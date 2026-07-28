Во Владивостоке стартовала масштабная дератизация

Мероприятия призваны снищить численность грызунов на улицах города. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 27 июля и до конца месяца в столице Приморья проведут масштабную дератизацию. Власти города, заручившись поддержкой управляющих компаний, бизнеса и надзорных служб, начали массированную атаку на популяцию грызунов.

Как подчеркнул исполняющий обязанности заместителя главы администрации Григорий Пейхвассер, мэрия намерена разрешить сложившуюся ситуацию.

«Проблема очень часто звучит в обращениях горожан. И именно поэтому мы проводим массовую дератизацию, она показала себя наиболее эффективной», – поделился вице-мэр.

Муниципальный контракт уже разыгран: подрядчик возьмет на себя сложные участки – парки, скверы и другие проблемные зоны. За действиями специалистов будет установлен строгий контроль для оценки реальной эффективности принятых мер.

Однако фронт борьбы с вредителями проходит не только по муниципальным землям. На плечи управляющих компаний ложится задача очистить от незваных гостей дворы и подъезды жилых домов. Предпринимателей же призывают навести порядок на прилегающих к их бизнесу территориях. Это тот случай, когда чистота города зависит от каждого.

Но уничтожить крыс ядом – это лишь половина дела. Как отмечают врачи-эпидемиологи, интеллект этих животных недооценивать опасно. Грызуны стремительно вырабатывают иммунитет к отравляющим веществам, превращая стандартные приманки в бесполезный корм. Поэтому настоящая победа требует комплексного научного подхода: ликвидации нор, изучения пищевых привычек конкретных популяций и точного анализа видового состава и численности этих животных.

Эту позицию полностью разделяет врач-дезинфектолог и эпидемиолог Алексей Малиновский. По его словам, современная дератизация – это почти ювелирная работа, основанная на поведенческой психологии вредителей.

«Мы изучаем, какая отрава осталась нетронутой и на основе этого подбираем эффективную. Во Владивостоке в основном используем отраву со вкусом рыбы. Но крысы довольно быстро адаптируются к ядам и начинают понимать, что есть их нельзя. Поэтому средства мы периодически меняем, как и вкусы. В целом действуют они от пяти до десяти дней. Раскладываем отраву в подвалах многоквартирных домов и на контейнерных площадках», – поделился специалист.

Стратегия постоянной ротации ядов и их вкусовых добавок позволяет держать популяцию в напряжении. Действие современных препаратов рассчитано на 5–10 дней, а основные очаги обработки – это подвалы многоквартирных домов и вечно привлекательные для грызунов контейнерные площадки.

Важнейшее условие этой кампании – строгое соблюдение закона. Все подрядчики, привлеченные к работам, обязаны иметь государственную лицензию и использовать исключительно сертифицированные препараты, безопасные для окружающей среды при правильном применении.

Владельцам домашних питомцев также стоит проявить бдительность. Пока идет обработка, прогулки вблизи зон дезинфекции лучше ограничить, а за кошками и собаками – следить особенно внимательно, чтобы любознательность четвероногого друга не обернулась бедой.

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