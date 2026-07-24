«За каждым уголовным делом стоит человеческая судьба»: истории тех, кто раскрывает громкие преступления в Приморье

Следователь – это не просто запись в трудовой книжке, это особый взгляд на жизнь. Фото: СУ СК Приморского края

В преддверии Дня следователя, который в нашей стране отмечают 25 июля, мы собрали истории тех, кто стоит на страже закона. Следователь - не просто запись в трудовой книжке. Это особый взгляд на мир и жизненная философия. Именно эти люди ежедневно стоят на передовой борьбы с преступностью, возвращая обществу чувство защищенности. Мы решили заглянуть за кулисы службы и задали приморским сыщикам несколько личных вопросов.

Что стало решающим фактором при выборе профессии? Какие дела стали для них профессиональным вызовом? Что помогает сохранять стойкость духа, несмотря на колоссальные нагрузки? Подробнее – в материале ««КП»-Владивосток».

АРИНА БИТЯН: ВАЖНЫ ПРЕДЕЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Старший следователь следственного отдела по Фрунзенскому отделу СУ СКР по Приморскому краю, лейтенант юстиции Арина Битян решила связать свою жизнь со Следственным комитетом еще в школе.

Арина Битян мечтала стать следователем еще со школы. Фото: СУ СК Приморского края

«Выбор предметов для ЕГЭ был продиктован четкой целью: поступить на юридический факультет. Я понимала, что диплом юриста - это необходимый пропуск в профессию следователя», - поделилась Арина в беседе с «Комсомолкой».

Еще во время учебы в вузе она сделала первый шаг к мечте, став общественным помощником в следственном отделе Фрунзенского района Владивостока. Ежедневная работа бок о бок с профессионалами дала бесценный опыт. Получив степень магистра юриспруденции, вернулась в этот же отдел уже в качестве штатного следователя.

«Вхождение в должность прошло быстро, несмотря на высокую нагрузку. Работа следователя требует предельной концентрации и ответственности, ведь за каждым уголовным делом стоит человеческая судьба. Именно поэтому я придерживаюсь принципа тщательного анализа всех, даже самых незначительных на первый взгляд, улик и фактов», - рассказывает следователь. Поступая на службу в Следственный комитет, Арина прекрасно осознавала, что работа будет связана с высокой ответственностью за жизни и судьбы людей и соблюдение закона.

«Очень нравится, что своими действиями по сбору доказательств могу способствовать восстановлению справедливости в обществе. Ведь в последующем к ответственности привлекается человек, который ранее противопоставил себя всем окружающим, решил, что может нарушить установленные нормы», - объясняет Битян.

Ее практика охватывает дела самых разных категорий: от бытовых преступлений до сложных коррупционных схем. Именно последние вызывают наибольший профессиональный азарт. По словам Арины, расследование коррупции напоминает работу детектива: нужно распутать сложный узел связей, вычислить каждого участника цепочки и выйти на главного фигуранта. Принципиально важно довести дело до конца - наказать не только тех, кто дает взятки или выступает посредником, но и самого коррупционера, чья деятельность подрывает доверие к государственным институтам», - «Как и в любой другой работе здесь также бывают трудности. Порой хочется опустить руки, но чувство долга, высокая ответственность за обеспечение правопорядка, безопасности общества и восстановления справедливости всегда оказывается сильнее», - говорит принципиальный следователь.

Свободное от службы время Арине нравится посещать театры, читать книги.

МАКСИМ ЧЕРЕМНЫХ: КОГДА СЛОЖНОЕ СТАНОВИТСЯ ЦЕЛЬЮ

Руководитель контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по Приморскому краю, подполковник юстиции, Максим Черемных много раз мог бы уйти в другую профессию. Туда, где поспокойнее - нет бессонных ночей, высоких нагрузок.

В свободное время Максим Черемных увлекается боксом, любит классическую литературу. Фото: СУ СК Приморского края

«Но я этого не хочу. В этой профессии всегда, 24/7, есть чем заняться. Она очень многогранна, и другой такой для себя я пока не вижу.

Может, прозвучит шаблонно, но в своей системе я каждый день узнаю что-то новое. Тенденции, обстановка, задачи меняются, также меняются формулы и стратегии их решения. Это все неоценимый опыт. Я нашел в себе интерес к обучению молодого поколения следователей, их продвижению в профессии. С удовольствием наблюдаю за их успехами», - рассказывает подполковник юстиции.

Когда-то первый руководитель Черемных, когда указывал на ошибки новичка, говорил одну и ту же фразу: «Если не знаешь, как сделать, делай, как указано в законе. Не ошибешься». Теперь этой заповеди он сам учит молодых следователей.

«Солгу, если скажу, что не посещали тяжкие мысли по поводу работы. Были моменты, когда накатывало уныние из-за кадровой ситуации. Но я предпочту остановиться сам, а не дать чему-либо меня остановить. То, что некоторые называют проблемами, на самом деле очередные сложности и вызов самому себе. Решая их, приобретаешь опыт», - откровенно говорит следователь.

В работе ему помогают упорство, самоотдача, неутолимое желание все разложить по полкам и сделать правильно от начала до конца.

Сам Черемных считает себя счастливым человеком. Таким его делают его дети, искренняя благодарность людей, которым удалось помочь.

