Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Днем 22 июля во Владивостоке произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее десятки тысяч жителей. О том, что стало причиной происшествия и на каком этапе находятся восстановительные работы, – в материале «КП – Владивосток».
Авария на сетях произошла в 12:42. Зафиксировано отключение сразу двух высоковольтных линий электропередачи напряжением 110 киловольт, из-за чего часть города осталась без электроснабжения.
Бригады энергетиков оперативно выехали на место повреждения. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, потребителей начали переводить на резервные схемы питания. Уже в 13:29 часть потребителей удалось переключить на соседнюю подстанцию.
Массовое отключение затронуло сразу несколько районов. Точные масштабы происшествия озвучили в спасательном ведомстве.
«Сегодня в 13:00 в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об аварийном отключении электроснабжения во Владивостоке. Без электроснабжения остаются 522 многоквартирных и 215 частных домов. Бригада энергетиков проводит аварийно-восстановительные работы», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Ситуацией заинтересовалась прокуратура. По данным надзорного ведомства, из-за аварии без света остались более 87 тысяч жителей домов по улицам Толстого, Тунгусской, Тюменской, Уборевича, Уткинской, Фонвизина, Фонтанной и другим. Прокуратура Первореченского района Владивостока даст оценку содержанию электрических сетей и соблюдению нормативных сроков устранения аварии.
Электроснабжение постепенно возвращается в дома местных жителей. По последним данным, электричество уже подключили в центре города, на улице Светланской и в районе Первой Речки.
В 14:20 была включена в работу линия 110 киловольт «Волна-ВТЭЦ-1», благодаря чему удалось запитать основную часть потребителей. Включены подстанции 110 киловольт «ВТЭЦ-1», 110 киловольт «Орлиная», 35 киловольт «Инструментальный завод». Работы по переводу потребителей на резервные схемы электроснабжения продолжаются.
Как оказалось, причиной произошедшего стала грубая ошибка работников сторонней организации. Во время работ в районе Третьей рабочей они выполнили монтаж провода СИП на недопустимо близком расстоянии от высоковольтной линии электропередачи. Именно это нарушение техники безопасности и спровоцировало крупную аварию.
В настоящее время на месте решается вопрос о демонтаже стороннего кабеля, из-за которого десятки тысяч жителей Владивостока остались без электроэнергии.
В 15:31 по местному времени электроснабжение во Владивостоке было полностью восстановлено.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.