Новая точка входа в ИТ: для совершеннолетних приморцев запускают престижное обучение

Первый этап отбора стартует 31 августа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Приморский край открывает беспрецедентные возможности для карьерного роста. Правительство региона при поддержке Дальневосточного федерального университета запускает проект – «Школа 21». Это уникальный шанс для каждого жителя старше 18 лет войти в динамично развивающуюся ИТ-индустрию без экзаменов, профильного диплома и какого-либо опыта в программировании.

В эпоху тотальной цифровизации владение технологиями становится не привилегией узких специалистов, а базовой необходимостью. Цифровые компетенции сегодня – это пропуск в стабильное будущее практически в любой отрасли: от судостроения и логистики до финансов, медицины и госуправления. Однако многих талантливых приморцев останавливал миф о том, что путь в ИТ заказан без многолетней подготовки. Новый проект призван разрушить этот барьер.

«Многие приморцы откладывают смену профессии, считая, что для этого необходимо профильное образование или многолетний опыт. В "Школе 21" таких требований нет. Обучение рассчитано в том числе на тех, кто никогда раньше не занимался программированием», – рассказал министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий.

Обучающихся ждет увлекательное погружение в мир современных технологий. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ключевое отличие проекта – отказ от академической рутины. Вместо монотонных лекций и зубрежки здесь царит атмосфера стартапа. Обучение построено на методике «равный равному», где участники решают реальные кейсы, работают в командах, спорят, ищут нестандартные методы и учатся друг у друга. Такой подход закаляет не только технические навыки, но и гибкость ума, стрессоустойчивость и умение коммуницировать в коллективе – именно то, чего требуют современные работодатели.

Путевка в мир ИТ начинается с интенсивного отбора под названием «бассейн», который стартует 31 августа. Это настоящее боевое крещение, где кандидаты погружаются в проектную работу и доказывают свое стремление учиться. Тех, кто успешно пройдет все испытания, ждет основной курс в современном кампусе по адресу: Алеутская, 65б. Пространство на сто рабочих мест больше похоже на офисы ведущих технологических гигантов, чем на учебное заведение: коворкинги, переговорные, игровые зоны с приставками, настольный теннис и даже спортивная площадка для перезагрузки между решением сложных алгоритмических задач.

Что нужно знать будущим студентам:обучение полностью бесплатное; возраст от 18 лет; опыт в IT не требуется. Методика: максимум практики, командной работы и самостоятельных открытий. Результат: статистика федеральной сети «Школа 21» говорит сама за себя, 100% выпускников находят работу.

Не упустите свой шанс стать частью технологического будущего страны. Регистрация на ближайший отборочный «бассейн» уже открыта на официальном сайте проекта. Узнать подробности можно по телефону 8 (991) 067-45-91 или через электронную почту info@vvo.21-school.ru

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