого не видно, но ситуация может быть опаснее, чем кажется.

«КП» попросила эксперта прокомментировать ситуацию.

«Предполагаю, что веревка висит на животном. Судя по следу на коже, скорей всего, незадолго до этого она лежала по-другому. Видео короткое, поэтому более подробную информацию дать сложно», - рассказал «КП»- Владивосток» директор фонда защиты природы «Зеленый Сахалин» Александр Иванов.

Специалист обратился за помощью к коллегам из ДВО РАН, чтобы те помогли идентифицировать вид кита и оценить угрозы.

Рыбаки и экологи призывают специализированные службы и дайверов откликнуться и помочь спасти животное, пока не стало слишком поздно.

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