шоу Гии Эрадзе «5 континентов» - это всегда праздник. Фото: предоставлено «КП»

В цирке Дальневосточной столицы состоялась открытая репетиция программы «5 континентов» (0+), организованная «Росгосцирком» совместно с продюсерским центром Гии Эрадзе. Атмосферу праздника создавали знаменитый клоунский дуэт «Долли и Домино» - заслуженные артисты России Лада и Александр Сарнацкие.

ЧЕСТНОЕ ЗНАКОМСТВО С ЗАКУЛИСЬЕМ

Каждые гастроли прославленного коллектива в Приморье уже давно стали одним из самых ожидаемых культурных событий лета. Каждый год труппа привозит новые постановки, привлекая внимание не только приморцев, но и туристов.

Восторженные зрители шоу «5 континентов». Фото: предоставлено «КП»

«Долли и Домино» стали проводниками для зрителей в мир цирковых будней, напоминая, что за каждым сложным акробатическим элементом стоит огромный труд, приправленный искренним смехом и живыми эмоциями.

Открытая репетиция позволила гостям не просто посмотреть на выступления артистов, но и задать им вопросы, а также приоткрыть завесу тайны над тем, как именно рождаются самые опасные и эффектные трюки.

Зрителям, среди которых было много воспитанников детских цирковых студий, спортивных школ, ребят из отдаленных районов Приморья, выпал уникальный шанс увидеть цирковое закулисье без прикрас. Артисты - от воздушных гимнастов до дрессировщиков - предстали перед зрителями без привычного сценического грима и ярких нарядов.

В этой неформальной обстановке гости смогли осознать, какой колоссальный труд и ежедневная борьба с собственными страхами стоят за кажущейся легкостью исполнения трюков. Это было честное знакомство с изнанкой циркового искусства, где за каждым грациозным движением скрывается упорная работа над собой и даже борьба со страхами.

ВРАЩАТЬ ХУЛА-ХУПЫ, БАЛАНСИРУЯ НА ШАРЕ, – ЭТО ФАНТАСТИКА

Эквилибристка Татьяна Махортова оттачивала на глазах зрителей фрагмент невероятного по сложности номера «Невеста». Она с фантастической легкостью работала с хула-хупами, балансируя на зеркальном шаре. Причем, на Татьяне были туфли с каблуками высотой 12 сантиметров! А общий вес хула-хупов достигал девяти килограммов. Когда Татьяна, не прекращая вращать обручи, взмыла на тросах под купол, зрительный зал взорвался аплодисментами.

Изюминка номера эквилибристки Татьяны Махортовой – 12-ти сантиметровые каблуки. Фото: предоставлено «КП»

После выступления артистку буквально засыпали вопросами. Причем, задавали их не только дети, но и взрослые. Как становятся артистами цирка? Откуда пришли идея максимально усложнить и без того опасный номер, встав на каблуки?

«Эта идея, как и многие другие, принадлежит нашему гениальному руководителю Георгию Гиулевичу Эрадзе. Он умеет разглядеть в каждом артисте скрытый потенциал. Я с трудом представляла, как можно работать на таких высоченных каблуках. Но все получилось. Теперь каблуки – изюминка номера», - рассказала артистка.

Кстати, Татьяна Махортова – заслуженный мастер спорта по гимнастике, но она не из цирковой династии. В семье, где мама врач, а папа инженер, никто не ожидал, что Татьяна выберет такой путь.

«Много лет назад я влюбилась в цирк и это навсегда. Он стал главной частью моей жизни», - призналась Татьяна.

Она пожелала детям, которые тоже мечтают блистать на манеже, пробовать себя в разных жанрах. Главное – стремиться к своей цели.

«ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ» В ВОДЕ И ВОЗДУХЕ

Зрители смотрели на манеж буквально затаив дыхание, когда выступали воздушные гимнастки Полина Русинова и Оксана Самусенко. Их номер «Золотые рыбки» уникален тем, что артистки выполняют сложнейшие трюки под куполом, а затем опускаются в огромную чашу с водой.

Под куполом цирка воздушные гимнастки Полина Русинова и Оксана Самусенко. Фото: предоставлено «КП»

«Руки, снаряды, одежда – все мокрое. Это усложняет работу. Когда мы под водой, дыхание сбивается, вода заливает глаза и некоторые трюки выполняем буквально на ощупь», - раскрыли детали уникального номера гимнастки.

Один из зрителей лет восьми поинтересовался: не страшно ли на высоте?

«Доля страха должна оставаться всегда, но это не должно мешать работе. Наш страх добрый, если можно так сказать. Позволяет тебе быть внимательнее, сосредоточеннее», - объяснила Полина Русинова.

Ведущие репетиции добавили, что воздушные гимнастки не только выполняют этот блестящий и уникальный номер «5 континентов». Они также выходят на манеж в качестве артисток балета.

