Такую радость могут подарить только животные. Фото: Администрация Владивостока.

В нашем городе есть замечательная традиция – раз в месяц на разных площадках проходят выставки-раздачи кошек и собак, которым очень нужна забота и любовь новых хозяев. Последняя такая акция прошла в парке Минного городка, и она стала рекордной по числу пристроенных хвостиков. За несколько часов 61 обитатель приютов нашел свой дом.

Как пройти мимо настолько милой мордашки? Фото: Администрация Владивостока.

ЛИВЕНЬ И ВЕТЕР НЕ ОТПУГНУЛ ГОРОЖАН

Эти трогательные выставки проводят волонтеры движения «Спасем жизнь» при поддержке администрации Владивостока в рамках проекта «Животные города_В». Организатор волонтерского движения Лилия Либерт искренне радуется. Похоже, во Владивостоке растет число добрых людей, которые ответственно подходят к вопросу «усыновления» животных.

«В тот день погода разыгралась не на шутку. Периодически срывался сильный дождь, добавьте к этому порывы ветра. Мы, волонтеры, были мокрыми с головы до ног, но не один хвостик не пострадал. Все клетки с животными стояли на высоких столах под тентами, ни единой капли дождя не попало. Мы бы этого не допустили. Мы вообще никогда не сдаемся. В ураган работали. Опоры шатров приходилось удерживать руками, чтобы их не сдуло», - рассказывает Лилия.

И в такой совсем не приветливый июльский день в парк Минного городка шли десятки горожан. В одной руке зонт, в другой – переноска для животных. Обязательно с собой паспорт. Это непременное условие для заключения договора о передаче животного.

«Ну, что, дружок, пойдем в новый дом?». Фото: Администрация Владивостока.

«Понимаете, у этих чудесных людей была конкретная цель – отыскать своего питомца. Не просто посмотреть, погладить, поделиться кормами. Хотя это тоже очень важно. В итоге в свой новый дом отправился 61 хвостик. Мы такого не ожидали», - признается организатор акции.

Волонтеры искренне благодарны администрации города за поддержку. Благодаря этому в СМИ организована грамотная PR-кампания. По городу размещены яркие и информативные баннеры. Безусловно, это привлекает все большее количество людей к выставка-раздачам. Как следствие, больше животных находят любящих хозяев.

ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕПИСАТЬ ГРУСТНУЮ ИСТОРИЮ

В этот раз на выставки было представлено 110 кошачьих хвостов (кошки, коты, котята) 30 собачьих. Своего счастья дождались 55 котофеев и шесть собак. Их, к сожалению, пристраивать намного сложнее. К тому же, по наблюдению волонтеров, все хотят маленьких собачек. У каждого хвостатика, представленного на выставке, своя грустная или даже очень грустная история. Кого-то не просто выкинули у магазина или просто во дворе дома. Человеческая жестокость иногда зашкаливает. Одну собачку выбросили в глухом лесу, засунув в мешок и крепко его завязав. Бывает, бобиков и шариков вышвыривают прямо с их будками. Видимо, хозяева считают это гуманным шагом.

Эти слова написали бы животные, если бы умели держать в лапках ручку. Фото: Администрация Владивостока.

«Вы можете переписать грустную историю понравившейся вам животинки. Просто придите, посмотрите в их глаза. Может, они изменят вашу жизнь. У вас есть шанс сделать счастливее и хвостатика, и себя самого, - уверены волонтеры.

НЕ КАЖДЫЙ КАНДИДАТ ПРОХОДИТ ПРОВЕРКУ

С каждым посетителем выставки с удовольствием пообщаются волонтеры. Это люди, которые на свои деньги содержат приюты и передержки в разных городах Приморья. В каждую из животинок вложена частичка души. Опекуны расскажут о привычках своих питомцев, особенностях их характера. Важно, что все хвостатики прошли медицинское обследование.

В этих глазах – целая вселенная. Фото: Администрация Владивостока.

«На эту выставку зарегистрировались 70 волонтеров. То есть 70 волшебных людей привезли от одного до 15 подопечных. Сначала волонтеры общаются с потенциальными хозяевами животных. Потом подключаюсь я, как контролер. Важно, чтобы наши «котопесы» попали в правильные руки. Если кто-то из кандидатов вызывает недоверие, мы никогда ему животное не отдадим. Бывает, волонтеры выезжают на дом к тем, кто хочет взять себе кошку или собаку. Изучают бытовые условия, атмосферу в семье, - объясняет правила «пристроя» Лилия Либерт.

Некоторые плачут от счастья

Волонтерскому движению «Спасем жизнь» уже 15 лет. За это время накопилась масса трогательных историй.

«Часто многие посетители выставки теряются. Если человек с большой душой, ему хочется подарить дом многим. Невероятное счастье наблюдать за маленькими детьми, которые сгребают в охапку понравившуюся кошечку или собачку. Мамы уговаривают посмотреть других питомцев. Но это не работает. Причем, замечено, дети как правило выбирают самых неказистых с виду животных», - с улыбкой говорит лидер проекта.

Когда документы оформлены, и человек наконец может забрать хвостик с собой, многие не могут сдержать радости. Даже у взрослых в глазах блестят слезы.

«Каждый пристрой - это нечто волшебное. Лица людей светятся от счастья. Я уверена, в лучшую сторону меняется жизнь не только животного, но и человека», - считает Лилия.

Следующая выставка-раздача должна состояться во Владивостоке 22 августа. Фото: Администрация Владивостока.

Следующая выставка пройдет 22 августа, место встречи уточняется. Приходите. Может, и ваша жизнь станет другой?

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