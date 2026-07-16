Уверенность в завтрашнем дне и достойный заработок: Находка пополнилась медработниками

Благодаря мерам соцподдержки уровень зарплаты медработников стал выше. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проблема дефицита медицинских кадров, острая для многих российских городов, успешно решается в приморской Находке. В этом году местная больница пополнила свой штат на 60 специалистов – от терапевтов до узкопрофильных хирургов. Секрет успеха оказался не в одном «волшебном» решении, а в продуманной системе мер поддержки, где соединились воедино усилия федерального центра, края и муниципалитета.

Речь идет о финансировании, которое помогает сделать государственную медицину по-настоящему престижной и выгодной. Только с начала года из краевого бюджета на стимулирующие выплаты медикам Находкинской больницы было направлено свыше 12,5 миллиона рублей. Для тех, кто решается на переезд или только начинает путь в профессии, предусмотрены весомые подъемные – по отдельным дефицитным специальностям они достигают двух миллионов рублей. Также есть надбавки для молодых врачей и их наставников.

Яркий пример эффективности этой политики – история Егора Здуновского. Выпускник Тихоокеанского медицинского университета сознательно вернулся в родной город, чтобы работать участковым педиатром. Его график – это плановые приемы, неотложная помощь и вызовы на дом. Но главное – у молодого врача есть видение будущего. Он уже планирует за счет больницы освоить эндоскопию, понимая, что карьера в государственной клинике может быть динамичной и финансово стабильной.

«При устройстве на работу я получил крупную единовременную выплату. Оклад и выплаты за выполнение показателей и критериев оценки эффективности труда – в месяц выходит около 100 тысяч. Сверху как молодому специалисту добавляют 15 тысяч от края и больницы. Еще 14,5 тысяч – соцвыплата от государства», – поделился Егор Здуновский.

Однако достойная зарплата – лишь половина дела. Вторая вечная проблема многих специалистов, особенно, если они приезжие – жилье. И здесь местные власти сделали решительный шаг. Медикам компенсируют аренду жилья, либо предоставляют служебные квартиры. По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко в Находке возвели три современные высотки специально для работников социальной сферы. Ключи от новых квартир получили уже около ста семей медиков, и еще 50 готовятся к новоселью.

Как отмечает глава города Тимур Магинский, удержать молодежь одними лишь деньгами невозможно. Город должен стать местом, куда хочется возвращаться. Поэтому параллельно обновляется вся инфраструктура: строятся и модернизируются спортивные комплексы, школы, культурные центры, благоустраиваются парки и дворы.

Такой комплексный подход дает ощутимый результат. Желающих получить высшее медицинское образование по целевому направлению от Находкинской больницы стало почти в три раза больше. Государственная медицина вновь обретает статус надежного социального лифта, доказывая, что лечить людей в небольшом городе можно с достоинством и уверенностью в завтрашнем дне.

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