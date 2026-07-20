Ученые определили животных по уникальному рисунку пятен Фото: нацпарк "Земля леопарда"/@amurleo_land

В Приморском крае сразу две пары дальневосточных леопардов зафиксированы в окрестностях Уссурийского заповедника. Это та часть исторического ареала, где эти краснокнижные кошки исчезли более полувека назад. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Первую пару составили переселенный самец Leo 345M и самка Leo 375F, которая пришла сюда сама с «Земли леопарда». Второе свидание устроили участники программы транслокации – самец Юнги (Leo 285M) и самка Маруся (Leo 346F).

Ученые определили животных по уникальному рисунку пятен на шерсти. Леопарды ведут одиночный образ жизни и сближаются с особями противоположного пола в основном для размножения. Встреча обычно длится несколько дней, а в случае успеха самка вынашивает потомство около трех месяцев. На свет появляются от одного до трех котят, самец в их воспитании не участвует.

Встреча обычно длится несколько дней Фото: нацпарк "Земля леопарда"/@amurleo_land

«Многолетняя системная работа по сохранению подвида на «Земле леопарда» обеспечила рост численности и дала нам возможность перейти к следующему этапу – созданию новой группировки. Транслокация стала знаковым событием: леопард не просто выведен из критической черты, но и постепенно возвращается в исторические места обитания, откуда исчез в прошлом столетии. Практика показывает, что разработанный механизм переселения надежен и безопасен для животных», – отметила генеральный директор АНО «Дальневосточные леопарды» Елена Гангало.

Кадры получены еще весной, но фотоловушки работают не в реальном времени – специалисты забирают накопленные снимки во время плановых выездов. Поэтому материалы поступили только сейчас. Не исключено, что после этих встреч котята уже родились – дальнейшие наблюдения это покажут.

Всего в район Уссурийского заповедника переселены шесть животных, еще два пришли самостоятельно. Программа транслокации рассчитана на формирование группировки численностью не менее 25 особей.

Ученые допускают появление первых котят в новой группировке: ее формируют переселенные из национального парка «Земля леопарда» и самостоятельно пришедшие сюда хищники.

Леопарды ведут одиночный образ жизни Фото: нацпарк "Земля леопарда"/@amurleo_land

Переселение леопардов в Приморском крае проведено в рамках программы транслокации – проекта по возвращению дальневосточных леопардов в часть исторического ареала, где они исчезли в прошлом столетии. Он стал возможен благодаря восстановлению численности редчайшей кошки: после создания нацпарка «Земля леопарда» популяция в России выросла с около 35 до более чем 120. Первую группу животных переселили в Уссурийский заповедник весной 2023 года, вторую – в конце 2025 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С виду тихоня, а зубы - как у настоящего хищника: ленивая акула Майкл ломает стереотипы, удивляя зрителей в Приморье

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.