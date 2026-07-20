Николай Комаров был одним из тех, кто заложил фундамент Владивостока. Фото: Ирина ФАСОВА.

Идея установить монумент в честь основателя Владивостока, Николая Комарова, давно витала в воздухе. В прошлом году, когда город готовился отметить свое 165-летие, инициатива обрела реальные очертания. Почти 400 жителей подписали обращение к властям.

На память о знаменательном дне у горожан останется масса фотоснимков. Фото: Ирина ФАСОВА.

Глава города Константин Шестаков поддержал земляков и вскоре на вершине сопки Орлиное гнездо появился памятный знак, обозначающий место будущего монумента. Как подчеркнул тогда мэр, этот проект - важный символ преемственности, позволяющий современным жителям выразить благодарность первопроходцам, заложившим основу города.

Константин Шестаков поблагодарил всех, кто работал над проектом. Фото: Ирина ФАСОВА.

МЕЧТА, КОТОРАЯ ЖИЛА В СЕРДЦЕ

Знаковое событие состоялось 17 июля, когда прошла торжественная церемония открытия памятника. Фигура Николая Комарова, выполненная в бронзе, величественно возвышается на вершине сопки. Первооткрыватель Владивостока словно вглядывается в даль, простирающуюся над бухтой Золотой Рог.

На долгожданное мероприятие собрались горожане, которые принимали участие в создании памятника, и просто те, кто любят Владивосток и хотят быть причастным к важным событиям.

Историю о прапорщике Комарове знает, пожалуй, каждый житель Владивостока. В 1860 году к безлюдному берегу бухты Золотой Рог прибыл транспорт «Манчжур», с которого высадился отряд в 30 солдат 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона. Командовал им Николай Комаров, талантливый инженер, построивший военный пост в бухте.

Марина Дубовик с грамотой, врученной губернатором Приморского края. Фото: Администрация Владивостока.

«Сегодня действительно знаменательное событие для нашего края. Мы открываем памятник первостроителю, тому, кто многое сделал для того, чтобы появился порт Владивосток, будущая столица Дальнего Востока.

Сегодня с сопки открывается прекрасный вид. Это, наверное, та мечта, которая жила в душе Николая Комарова», - обратился к собравшимся губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По его словам, этот монумент - увековечивание истории Владивостока, памяти тех, кто, не жалея себя, осваивал далекие рубежи, делал все, чтобы Россия прирастала новыми землями. Это символ понимания миссии, которую несет на себе столица Приморского края.

«Спасибо большое всем, кто принимал участие и в изваянии этого уникального памятника», - поблагодарил глава края.

«У НАС ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. РАБОТАЕМ ДАЛЬШЕ»

В числе первых почетной грамотой губернатора Приморья была награждена председатель Фонда памяти прапорщика Комарова Марина Дубовик. Ее роль в работе над проектом трудно переоценить.

На церемонию открытия собрались десятки горожан. Фото: Ирина ФАСОВА.

«Друзья, благодарю вас за такую важную совместную работу. По-моему, у нас все получилось, но мы точно только в начале пути. Преображение пространства у сопки Орлиное гнездо продолжится. Уверен, задачи будут реализованы большой командой единомышленников, которые любят Владивосток», - приветствовал участников церемонии глава города Владивостока Константин Шестаков.

Член Совета Российского исторического Общества, директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, академик Российской Академии наук Николай Крадин зачитал приветствие от Российского исторического Общества.

«Николай Комаров - человек, чья судьба неразрывно связана с поколением военных строителей, исследователей и первооткрывателей, стоявших у истоков освоения Дальнего Востока и Сибири. Их служении Родине не всегда сопутствовала громкая слава. Однако именно благодаря самоотверженному труду было положено начало развитию новых поселений, укреплению государственных рубежей и освоению обширных дальневосточных территорий», - процитировал Николай Николаевич.

Прикоснуться к памятнику, похоже, становится новой традицией. Фото: Ирина ФАСОВА.

Он убежден, что этот монумент станет еще одним важным напоминанием о тысячах героях, чьи мужество и преданность Отечеству лежат в основе присутствия и развития России в азиатско-Тихоокеанском регионе.

А РЯДОМ ТА САМАЯ БОЧКА СПИРТА

Памятник отлили в Китае. Монумент подготовил скульптур Алексей Бокий, работавший ранее над фигурой Элеоноры Прей, установленной в Почтовом переулке Владивостока. Все работы оплатили меценаты.

Скульптор Алексей Бокий с наградой, которую вручил глава города. Фото: Ирина ФАСОВА.

Изваяние поставили на каменный постамент с позолоченной табличкой: «Прапорщику Комарову и солдатам 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона, основателям поста Владивосток. 1860 год». Рядом с монументом расположена та самая бочка спирта, которая легла в основу одной из легенд, связанных с основателем города. Якобы у прапорщика Комарова были большие неприятности, связанные с пропажей казенного имущества. Выпили военные бочку спирта или нет, доподлинно не известно, но «атрибут» решили тоже увековечить.

Открытие новой достопримечательности Владивостока. Фото: Ирина ФАСОВА.

Скульптор Алексей Бокий признался, что работать над памятником было сложно, но интересно. Фигура прапорщика Комарова во многом загадочная. Не сохранилось его фотографий, даже доподлинно не известна точная дата смерти. Так что образ является собирательным.

«Сегодня прекрасный праздник, и я говорю «спасибо» всем, благодаря кому он состоялся», - сказал скульптор.

Рядом с изваянием расположена знаменитая бочка казенного спирта. Фото: Ирина ФАСОВА.

ОЧЕРЕДЬ ИЗ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ

Алексея Бокия поддержала представитель Фонда памяти прапорщика Комарова Наталья Присекина.

«У нас сегодня поистине радостное и долгожданное событие. Мы отдаем дань благодарности первостроителям нашего города в лице Николая Комарова. Это история о простых людях, которые пришли на эту землю и своими трудами заложили фундамент нашего родного Владивостока. Мы должны помнить о том, что великие города начинаются с малых, но смелых поступков обычных людей», - отметила Наталья Геннадьевна.

Цвету в знак уважения отважному первопроходцу. Фото: Ирина ФАСОВА.

В завершение официальной части мероприятия состоялся самый трогательный момент – под бурные аплодисменты с памятника сняли скрывавшее его полотнище.

Желающих возложить цветы к ногам первооткрывателя города было столько, что образовалась очередь. Потом горожане еще долго не расходились, фотографируясь на память на фоне памятника.

Почтить память первооткрывателя города приходили целыми семьями. Фото: Ирина ФАСОВА.

«ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ» СОПКИ

Стоит отметить, что два года назад сопка Орлиное гнездо пережила настоящее перерождение. Если раньше это место было заброшенным и неуютным, то сегодня оно превратилось в одну из главных видовых точек города. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» здесь появилась комфортная площадка, с которой открывается потрясающий вид на бухту Золотой Рог. Территория вошла в ТОП-10 лучших практик по благоустройству в России.

С сопки Орлиное гнездо открывается захватывающий вид на бухту Золотой Рог и центр города. Фото: Ирина ФАСОВА.

Работы по благоустройству охватили территорию у дома №58 по улице Прапорщика Комарова. Строители не только проложили удобные лестницы, но и создали полноценную зону отдыха с амфитеатром, детской площадкой, скамейками и свежими зелеными насаждениями. Теперь это пространство открыто для всех желающих - идеальное место, чтобы отдохнуть и сделать красивые фотографии панорамы Владивостока.

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