Июльское заседание стало заключительным для краевого законодательного собрания седьмого созыва. Фото: Законодательное Собрание Приморского края.

На июльском заседании депутаты Законодательного собрания Приморского края рассмотрели ровно четыре десятка вопросов. В центре внимания народных избранников оказались очередные изменения регионального бюджета, развитие ответственного бизнеса, содействие местным ремесленникам и оказание юридической помощи жителям края. Кроме того, депутаты рассмотрели итоги собственной работы, проделанной в прошлом году. К слову, это заседание стало последним для депутатов седьмого созыва Законодательного собрания края. Следующее состоится уже после очередных выборов, которые пройдут в сентябре 2026 года.

Бюджет скорректировали на полмиллиарда рублей

Очередные изменения краевого бюджета не коснулись его основных параметров - доходной и расходной частей, а также дефицита. Однако депутаты утвердили заметное перераспределение средств между непрограммными и программными статьями расходов.

- Всего общий объем бюджетных ассигнований по программным направлениям деятельности увеличивается на 501 миллион рублей, при этом на такую же сумму уменьшаются непрограммные расходы. В основном сокращены средства, запланированные на обслуживание государственного долга Приморского края, - рассказал председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Галуст Ахоян. Фото: Законодательное Собрание Приморского края.

Из этой суммы больше 470 миллионов рублей направят на программу «Информационное общество». Большую часть этих средств получит концессионер, который модернизировал сервис весогабаритного контроля в рамках информационной системы «Цифровое Приморье», часть дополнительных денег направят на содержание и развитие в крае системы видеонаблюдения.

На строительство поликлиники в Михайловке и внедрение новых информационных технологий в медицинскую сферу добавили 52 миллиона рублей. 49 миллионов рублей добавлены в уставной фонд Приморского экологического оператора по программе обеспечения населения доступным жильем и качественными услугами ЖКХ. По программе развития транспортного комплекса еще 33 миллиона рублей направили на содержание региональных и межмуниципальных дорог, а также десять миллионов рублей - на ремонт дорог в Уссурийском городском округе.

По программам развития культуры, сельского хозяйства, энергетики, охраны окружающей среды размеры финансирования снижены за счет экономии средств при проведении конкурсных процедур и приоритезации расходов.

Поощрение ответственности

На июльской сессии депутаты приняли новый закон «О развитии ответственного ведения бизнеса», который позволит получить меры государственной помощи тем предпринимателям, которые уделяют особое внимание социальной поддержке своих работников, охране окружающей среды благотворительности, благоустройству общественных территорий.

Краевое правительство окажет консультативную и информационную поддержку их деятельности, а также поможет продвигать лучшие практики ответственного ведения бизнеса путем организации выставок, семинаров и форумов, публикации информационно-аналитических материалов, продвижения продукции ответственных предприятий на новые рынки, содействия в реализации инвестиционных проектов.

Для включения в специальный реестр ответственных субъектов предпринимателю нужно будет соответствовать установленным краевым правительством критериям благонадежности, социальной и экологической ответственности. Базироваться они будут на требованиях национального стандарта «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг)».

Отдельным нормативным актом правительства края будет установлен порядок признания бизнеса ответственным субъектом предпринимательской деятельности и прекращения такого статуса, а также порядок формирования и ведения реестра подобных субъектов.

В помощь ремеслу

Народные избранники также скорректировали сразу в трех чтениях краевой закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Приморском крае». Внесенные в него изменения позволят предпринимателям и самозанятым войти в специальный реестр ремесленной деятельности, что позволит избежать обязанности маркировать каждую единицу их продукции в системе «Честный знак».

Необходимость такой маркировки при выпуске единичных экземпляров продукции или малых ее серий зачастую делает производство экономически нецелесообразным, в связи с чем около 300 мастеров обратились в краевое правительство за помощью в решении этой проблемы. Федеральный закон освобождает от маркировки в системе «Честный знак» продукцию ремесленников, при определении такой деятельности в региональном законодательстве.

Внесенные депутатами изменения в краевой закон дали региональному правительству полномочия и возможность разработать критерии отнесения к ремесленной деятельности и порядок включения в региональный реестр, наряду с утверждением перечня видов такой деятельности.

Одиноким пенсионерам посодействуют в судах

Народные избранники расширили список категорий граждан, которые могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Теперь пенсионеры и инвалиды, которые проживают в социальных учреждениях, кроме бесплатных юридических консультаций, помощи в составлении ходатайств, заявлений и других документов, смогут рассчитывать на защиту в судах, государственных и муниципальных органах, организациях по вопросам взыскания с них кредиторской задолженности.

Дело в том, что многие пенсионеры и инвалиды не могут полностью или частично оплачивать свое проживание в социальных учреждениях из-за того, что с них судебными решениями принудительно взымают задолженность. При этом в отношении многих из них решения судов выносились заочно и их обоснованность вызывает серьезные сомнения. Однако отмена таких решений требует обращения в судебные органы, что не всегда доступно этой категории граждан. Принятие законопроекта даст им возможность получить помощь в судебной защите и вернуть долги социальным учреждениям.

Итоги работы краевого парламента за год

Спикер Законодательного собрания Антон Волошко довел до коллег информацию о результатах работы краевого парламента за 2025 год.

Антон Волошко. Фото: Законодательное Собрание Приморского края.

В течение года народные избранники провели 13 заседаний, на которых рассмотрели 257 законодательных инициатив, 139 из которых были внесены губернатором, а 99 разработаны депутатами и комитетами Законодательного собрания. Было принято 236 законов и 549 постановлений. Реагируя на вызовы времени, депутаты 11 раз скорректировали краевой бюджет, при этом строго сохраняя его социальную направленность - более 57% всех расходов были направлены на поддержку населения. Помощь получили ветераны Великой Отечественной войны, каждый из которых стал почетным жителем Приморья, участники СВО и члены их семей. До миллиона рублей вырос региональный материнский капитал, многодетные семьи получили дополнительные меры поддержки. Завершена начавшаяся в 2019 году административно-территориальная реформа.

- Впереди новый этап, где главным критерием успеха останется благополучие каждого жителя края. Приморский край стоит на пороге новых возможностей, и от слаженности работы всех ветвей власти зависит, насколько быстро мы сможем их реализовать. Законодательное Собрание готово быть гарантом стабильности, проводником реформ и защитником интересов приморцев. Вместе мы строим регион, в котором хочется жить, работать и растить детей, - подчеркнул Антон Волошко в заключение своего доклада.