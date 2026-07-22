«Мысли не читаю, но обмануть меня невозможно»: полиграфолог камчатского СК рассказала, почему преступники начинают признаваться сами

Ирина Белова раскрыла «магию» прибора, который помогает вывести испытуемого на чистую воду. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

Детектор лжи - устройство, вызывающее у обывателей смесь любопытства и легкого страха. Мечта узнать сокровенные тайны близких или вывести на чистую воду лжеца «одним нажатием кнопки» делает полиграф желанным гостем в эфирах популярных телешоу, где его преподносят как высшую инстанцию справедливости. Но за пределами телестудий магия прибора исчезает, уступая место суровой профессиональной экспертизе. Именно так происходит в кабинете специалиста отдела криминалистики СУ СК России по Камчатскому краю подполковника юстиции Ирины Беловой.

Работа полиграфолога далеко не всегда кабинетная. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

Важно понимать: каким бы совершенным ни был датчик, он не способен мыслить самостоятельно. Ключевая фигура здесь – полиграфолог. Это человек в погонах, который не просто считывает графики, но и мастерски ведет диалог, превращая сухие цифры в доказательную базу.

- Ирина Олеговна, как становятся полиграфологом? Где учат этой специальности?

«По первому образованию я психолог. Позже получила второе высшее - юридическое. Моя трудовая деятельность с 2009 года была связана с правоохранительными органами, а полиграфологом я стала, пройдя профессиональную переподготовку во Всероссийском институте повышения квалификации МВД России. Полиграфолог - очень специфическая и ответственная специальность, требующая серьезной подготовки и конечно же получения нового опыта от коллег по зарубежным и отечественным методикам».

- Как же работает полиграф? Это не секрет?

«Секрета в самом принципе работы нет. Полиграф - это прибор, который регистрирует психофизиологические реакции человека: частоту пульса, дыхания, кожно-гальваническую реакцию (потливость), артериальное давление. Когда человек дает ложные ответы он испытывает при этом сильные стрессовые эмоции, его организм непроизвольно реагирует, и прибор эти изменения фиксирует. Но важно понимать: полиграф не читает мысли и не видит «картинку» прошлого. Он лишь регистрирует физиологические реакции на предъявляемые стимулы - вопросы. Эти реакции обрабатывает специалист».

Ирина Белова в органах следствия с 2009 года. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

- В вашей работе кто главнее – прибор или вы? Какими качествами надо обладать, чтобы управлять полиграфом?

«Главный, безусловно, специалист. Полиграф - это всего лишь инструмент в руках профессионала. Телевизионные шоу, конечно, создают эффектный образ, но в реальной работе все гораздо сложнее и серьезнее. От специалиста требуется не только техническое владение прибором, но и глубокие знания психологии, физиологии, умение выстраивать диалог, располагать к себе людей, при этом сохраняя объективность. Нужно быть психологически устойчивым, внимательным к деталям, обладать аналитическим складом ума и, безусловно, высокой стрессоустойчивостью и даже подстраиваться под интеллект и особенности человека. Мы работаем с разными людьми, в том числе с подозреваемыми в тяжких преступлениях, и здесь важны и профессионализм, и человеческое отношение».

- Когда после проверки на полиграфе вы даете заключение, учитывают ваше мнение, ваш анализ психологического портрета?

«Безусловно. Заключение специалиста-полиграфолога - это не просто сухой перечень реакций. Это результат комплексного анализа, включающего и данные, полученные с помощью прибора, и мои наблюдения за невербальным поведением человека во время беседы, и оценку его психологического состояния. В Следственном комитете наше мнение учитывается в рамках проводимых следственных действий, помогает следователю выстроить версии, определить приоритетные направления проверки. Хотя показания полиграфа не являются судебным доказательством в нашей стране, они служат важным ориентиром для следствия».

- Тесты всегда одинаковые или вы выстраиваете линию общения с «испытуемым» всегда по-разному?

«Каждый случай уникален. Методики проведения опросов с использованием полиграфа всегда адаптируются под конкретную ситуацию, под личность испытуемого, под обстоятельства дела. Универсальных шаблонов нет. Я выстраиваю линию общения, подбираю формулировки вопросов, темп беседы, исходя из психологических особенностей человека. Кому-то нужен более жесткий подход, с кем-то более доверительный. Подготовка к процессу - это очень важная деталь, которую нельзя упустить. Главная задача - создать условия, в которых реакции организма будут максимально информативными и объективными».

- Кто был вашим первым «подопечным», помните? Волновались?

