Bearwolf с удовольствием фотографировалась с поклонниками. Фото: предоставлено «КП»

Во Владивостоке прошли съемки клипа на песню певицы Bearwolf. Эта композиция посвящена ее родному городу. «Комсомольская правда – Владивосток» побывала на съемках этого клипа.

Съемки проходили на сопке Бурачка во Владивостоке. О съемках клипа поклонникам заранее сообщили в социальных сетях – желающим участвовать в клипе нужно было приехать в одежде черного цвета.

Съемки клипа проходили на сопке Бурачка во Владивостоке. Фото: предоставлено «КП»

Bearwolf приехала на съемочную площадку около двух часов дня и провела там около полутора часов. Песню певица исполняла вживую, и все присутствующие удивились, насколько у нее сильный и красивый голос.

Участников клипа попросили переодеться в черный цвет. Фото: предоставлено «КП»

Участники клипа вместе выучили слова песни, их задачей было подпевать исполнительнице и танцевать в кадре. Кроме того, поклонники успели сделать немало красивых фотографий с певицей и пообщаться с ней.

Валерия Bearwolf стала популярной, снимая ролики в известной социальной сети, а потом реализовала себя и в музыке.

Релиз нового трека про Владивосток состоится 24 июля.

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