Владивосток под прицелом парконов: рейтинг правонарушений возглавила неправильная стоянка

Аппаратно-программные комплексы неустанно следят за соблюдением ПДД. Фото: vlc.ru.

Лето во Владивостоке началось с масштабной «переписи» дорожных нарушителей. В июне муниципальные аппаратно-программные комплексы (парконы), курсирующие по улицам города, зафиксировали значительное число эпизодов на дороге – 4086. Цифры говорят сами за себя: городская система видеофиксации работает без сбоев, превращаясь в реального стража порядка.

Парконы работают на базе муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Картина правонарушений оказалась предсказуемой для одного из самых автомобилизированных городов страны. Почти половина всех штрафов – а это 1819 случаев – спровоцировала стихийная и хаотичная парковка автомобилей. Любимая привычка многих владивостокцев – бросить машину вторым рядом или проигнорировать запрещающий знак, обернулась тысячами административных протоколов.

При этом стоит отметить, что городские власти активно прорабатывают вопросы парковки авто, в столице Приморья действует две муниципальных стоянки. Также за отдельную плату можно оставить машину в специально отведенных для этого местах вдоль дорог во многих районах города.

«Мы расширяем количество маршрутов и улиц, по которым курсирует паркон. Не так давно приступили к ежедневной фиксации нарушений ПДД в микрорайоне Патрокл на улицах Новороссийской, Сочинской, Североморской и Архангельской», – отметил заместитель директора МБУ «СГТ» Дмитрий Заев.

Антирейтинг самых проблемных зон возглавила улица Адмирала Фокина (243 нарушения), следом идут Прапорщика Комарова (185), Нижнепортовая (169) и Партизанский проспект (115). Эти артерии города ежедневно страдают от транспортного коллапса, усугубляемого действиями самих водителей.

Количество маршрутов для работы парконов расширяется. Фото: vlc.ru.

Однако, по сообщению пресс-службы мэрии, настоящая зона риска находится за пределами плотной городской застройки. На объездной трассе Седанка – Патрокл комплексы выявили еще 2196 нарушений, львиная доля которых связана с опасным лихачеством. Из них: 2018 случаев – превышение скорости на 20–40 км/ч; 162 случая – превышение на 40–60 км/ч; 16 грубых нарушений – скорость выше допустимой более чем на 60 км/ч.

Специалисты отмечают, такая статистика на скоростной трассе – прямой путь к серьезным авариям. Работа парконов здесь – это не столько карательная мера, сколько попытка предотвратить трагедию.

В статистику также вошли менее массовые, но не менее опасные нарушения: движение без включенных фар ближнего света и пренебрежение ремнями безопасности. Похоже, некоторым водителям все еще нужно напоминать о базовых правилах самосохранения.

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