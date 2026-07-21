Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае проходят десятые юбилейные соревнования для малышей, традиционно проводимые медиагруппой «Комсомольская правда». На этот раз семейный праздник для самых крошечных спортсменов подарили уссурийцам. За победу боролись более ста легкоатлетов, которые всего-то от 6 месяцев до 3 лет.

Атмосфера на спортплощадке пронизана азартом и духом борьбы. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пусть «Маленький чемпион, или Бег в ползунках» (0+) - соревнования детские, но организованы они были на самом высоком уровне. Все каноны «серьезных» состязаний соблюдены: строгое, но справедливое жюри, неподкупные секунданты «Комсомолки», выверенные до сантиметра беговые дорожки с безопасным покрытием. Атмосфера на спортплощадке пронизана азартом и духом борьбы. На пьедестал поднимались (или их заносили на руках в силу возраста) лучшие из лучших. Смотреть без улыбок на шествие победителей, равно как и на каждый из забегов, было невозможно.

Спорткомплекс «Локомотив» стал площадкой для семейного праздника. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

В СОСТАВЕ КОМАНДЫ МИККИ-МАУСЫ И ФРЕКЕН БОК

Как и в предыдущие годы самые трогательные соревнования развернулись в СК «Локомотив», принадлежащем спортивной школе «Рекорд». Комплекс и стадион «Локомотив» регулярно становятся площадкой для городских и краевых соревнований, масштабных мероприятий. И конечно, прекрасно подошли для семейных состязаний от «Комсомолки».

Поболеть за маленьких бегунов приходили целыми семьями. К соревнованиям готовились тоже все вместе, тщательно продумывали не только тактику бега, но внешний вид спортсмена. Так, на старт вышла команда Микки-Маусов и умилительная группа поклонников мультфильма «Малыш и Карлсон» (в составе, конечно, была уссурийская «Фрекен Бок»).

Команды творчески подошли к созданию образов. Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Всем бегунам предстояло преодолеть одинаковую дистанцию в десять метров. Однако покоряли ее малыши по-разному в зависимости от возраста. Кто-то передвигался ползком (категория «Ползуны»), кто-то уверенным и даже ускоренным шагом (категория «Бегуны»). В число «Несунов» вошли малыши, которые стремились к финишу с «утяжелением» в руках – мячом.

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Родители предварительно были ознакомлены с главным условием соревнований. Взрослые могут сопровождать малыша на всем протяжении дистанции, завлекать к финишу любыми приемами. Важно не помогать спортсмену физически.

МОТИВАЦИЯ К ПОБЕДЕ ОТЛИЧНАЯ

Уже на входе в зал, во время регистрации, юных героев ждали приятные бонусы: подарки от «Комсомолки» и неизменного партнера – природной воды «Монастырская детская».

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Спорт – есть спорт, он не терпит уловок. Победа достигается в честной борьбе. Чтобы у маленьких атлетов прибавилось сил перед стартом, им надо соблюдать правильный водный баланс. Эту задачу взяла на себя вода «Монастырская детская». Важно обеспечить маленьких бегунов комфортом и правильными напитками. Вода «Монастырская детская» способна не только придает сил на старте, но и восстанавливает их после состязаний.

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

ДЕНЬ АЗАРТА И УЛЫБОК

Наблюдать за происходящим - одно удовольствие! Это был день, полный улыбок, азарта и незабываемых эмоций. Маленькие участники соревнований вступили в азартную борьбу за победу. В качестве наград для них подготовили подарки от торговой марки Joonies, Монастырская детская, строительной фирмы «Империя» и других партнеров мероприятия.

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Зал был пронизан праздничной энергией: повсюду слышались радостные возгласы и детский смех. Волшебную обстановку поддерживали аниматоры из лофт-студии «Крылья». Ярко оформленные тематические фотозоны позволяли каждому участнику праздника сделать на память качественные снимки.

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

МОЩНЫМ «ДВИГАТЕЛЕМ» СТАЛА ЕДА

Маленькие спортсмены по-разному реагировали на огромное скопление людей. У многих в глазах блестели слезы. Кто-то полз к финишу откровенно рыдая. Но ведь полз! Такой воле к победе позавидуют даже именитые атлеты.

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как обычно, родители заманивали малышню к финишу самыми разными «мотиваторами». В ход традиционно шли ключи от машины или квартиры, пульты от телевизора. Характерной особенностью этих соревнований стало большое количество различных продуктов питания.

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Один пупс абсолютно не желал никуда ползти. Ему, похоже, и на старте было вполне комфортно и радостно. Группа поддержки смогла немного расшевелить своего спортсмена шуршанием печенья, но помогло это ненадолго», - с улыбкой рассказывают секунданты.

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кто-то соглашался включаться в спортивную борьбу за шоколад, который ему давали по кусочкам за каждый пройденный метр. Для кого-то в качестве приманки хорошо подошли огурец и бутылочка с молочной смесью. Одна девочка печально вздыхала и шла по спортивной дорожке за пачкой печенья.

Зрителям особо запомнилась многочисленная группа поддержки (папа, мама, старшая сестра, дедушка), которая и приплясывала, и угукала, и корчила смешные рожицы, заманивая к финишу. При этом малыш с удовольствием смотрел «концерт», но не двигался дальше стартовой линии.

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

КОГДА ЮНОСТЬ – ПРЕИМУЩЕСТВО

На соревнованиях «Маленький чемпион» уже несколько лет есть традиция – определять самого юного участника. В этот раз им стал шестимесячный Мирон Лебедев.