«Все артисты в шоу Гии Эрадзе синтетические артисты. Умеют делать все. Если не все, то 95 процентов точно. Потребуется, так и оставшиеся 5 процентов освоят, - со всей серьезностью подчеркнула «Долли».

МЕДВЕЖАТ ВЫКАРМЛИВАЛИ ИЗ СОСКИ

С восторгом зрители встретили Екатерину и Алексея Плотниковых, которые вышли вместе с медведями. Пушистых артистов язык не повернулся бы назвать косолапыми. Они исполняли цыганские танцы с характерным движением плечами, играли на музыкальных инструментах, прыгали через скакалку и забавно выпрашивали аплодисменты. Градус умиления в зале зашкаливал.

Очаровательные воспитанники Екатерины и Алексея Плотниковых. Фото: предоставлено «КП»

Всех волновал вопрос: как удалось научить медведей таким трюкам?

«Для наших мишек все происходящее на манеже своего рода игра. Они резвятся, как малышня на детской площадке, еще и чупа-чупсы от мам получают», - объяснил Алексей Плотников.

Под чупа-чупсами он подразумевал вкусняшки, которыми потчевали медведей за каждый удачно выполненный трюк.

«У нас в кармане целый винегрет – и ягоды, и печенье, и рыбка, и вареные соски. Весь процесс дрессировки построен на огромной любви к животным. Все они нам как дети. Мы всех растили с младенчества. Знаем, какой у каждого характер, какой талант», - продолжила Екатерина.

С медведями семейный тандем работает уже 20 лет. История появления первых «косолапых артистов» немного трагическая, но со счастливым концом. Маленьких медвежат, которые остались без мамы по вине браконьеров, пытались незаконно переправить в Китай. Живую контрабанду обнаружили пограничники. Как дальше сложилась бы жизнь малышей, не известно. Алексей Плотников попросил военных передать животных в цирк под его опеку.

«Выкармливал медвежат из соски, нянчился круглосуточно. Сейчас перед вами, конечно, уже другое поколение медведей», - рассказал дрессировщик.

КАК НАУЧИТЬ ВАЛЬСИРОВАТЬ БИЗОНА

Шоу «5 континентов» под руководством Гии Эрадзе - это всегда калейдоскоп экзотических животных, но гвоздем программы по праву считается аттракцион с канадскими бизонами. Увидеть сразу шестерых этих мощных зверей на арене - зрелище, захватывающее дух.

Аттракцион с канадскими бизонами – уникальное явление в цирковом искусстве. Фото: предоставлено «КП»

Бизоны известны своим сложным характером, поэтому их дрессировка кажется чем-то невозможным. Однако Рустам Газзаев доказал обратное. Он стал для своих питомцев настоящим наставником еще в телячьем возрасте, выкормив их, что называется, с руки. Результат этой кропотливой работы впечатляет: огромные животные весом в полтонны беспрекословно выполняют сложнейшие команды. Они легко прыгают через цепи, ходят по барьеру и даже танцуют вальс. Удивительно, но эти «дикие» артисты настолько контактны, что после выступления позволяют зрителям подойти поближе и погладить себя.

Погладить мощное животные – это невероятные ощущения, которые запомнятся на всю жизнь. Фото: предоставлено «КП»

КАЖДЫЙ НОМЕР – МАЛЕНЬКИЙ ШЕДЕВР

С неменьшим восторгом зрители наблюдали за выступлением воздушной гимнастки на корд-де-парели Алисы Вардосанидзе – одной из самых юных артисток шоу «5 континентов». Алисе всего 17 лет. Несмотря на юный возраст, она настоящая звезда программы. Публика замирает, наблюдая за ее рискованными трюками, которые она выполняет без какой-либо страховки.

Талантливой воздушней гимнастке Алисе Вардосанидзе всего 17 лет. Фото: предоставлено «КП»

Шоу «5 континентов» под руководством заслуженного артиста России Гии Эрадзе - это грандиозное трехчасовое представление, которое по праву считается эталоном циркового искусства. На манеже блистают более сотни артистов «Росгосцирка», чье мастерство подтверждено тремя десятками престижных международных наград. Зрителей ждет высокотехнологичное шоу: уникальные авторские костюмы, масштабные декорации, атмосферная музыка и завораживающие спецэффекты. Это не просто цирк – это мир волшебства, смеха и невероятных приключений, где каждый номер – маленький шедевр.

У жителей Приморского края еще есть возможность окунуться в магию цирка и насладиться невероятно эффектным шоу «5 континентов». Представления будут проходить на манеже Владивостокского цирка до 13 сентября. Билеты на сайте цирка.

Реклама. ООО «Королевский цирк» ИНН 6163152667 еrid: 2W5zFGrqrF3

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.