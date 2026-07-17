Рекорды ЕГЭ, «шпионские» шпаргалки и премии стобалльникам: в Приморье подвели итоги госэзамена и определили стратегию развития сферы образования

В Приморье растет качество образования. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

В правительстве Приморского края состоялась пресс-конференция, на которой обсудили вопросы повышения качества образования, поддержку педагогов, способы привлечения в край кадры из других регионов, а также подготовку школ к новому учебному году.

Говоря об итогах ЕГЭ, замминистра образования Приморья Анна Меховская отметила главный тренд - рост академических успехов.

«Количество «стобалльников» в крае выросло более чем в два раза (с 33 до 79 человек). Настоящим феноменом стал Артем Шунтов из лицея «Технический», который смог набрать максимально возможные 400 баллов по четырем предметам. Еще четверо выпускников получили по 200 баллов. Это не случайность, а результат многолетней подготовки», подчеркнула Меховская.

В правительстве Приморья обсудили самые важные вопросы, касающиеся образования. Фото: Ирина ФАСОВА.

Статистика апелляций также внушает оптимизм: 30 процентов из 113 подавших жалобы учеников смогли улучшить свой результат. Однако в министерстве не планируют останавливаться на достигнутом. Одной из проблем остаются результаты ЕГЭ по гуманитарным предметам (русский язык и литература), который пока держится на уровне 53 баллов.

Чтобы исправить ситуацию, ведомство делает ставку на чтение.

«В крае активно работают около 300 литературных клубов, а для школьников впервые утвержден единый летний список литературы, включающий не только художественные, но и научные книги. В начале учебного года по ним пройдут тематические обсуждения», - рассказала замминистра.

ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КАЧЕСТВЕННЫМ ДЛЯ ВСЕХ

Как подчеркнула Анна Меховская, главная задача, которая стоит перед правительством края - стереть границы между качеством образования в крупных городах и глубинке.

«Для этого Институт развития образования внедряет адресную поддержку педагогов, создавая для них персональные образовательные маршруты. В этом году их было подготовлено уже около пятисот. На следующий год планируем усовершенствовать процесс, продумаем чек-листы и методические материалы для ведения уроков. Главная цель – добиться единой степени подачи учебного материала», - уверена замминистра.

УХИЩРЕНИЯ НА ЕГЭ НЕ ПРОШЛИ

В приморских школах в течение государственной итоговой аттестации были отстранены 22 выпускника. Причина типичная – использование информационных материалов, попросту шпаргалок, а также телефонов. Зафиксировано два уникальные случаи изобретательности выпускников. Ребята пришли на экзамен в «умных» очках с видеокамерами, встроенными в дужки. Один решил воспользоваться флешкой, замаскированной под брелок на цепочке. Все ухищрения были оперативно выявлены.

После перечисления курьезных случаев на экзаменах, замминистра снова вернулась к серьезным вопросам. В частности, рассказала, что делается в крае для того, чтобы повысить заинтересованность выпускников-стобалльников продолжить учебу в вузах Приморья.

«Важно, чтобы ребята с высоким интеллектуальным потенциалом оставались на малой Родине. Мы показываем перспективы развития Приморского края. У нас разработана программа «Учусь и работаю в Приморье». В ее рамках регулярно проводим фестивали, куда приглашаем представителей всех муниципалитетов», - прозвучало на мероприятии.

Работа не ограничивается профориентационным направлением. Предоставляются материальные меры поддержки ребят, продемонстрировавших высокие результаты ЕГЭ. Так, во Владивостоке стобалльникам, которые год проучились в высшем учебном заведение Приморья, выплачивается премия главы Владивостока в размере 100 000 рублей. Плюс к этому назначается повышенная стипендия 30 тысяч рублей, которая инициирована министерством развития Дальнего Востока и Арктики.

ПРИЕМКА ШКОЛ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Заместитель министра образования Приморского края Юрий Тей рассказал о том, как идет подготовка школ края к новому учебному году.

«Приемка образовательных организаций к 1 сентября - это ежегодное мероприятие. Создаются межведомственные комиссии, в состав которых входят представители МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора. Комиссии проводят оценку готовности школ. При проверке особое внимание уделяется комплексной безопасности организаций. Речь о соответствии противопожарным нормам, а также санитарным условиям», - проинформировал замминистра.

