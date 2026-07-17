Ушел на лодке и бесследно исчез: на Камчатке в небо подняли вертолет для поиска пропавшего в Елизовском округе мужчины

В район происшествия отправился вертолет МЧС России. Фото: МЧС России

Вертолет Ми-8 со спасателями и полицейским на борту вылетел сегодня, 17 июля, на поиски мужчины, который не вернулся с базы отдыха «Жировая» в Елизовском районе Камчатки. О пропаже в экстренные службы сообщили накануне, 16 июля.

По данным заявителя, 15 июля мужчина, который охранял домики на базе, связался с ним и предупредил, что у него закончились продукты. Он решил не ждать помощи, а добраться до реки Жировой самостоятельно. На надувной лодке с мотором он планировал выйти в бухту Жировую, а оттуда направиться в Петропавловск-Камчатский. С того момента о нем ничего не известно, на связь он не выходит.

Сегодня утром в район происшествия отправился вертолет МЧС России. На борту – спасатели поисково-отрядных групп главного управления МЧС по Камчатскому краю и сотрудник полиции. У них с собой все нужное для поисков: снаряжение и беспилотный летательный аппарат для осмотра местности с воздуха.

Спасатели напоминают: если вы собираетесь в отдаленные и труднодоступные места, обязательно берите с собой спутниковый телефон. Номер для вызова в любой ситуации – 112, с мобильного спутникового телефона набор идет через «+112».

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