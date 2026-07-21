«Бизнес доверяет властям и готов вкладываться»: приморцам рассказали, как развивается экономика региона и чем удивит край на ВЭФ-2026

В Приморье созданы все условия для предпринимателей малого и среднего бизнеса. Фото: Ирина ФАСОВА.

В ТОП -10 ПО КАЧЕСТВУ ИНВЕСТКЛИМАТА

По словам исполняющей обязанности главы Минэкономразвития Приморья Евгении Чавкиной, если в первом квартале эксперты давали сдержанные оценки, то сегодня уже очевидно: региональная экономика демонстрирует устойчивость. Более того, по целому ряду направлений фиксируется положительная динамика. Так объем грузопереработки в транспортно-логистическом комплексе вырос на 2,2 процентов. Контейнерооборот уже превысил 500 000 единиц. Показатели в добывающей промышленности выросли на 10 процентов, в пищевой - на 5 процентов. Агропромышленный комплекс в индексе производства показывает рост 109 процентов. Оборот розничной торговли составил 348,7 млрд рублей (+4,1 процентов). Объем банковских вкладов населения увеличился на 17,6 процентов, а выдача ипотечных жилищных кредитов выросла на 11,3 процентов.

В правительстве края рассказали о векторах развития экономики и мерах поддержки предпринимателей. Фото: Ирина ФАСОВА.

«Рынок труда остается сбалансированным, у нас рекордно низкие показатели по безработице 2,3 процентов. Цифры говорят о том, что экономика Приморского края развивается и на сегодняшний момент стабильна за счет четких векторов развития основных базовых направлений», - подчеркнула Евгения Чавкина.

На предприятии «Приморское сетевязальное производство» делают все, что нужно для рыболовства: канаты, веревки, нитки, тралы, неводы. Фото: «Мой бизнес»

Данные об экономических результатах Приморья за первое полугодие станут доступны в августе. Однако текущая статистика за первый квартал уже демонстрирует позитивную динамику: приток инвестиций увеличился на 4 процента, составив 86 миллиардов рублей. Примечательно, что 70 процентов от этой суммы - частный капитал, привлеченный без участия государственных субсидий. Такая активность предпринимателей свидетельствует о высоком уровне доверия к региону. Кроме того, Приморский край укрепил свои позиции, войдя в топ-10 субъектов РФ по качеству инвестиционного климата (9-е место). Это было особо отмечено президентом Владимиром Путиным как пример успешного развития.

ВСЕ НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ МСП СОХРАНЯТ

Тем не менее, год для бизнеса выдался непростой. Это связано с налоговыми изменениями, которые продиктовало федеральное законодательство.

«Любые налоговые изменения, конечно, бизнесом всегда воспринимается с осторожностью. Мы видим, как непросто приходится тем, кто впервые столкнулся с уплатой НДС. Поэтому внимательно следим за динамикой в секторе малого и среднего и бизнеса, и стараемся оперативно реагировать на возникающие трудности», - проинформировала Евгения Чавкина.

В ходе пресс-конференции осудили важные вопросы в сфере экономики. Фото: Ирина ФАСОВА.

Она заверила, что в этом году в правительстве края максимально ответственно подошли к поддержке предпринимателей. Были не только сохранены все льготы по упрощенной системе налогообложения, но и увеличено количество доступных кодов ОКВЭД для их получения.

«Могу подтвердить, что до конца года все налоговые преференции для бизнеса будут действовать в полном объеме», - подчеркнула исполняющая обязанности главы ведомства.

КАК ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Сегодня в Приморском крае работают более 91 тысячи представителей малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают занятость почти 390 тысяч человек, что делает малый и средний бизнес одним из крупнейших работодателей региона.

С начала года число занятых в малом и среднем бизнесе увеличилось почти на 7,5 тысячи человек, а количество самозанятых выросло более чем на 15 тысяч и сегодня превышает 171 тысячу человек. Все больше жителей края выбирают легальный формат ведения собственного дела.

ПОМОГАЕМ РАСТИ БИЗНЕСУ

Как прозвучало на встрече, предприниматели Приморья продолжают активно развивать свое дело при поддержке центра «Мой бизнес». Организация предлагает комплексную помощь: от льготного финансирования и обучения до маркетингового сопровождения и поиска новых каналов продаж.

«Сейчас в тренде - цифровизация. Все больше бизнесменов стремятся внедрить нейросети в свои процессы: с начала года обучение по работе с ИИ в центре прошли уже более 330 участников», - рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Иван Мишунин.

Также у приморских компаний есть отличная возможность стать заметнее на федеральном уровне. Идет прием заявок на участие в коллективном стенде региона на ВЭФ. Это отличный шанс бесплатно представить свои товары на престижной площадке, найти надежных партнеров и расширить географию продаж.

Товары с маркой «Сделано в Приморье» пользуются неизменным спросом у потребителей. Фото: Ирина ФАСОВА.

«В центре «Мой бизнес» начался второй сезон акселератора «План Бизнес работы». Мы вышли за рамки обычного обучения: теперь это полноценный конкурс, где предприниматели могут прокачать свое производство при поддержке наших специалистов. Кроме того, лучшие участники получают шанс претендовать на грантовую помощь от Минэкономразвития. Мы проводим такие программы на постоянной основе, помогая бизнесу расти», - проинформировал Иван Мишунин.

КАК ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ВЭФ-2026

Подготовка к Восточно-экономическому форуму идет полным ходом, до начала события осталось меньше двух месяцев. По словам директора Инвестиционного агентства Анны Волковой, павильон Приморского края на «Улице Дальнего Востока» (16+) ждет обновление. В этот раз привычную презентацию региона дополнят проекты частных инвесторов, которых привлекли к участию в оформлении и наполнении площадки. «Мы будем подсвечивать больше социальных историй. Рассказывать, как Приморский край заботится о жителях, что предлагается гостям, и что делает для привлечения новых жителей. То есть, речь о мерах поддержки, которые востребованы гражданами. Также будут представлены меры поддержки для участников специальной военной операции. Остальное планирую оставить за кадром. Но заверяю, вас очень удивит павильон Приморского края на «Улице Дальнего Востока», - пообещала Анна Волкова.

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