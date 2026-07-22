Две высоковольтные линии отключились днем 22 июля Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 22 июля во Владивостоке произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее десятки тысяч жителей. О том, что стало причиной происшествия и на каком этапе находятся восстановительные работы, – в материале «КП – Владивосток».

Отключение света во Владивостоке 22 июля 2026

Авария на сетях произошла в 12:42. Зафиксировано отключение сразу двух высоковольтных линий электропередачи напряжением 110 киловольт, из-за чего часть города осталась без электроснабжения.

Бригады энергетиков оперативно выехали на место повреждения. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, потребителей начали переводить на резервные схемы питания. Уже в 13:29 часть потребителей удалось переключить на соседнюю подстанцию.

Где нет электричества во Владивостоке 22 июля 2026

Массовое отключение затронуло сразу несколько районов. Точные масштабы происшествия озвучили в спасательном ведомстве.

«Сегодня в 13:00 в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об аварийном отключении электроснабжения во Владивостоке. Без электроснабжения остаются 522 многоквартирных и 215 частных домов. Бригада энергетиков проводит аварийно-восстановительные работы», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура. По данным надзорного ведомства, из-за аварии без света остались более 87 тысяч жителей домов по улицам Толстого, Тунгусской, Тюменской, Уборевича, Уткинской, Фонвизина, Фонтанной и другим. Прокуратура Первореченского района Владивостока даст оценку содержанию электрических сетей и соблюдению нормативных сроков устранения аварии.

Электроснабжение постепенно возвращается в дома местных жителей. По последним данным, электричество уже подключили в центре города, на улице Светланской и в районе Первой Речки.

В 14:20 была включена в работу линия 110 киловольт «Волна-ВТЭЦ-1», благодаря чему удалось запитать основную часть потребителей. Включены подстанции 110 киловольт «ВТЭЦ-1», 110 киловольт «Орлиная», 35 киловольт «Инструментальный завод». Работы по переводу потребителей на резервные схемы электроснабжения продолжаются.

Причины отключения света во Владивостоке 22 июля 2026

Как оказалось, причиной произошедшего стала грубая ошибка работников сторонней организации. Во время работ в районе Третьей рабочей они выполнили монтаж провода СИП на недопустимо близком расстоянии от высоковольтной линии электропередачи. Именно это нарушение техники безопасности и спровоцировало крупную аварию.

В настоящее время на месте решается вопрос о демонтаже стороннего кабеля, из-за которого десятки тысяч жителей Владивостока остались без электроэнергии.

Когда включили свет во Владивостоке 22 июля 2026

В 15:31 по местному времени электроснабжение во Владивостоке было полностью восстановлено.

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