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Специальный приз предоставила торговая марка Joonies. Продукция этого бренда высоко ценится мамами. Они знают: счастье – в мелочах! Только представьте: ваш малыш сладко спит в ультратонких подгузниках с защитой от протекания, а ваше утро начинается с комфорта благодаря нежным вкладышам для груди. Вы спокойны с гипоаллергенными салфетками, которые всегда под рукой.

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

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КТО ВЗОШЕЛ НА ПЬЕДЕСТАЛ

Для многих малышей состязания «Бег в ползунках» стали дебютным выходом на спортивную арену. Они получили первые в жизни награду. Кто-то из ребят празднует очередную победу. Важнее всего то, что каждый участник и его родители унесли с собой море радости и ярких впечатлений.

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Итак, как распределились места на пьедестале. Самым шустрым в категории «Ползуны» оказался Михаил Мурзин, которому и досталось «золото». Чуть отстал от него Роман Сахаров, занявший второе место. Бронзовым призером стал Вадим Савченко.

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

В захватывающей борьбе за самого быстрого бегуна победила опытная спортсменка София Горох. Она не в первый раз участвует в соревнованиях. Второе место досталось тоже бывалому бегуну Льву Грязнову. Он и прежде блистал на «Забеге в ползунках». Третье место завоевал Матвей Шиканов.

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Победители в категории «Несуны» распределились следующим образом: на первом месте Павел Шкурик, на втором Максим Макуха, на третьем Софья Левченко. Кстати, Павел Шкурик стал первым и на недавних соревнованиях «Бег в ползунках», которые прошли в Находке. Папа буквально ликовал, что его сын - абсолютный чемпион!

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Всем победителям достались медали, грамоты и, конечно, масса подарков. Родители радовались призам и сюрпризам ничуть не меньше детей.

Кстати, в перерывах между забегами у взрослых была возможность познакомиться с деятельностью компаний, которые помогли организовать прекрасный праздник.

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Так, СК «Империя» строит дома для счастливых семей, где каждый маленький чемпион будет расти в любви, уюте и безопасности. Ведь самые важные победы начинаются дома.

МАМЫ И ПАПЫ, НА СТАРТ!

«Бег в ползунках» - это не только для карапузов. Хорошей традицией стало устраивать соревнования и для родителей. Кстати, какие бы испытания не придумывал бессменный ведущий мероприятия Илья Кузнецов, желающих принять участие всегда хоть отбавляй. На этот раз папам предстояло как можно дольше продержать на ладони вытянутой руки бутылочку воды «Монастырская детская» объемом 0,5 литра.

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Если вам кажется, что это слишком просто, попробуйте повторить номер. Первое и второе место присудили папам, которые показали время 11 минут! Но техника выполнения упражнения была разной, отсюда такой итог. «Бронза» досталась спортсмену, который продержался 5 минут. Всем участникам вручили сертификаты от компании «Первый автомобильный».

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мамам пришлось проявить чудеса сноровки. Из коктейльных трубочек они собирали одну большую под свой рост. Потом через эту «инсталляцию» надо было пить воду.

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Победит тот, кто больше выпьет за две минуты. За спортивный дух и волю к победе всем участницам вручили сертификаты от сети доставки роллов и суши «Вжух и суши».

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ»

Каждый уходил с подарками, грамотами и, самое главное, массой прекрасных впечатлений.

«Хотим от всей души поблагодарить организаторов краевых соревнований «Маленький чемпион». Мы участвовали в категории «Несуны», остались в полном восторге. Все было организовано на высшем уровне: четко, понятно, без суеты. Особенно порадовало, что пока дети ждали своей очереди, им не приходилось просто стоять. Они могли бегать, прыгать, танцевать под музыку. Это очень здорово! Ребята не засиживались и сохраняли боевой настрой. А подарки каждому участнику стали настоящим радостным сюрпризом. Спасибо за праздник спорта и отличное настроение», - поблагодарила Александра Кипоть.

Жительница Уссурийска Карина Чернова поддержала Александру.

«Благодарю организаторов за прекрасную возможность проявить себя самым маленьким деткам. Мы впервые на таком соревновании, участвовали в категории «Ползуны». Ребенок был немного в растерянности, чуть поплакал. Но праздник удался! Пусть мы и не победили, но для нас наш малыш - уже маленький чемпион! Отдельно порадовали приятные подарки и грамота. Побольше бы таких мероприятий в нашем городе», - поделилась эмоциями молодая мама.

НАШИ БЛАГОДАРНОСТИ

Команда «Комсомолки» выражает сердечную благодарность всем, кто помог подарить маленьким спортсменам и их родителям настоящий праздник. Огромное спасибо спорткомплексу «Локомотив» и спортивной школе «Рост» за предоставленную площадку для соревнований. Этот удобный, безопасный современный зал очень любят горожане.

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Особая благодарность партнерам соревнований, которые предоставили призы, полезные для юных спортсменов.

Все призеры месте с дипломами и медалями получили:

- продукцию торговой марки JOONIES;

- игровые наборы от строительной компании «Империя»;

- фирменные наборы от природной воды «Монастырская детская»;

- подарки от магазина «Смайл бэйби»: стульчик для кормления за первое место в категории «Ползуны»; прогулочную коляску победителю «Бегунов»; автокресло за первое место в категории «Несуны». А также игровые коврики для всех призеров.

- сертификаты от детского бассейна «Я плыву»;

- сертификаты лофт-студии «Крылья»;

Особый подарок – сертификат на 10000 рублей от лофт-студии «Крылья» вручили маме, которая вышла на дорожку в образе Фрекен Бок, и малышу в образе Карлсона с пропеллером на спине.

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Также призеров порадовал издательский дом «Комсомольская правда». Каждый получил в подарок книги и, конечно, дипломы и медали.

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