«Первый опыт, конечно, незабываем. Но, учитывая мой многолетний стаж работы в органах, я уже привыкла к общению с разными людьми. Волнение всегда есть, это нормально, оно мобилизует. Но профессиональная подготовка и опыт помогают сосредоточиться на задаче. Моими первыми «подопечными» как раз были коллеги в рамках учебных и тренировочных процессов, потом уже фигуранты дел. Одно из первых исследований было по преступлению против личности, нанесения тяжких телесных повреждений, повлекшие смерть. Правильно подобранная методика позволила найти орудие убийство, нож, который преступник выбросил в колодец, скрывая следы преступления. А дальше грамотная работа следствия, отпечатки, доказательная база, исследуемый признался в совершенном преступлении под тяжестью улик. Каждый случай - это новый вызов и новая возможность применить свои знания».

- Много детективных сериалов, где преступники с легкостью обманывают полиграф. А как в жизни?

«В жизни все гораздо прозаичнее. Обмануть квалифицированного специалиста с многолетним стажем и современный полиграф крайне сложно, практически невозможно. Конечно, существуют попытки противодействия - прием лекарств, психологические техники, но опытный полиграфолог видит все эти уловки еще на адаптационных тестах. Кроме того, мы используем различные методики, которые помогают выявить попытки искажения результатов. Так что киношные сценарии - это вымысел».

- Какие люди боятся полиграфа?

«Боятся, как правило, те, кто не уверен в своей правоте или имеет что скрывать. Честный человек, который говорит правду, не испытывает сильного страха перед процедурой, хотя волнение, конечно, присутствует у всех. А вот человек, который пытается скрыть информацию или солгать, часто испытывает гораздо более сильный стресс, который и фиксирует прибор. Но это не значит, что все, кто боится - преступники. Некоторые просто очень тревожные люди или имели негативный опыт общения с правоохранительными органами, в следствии совершения правонарушений ранее, на все эти моменты обращает внимание специалист и при необходимости корректирует дальнейшую работу с учетом особенностей поведения человека».

- В нашей стране суд официально не рассматривает показания полиграфа, так зачем же он нужен в Следственном комитете?

«Это очень хороший вопрос. Действительно, результаты полиграфа не являются доказательством в суде. Но они являются ценным ориентиром для следствия. С помощью полиграфа мы можем: проверить причастность или осведомленность лица о совершенном преступлении; уточнить детали, которые могут быть неизвестны следствию; оценить достоверность показаний свидетелей; выявить ложные алиби или факторы риска при приеме кандидатов на работу. Это помогает сузить круг подозреваемых, направить расследование в нужное русло, сэкономить время и ресурсы. По сути, полиграф - это инструмент для получения оперативной и ориентирующей информации, которая затем проверяется и закрепляется другими следственными действиями».

- В интернете можно найти предложения от «экспертов», которые продают советы, как обмануть полиграф. Это шарлатаны?

«Однозначно, шарлатаны. Никакие «волшебные» советы не помогут обмануть квалифицированного специалиста. Это как пытаться научиться играть на скрипке за пять минут. Тем, кому предстоит процедура, я бы посоветовала одно: быть самими собой, честно отвечать на вопросы и не пытаться ничего скрывать. Волноваться - это нормально, это естественная реакция организма. Психологическая подготовка и попытки применить советы из интернета только создадут дополнительное напряжение, которое обязательно будет замечено. Лучше просто выспаться, прийти в спокойном состоянии и давать правдивые ответы».

- В вашей практике были случаи, чтобы человек во время проверки признался (вольно или невольно) в совершении преступления?

«Да, такие случаи были и не раз. Иногда, видя, что полиграф фиксирует его реакции и что скрыть правду не удастся, человек сам начинает давать показания или уточнять детали. Это не всегда прямое признание «я убил», но часто - уточнение обстоятельств, которые он ранее скрывал. Полиграф действует как психологический катализатор. Человек понимает, что «игра окончена», и принимает решение сотрудничать со следствием.

Опытный специалист превращает сухие цифры и графики в доказательную базу. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток».

- С какими людьми вы работаете? В каких преступлениях их подозревают?

«В силу моей работы в Следственном комитете, я имею дело с фигурантами уголовных дел, подозреваемыми в совершении самых разных преступлений: от экономических и должностных до особо тяжких против личности - убийств, изнасилований, разбоев. Это люди разного социального статуса, возраста, профессий. Но для меня как для специалиста важно быть беспристрастной и объективной, независимо от того, в чем подозревается человек».

- У вас не возникало желания проверить на полиграфе своих друзей или родственников?

«Нет, никогда. Во-первых, это было бы некорректно по отношению к близким людям. Во-вторых, профессиональная этика исключает использование служебного инструмента в личных целях. Друзья и родственники - это моя личная жизнь, и там я просто человек, а не полиграфолог. К тому же, чтобы получить объективный результат, важно сохранять эмоциональную нейтральность, а с близкими это практически невозможно. Так что такие мысли даже не возникали».

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