В текущем году за счет средств краевого и федерального бюджетов предусмотрено 34 капитальных ремонта в школах, охвачено порядка пятнадцати муниципальных образований.

МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯМ У НАС ВЕЗДЕ ДОРОГА

Как подчеркнула начальник отдела организационно-правового и кадрового обеспечения министерства образования Приморского края Лариса Аноприенко, ежегодно в систему образования приходят более трехсот молодых специалистов. Этот год не исключение.

«Больше всего молодых специалистов ожидает город Владивосток - 150 человек. В целом в системе образования работает более 11 000 учителей.

Конечно, кадровый дефицит сохраняется, эта тенденция не только нашего края, но и всей страны. В настоящее время открыто более 280 вакансий. Нужны учителя математики, русского языка, химии, информатики», - рассказала Лариса Аноприенко.

В Приморье с 2020 года реализуется программа «Земский учитель». За весь период в край приехал 151 человек. В этом году планируют трудоустроится 20 земских учителей. Они приедут, в том числе, в Хасанский, Шкотовский муниципальные округа, город Артем.

Педагоги Приморья могу т рассчитывать на достойную оплату своего труда.

«Край стабильно находится в «зеленой зоне» по выполнению целевых показателей средней заработной платы по всем категориям педагогов. Средняя зарплата педагогов дошкольного образования составляет больше 87 тысяч рублей, дополнительного образования - 89 тысяч. Важно, что на территории всех муниципалитетов приняты меры поддержки молодых специалистов. Им полагается ежемесячная доплата к заработной плате в размере 10 000 рублей. В большинстве муниципалитетов сохраняется единовременная выплата при трудоустройстве в размере от 250 до 400 000 рублей», - привела важные цифры Аноприенко.

В Приморском крае все больше рекордсменов ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

РАСТИМ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И АРХИТЕКТОРОВ СО ШКОЛЫ

В школах Приморья хорошо зарекомендовала себя практика профильных классов. Только во Владивостоке в 2025–2026 учебном году работал 221 класс с разными специализациями - от точных наук до гуманитарных предметов. Среди нововведений в этом направлении – классы по изучению ветеринарии, архитектуры, таможенного дела, а также специализированный класс «Росатома». С 1 сентября 2026 года в школах региона откроется девять кадетских классов в под патронатом следственного управления СК России по Приморскому краю.

Старший помощник главы Следственного Управления Следственного комитета России по Приморскому краю по работе со СМИ Аврора Римская уверена, что создание кадетских классов станет значимым шагом в укреплении связей между образовательными учреждениями и правоохранительными органами.

«Очень важно сформировать у подрастающего поколения правосознания и интереса к служению закону еще со школьной скамьи. Кадетские классы призваны стать важным звеном в подготовке будущего кадрового резерва для Следственного комитета Российской Федерации. В ходе обучения особое внимание будет уделено вопросам формирования у школьников правовой культуры, дисциплины и ответственности», - считает Аврора Римская.

Она подчеркнула, что география будущих кадетских классов охватит не только Владивосток, но и ряд городских округов Приморского края - Уссурийский, Артем , Находка , Кавалерово.

Также с 1 сентября для 5–7 классов планируют ввести модуль по истории Приморского края, для которого готовится отдельный региональный учебник. Цель изучения курса - формирование у обучающихся знаний об истории Приморского края как неотъемлемой части истории Отечества, базовых национальных ценностей, уважения к истории, культуре, традициям родного края и «малой» Родины, воспитание региональной и российской гражданской идентичности.

В краевом министерстве делают ставку на чтение. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

Режиссер, драматург, сценарист Юрий Гончаров уверен, что изучать историю своего края, места, где ты родился, вырос, живешь крайне необходимо.

«В Советском Союзе во многих приморских школах работали кружки краеведения. Я лично ходил в такой кружок, это было безумно интересно. Нам педагог, который вел уроки истории, рассказывал о Кунсте и Альберсе, прапорщике Комарове, событиях Гражданской войны, интервенции. Все это проходило сквозь ткань твоего любимого города, края любимого и совершенно иначе воспринималось молодыми людьми. Я запомнил эти рассказы об истории Владивостока, Приморья на всю жизнь. И то, что сейчас это будут делать на официальной основе - это прекрасно», - считает Юрий Гончаров.

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