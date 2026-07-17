Вездеход сломался, ногу повредил: на Камчатке мужчину эвакуировали с бездорожья с помощью бортовой лебедки вертолета

Пострадавшего доставили в Елизово. Фото: МЧС Камчатки

В Елизовском районе Камчатки спасатели МЧС нашли пропавшего мужчину, который пытался выбраться из тайги к людям. Его вездеход заглох в шести километрах от турбазы, а сам он травмировал ногу и не мог идти. Снять пострадавшего с глухой лесной дороги удалось только с помощью лебедки вертолета – садиться машине было негде.

Все началось с тревожного звонка. На базе отдыха «Жировая» оставался мужчина, который охранял домики. 15 июля он сообщил, что продукты закончились, и решил выбираться самостоятельно. План был такой: добраться до реки Жировой, спуститься на надувной лодке с мотором в бухту Жировую, а оттуда – до Петропавловска-Камчатского. Но после этого он перестал выходить на связь.

Спасателей подняли по тревоге 17 июля. На поиски вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, на борту – спасатели и полицейский. Место глухое, вокруг лес и сопки, поэтому территорию сначала прочесали с помощью дронов, а потом – пешком.

Техника не подвела: с воздуха заметили следы, похожие на колеи от вездехода. Пошли по ним через лес и через несколько часов нашли самого пропавшего. Он был примерно в шести километрах от базы – как раз там, где его транспорт окончательно встал. Добраться до реки и уплыть на лодке он не смог, а вдобавок повредил ногу и передвигаться уже не мог.

Вертолет не сел в этом месте – кругом деревья и неровная почва. Тогда спасатели приняли единственно верное решение: подняли мужчину прямо с земли на борт с помощью лебедки. В полете фельдшер поисково-отряда обработал рану и перевязал ногу.

Пострадавшего доставили в Елизово. К счастью, госпитализация ему не понадобилась – отделался испугом и ушибом.

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