««Поймать» болезнь на ранней стадии»: в Приморье подвели итоги масштабной диспансеризации за 6 месяцев 2026 года

Медики призывают приморцев заботиться о своем здоровье. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье меняют тактику борьбы за здоровье населения. Теперь во главе угла стоит не борьба с последствиями болезней, а их предотвращение. На прошедшей пресс-конференции сотрудники краевого министерства здравоохранения напомнили приморцам о необходимости диспансеризации. По словам врачей, именно плановые обследования помогают «поймать» опасные заболевания до того, как они проявят себя, что значительно повышает шансы на полное выздоровление.

МЕДИЦИНА СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ

Открывая мероприятие, глава приморского Минздрава Евгений Шестопалов подчеркнул, что фундаментом системы здравоохранения является профилактика. Однако ответственность за состояние организма лежит не только на врачах, обеспечивающих качественную медпомощь, но и на самих гражданах. На текущий момент в регионе профилактические осмотры прошли уже 463 тысячи человек, при этом женская аудитория оказалась более активной (275 тысяч).

Министр здравоохранения края Евгений Шестопалов уверен, что профилактика заболеваний должна стоять на первом месте. Фото: Ирина ФАСОВА.

«Мы нацелены на все категории граждан. Главное – это продолжительная, активная жизнь населения. У нас так называется и национальный проект «Активное долголетие». Его реализации в Приморье уделяется огромное внимание. Это вопрос принципиальный», - уверен министр здравоохранения.

Чтобы сделать медицину доступнее, в крае работает единая «горячая линия» 1-300, операторы которой помогают записаться на обследование в ближайшую поликлинику. Также Минздрав развивает мобильные бригады: медики выезжают непосредственно на вахтовые участки, чтобы обследовать работников без лишних временных затрат для них.

В ГРУППЕ РИСКА ЛЮДИ С ЛИШНИМ ВЕСОМ

За шесть месяцев 2026 года профилактические медицинские осмотры в Приморье позволили диагностировать ряд серьезных патологий у местных жителей. В частности, врачи зафиксировали около 5 тысяч случаев болезней сердца и сосудов, по тысяче диагнозов сахарного диабета и онкологии, а также порядка 500 нарушений в работе дыхательной системы.

Параллельно специалисты обнаружили у пациентов около 300 тысяч факторов, способствующих развитию хронических недугов. В числе лидеров - малоподвижный образ жизни, а также отклонения в показателях артериального давления, холестерина и сахара в крови, лишний вес. На сегодняшний день 23-25 процентов населения Приморского края - это люди с избыточной массой тела либо с ожирением.

Предприниматель Владимир Лебедев из Владивостока поделился своим опытом прохождения диспансеризации.

«У меня небольшая фирма по ремонту компьютеров. Много работаю сам, естественно, сидя. Также много времени провожу и за рулем. Стал набирать вес. Плюс сказывался возраст, мне за 50, метаболизм не тот, что в молодости. Жена буквально заставила пройти диспансеризацию. Послушался ее, и не пожалел. В принципе, всех врачей прошел за несколько часов. Оценил внимательное, не казенное отношение медиков. Получил полезную информацию о состояние своего организма. Сейчас составил план действий, как привести его в норму. Как бизнесмен, подсчитал, во сколько бы такой масштабный медосмотр обошелся мне в платной клинике. Я сэкономил очень кругленькую сумму. Обязательно отправлю на диспансеризацию своих подчиненных», - признался Лебедев.

ПРИГЛАШАЕМ В ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

Для того, чтобы эффективно бороться с факторами риска, в Приморском крае создают центры здоровья. Два уже работают во Владивостоке, на базе детской клинической больницы № 2 и Владивостокской поликлиники № 3), и пять. в самых крупных городах - Уссурийск, Лесозаводск, Артем, Находка, Арсеньев. На сегодняшний день центры здоровья уже посетило более 14 человек, которые получили квалифицированные консультации по борьбе с факторами риска.

На пресс-конференции напомнили, что диспансеризацию может пройти бесплатно каждый житель Приморья. Фото: Ирина ФАСОВА.

«Главная задача врачей - сделать профилактику доступной для каждого. В центрах здоровья помогают разобраться в тонкостях рациона: как правильно сочетать белки, жиры и углеводы, зачем нужна клетчатка и как рассчитать суточную норму калорий. Кроме того, медики разрабатывают персональные программы тренировок, учитывая индивидуальные особенности и физическое состояние пациента на момент обращения». – рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Приморья Евгения Шутка.

РАК ЗВУЧИТ ГРОЗНО, НО ПОДДАЕТСЯ ЛЕЧЕНИЮ

За полугодие 2026 года в Приморье в ходе плановых медосмотров и диспансеризации было выявлено свыше 400 случаев онкологических заболеваний. Как отмечает главный внештатный онколог регионального Минздрава Эльвира Токарева, диагноз «рак» не является приговором, особенно если патология выявлена на начальной стадии. Тогда шансы на полное излечение максимально высоки.

«В структуре женской онкологии лидирует рак молочной железы. Скрининги позволяют выявить более 80 процентов случаев на ранних этапах. Следом идут новообразования кожи и колоректальный рак. У мужчин чаще всего диагностируют рак предстательной железы. Это стало возможным благодаря регулярным обследованиям, рекомендованным представителям сильного пола после 45 лет. Также в тройку наиболее частых диагнозов у мужчин входят рак легких и кишечника», - проинформировал врач.

Токарева также напомнила об эффективности региональной программы «Онкопрецедент». Система обеспечивает «зеленый коридор» для пациентов с подозрением на онкологию: каждый случай берется на особый контроль, а маршрутизация больного между медучреждениями координируется онкодиспансером. Такой подход позволяет существенно сократить время ожидания терапии.

Медицина в крае становится доступнее. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ

Медицинские профосмотры в Приморском крае не ограничиваются стандартным набором анализов. Программа регулярно дополняется новыми важными исследованиями. Сейчас в регионе активно внедряется диспансеризация репродуктивного здоровья.

«Несмотря на то, что многие по-прежнему предпочитают частные клиники, пройти полное обследование можно бесплатно в любой государственной больнице. Эта инициатива существует уже три года. Она призвана помочь приморцам ответственно подойти к планированию семьи. Важным нововведением стала возможность для женщин от 18 до 49 лет пройти углубленный осмотр репродуктивной системы, который полностью покрывается программой государственных гарантий». – отметила Евгения Шутка.

ВАЖНО!

Записаться на диспансеризацию можно по телефону 1-300 или через чат-бот «Единая регистратура Приморского края» в мессенджере МАХ.

Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления.

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