«Сложные задачи для меня - это не препятствие, а стимул. Я привык измерять свой успех конкретными результатами: будь то безупречно закрытое уголовное дело в начале карьеры или вывод подразделения в лидеры на посту руководителя», -

Следователь признается, что одним из самых серьезных испытаний для него стало происшествие, случившееся во Владивостоке накануне 9 Мая. Кто-то осквернил монумент Герою Советского Союза Рихарду Зорге. Преступник действовал крайне осторожно, не оставляя улик, что вызвало огромный общественный резонанс.

«Дело находилось на контроле у высшего руководства, и, честно говоря, поначалу казалось, что найти виновного почти невозможно. Тем не менее, мы мобилизовали все ресурсы. Слаженная работа следственной группы позволила нам буквально по крупицам восстановить картину той ночи. Спустя двое суток мы уже стояли у двери преступника. Он понес заслуженное наказание. Справедливость восторжествовала», - вспоминает сложное дело Черемных.

Он уверен, следователь – это не профессия, а образ жизни, образ мышления. Если на этом тяжелом поприще ты не плывешь по течению, а достигаешь положительных результатов, значит ты смог стать полезным для общества.

В свободное время Максим любит ходить в спортзал, занимается боксом. Вечерами старается читать классику или современные детективы. Нравятся фильмы и сериалы про следователей, основанные на реальных событиях. Его мечта провести время в тишине на природе. Домик в лесу с гамаком, костром – что может быть прекраснее?

ДАРЬЯ ГРИШАНОВА: ПУТЬ К МЕЧТЕ БЫЛ ПРЯМЫМ

Старший следователь следственного отдела по Ленинскому району г. Владивостока СУ СК Российской Федерации по Приморскому краю, старший лейтенант юстиции Дарья Гришанова в свои 25 лет уже три года носит удостоверение следователя Следственного комитета и новичком себя не чувствует. Она умеет отделять эмоции от работы, оставаясь при этом неравнодушной к чужой беде.

Дарья Гришанова убеждена, что следователь всегда должен оставаться человечным, но не поддаваться эмоциям. Фото: СУ СК Приморского края

«Моя мечта не изменилась: я по-прежнему хочу, чтобы каждый, кто столкнулся с преступлением, чувствовал, что его услышали, ему помогут, а виновный понесет наказание», - говорит Дарья.

Ее путь к мечте был прямым: высшее юридическое образование, общественный помощник в СК и наконец – следователь.

Начала службу с Хорольского межрайонного отдела. Вскоре перевели во Владивосток в следственный отдел по Ленинскому району. Первые месяца оказались настоящим испытанием.

«В производстве по 20 уголовных дел! Тогда было не понятно: где брать столько времени на расследования? Благо, на помощь приходили руководители и старшие коллеги. Меня настраивали на то, что все получиться. Просто нужно учиться, набираться опыта. Всем на первых порах не легко», - делится воспоминаниями Дарья.

Говорит, сложности были не только профессиональные. Молодость и женский пол в жесткой системе порой играли против нее. Кто-то сомневался в новичке, кто-то пытался навязывать свою точку зрения. Но молодой следователь научился отвечать на вызовы уверенностью в фактах.

В памяти навсегда остался один сложный выезд. Сначала выехали на место преступления, где было обнаружено тело женщины с явными признаками удушения. Пока Гришанова фиксировала улики и проводила осмотр, поступил новый сигнал: еще один труп.

«Мы с криминалистами экстренно выехали на вторую локацию. Там нас ждала страшная картина: мужчина, погибший от множественных ножевых ранений. Его смерть была мучительной. Вид был настолько жутким, что у меня внутри все похолодело», - честно говорит следователь.

Как выяснилось позже, убийцей оказался родной сын погибшего, страдающий тяжелым психическим расстройством. Для Дарьи Гришановой допрос превратился в тяжелое испытание. Стандартные методы не действовали, а любая попытка выстроить логическую цепочку приводила подозреваемого в состояние истерики.

«Приходилось восстанавливать хронологию событий буквально по осколкам. Было горько осознавать, что недуг разрушил две жизни сразу. Однако я знала: профессионализм требует отстраненности. Эмоциям здесь не место. В итоге дело закрыли, преступника направили на принудительное лечение», - рассказывает следователь.

Вечера Дарья старается посвящать отдыху, абстрагируясь от рабочих задач - как от документации, так и от тяжелых мыслей. Близкие относятся к ее профессии с большим пониманием.

«Иногда я берусь за кисти и краски. Для меня живопись - это не погоня за признанием или создание шедевров, а медитативный процесс, возвращающий внутреннее равновесие. Еще один мой домашний антистресс - шиншилла. Каждый вечер она с нетерпением ждет моего возвращения, чтобы получить порцию лакомств и отправиться на прогулку», - улыбается старший лейтенант юстиции.

В нечастые выходные любит выбираться в парк или на море. Исследование живописных уголков Приморского края - любимое хобби. В такие моменты Дарья чувствует себя по-настоящему свободной от груза чужих ожиданий и повседневной суеты. Еще обожает драйв. Посещение дрифт-соревнований дает невероятный заряд энергии. Рев моторов и специфический запах жженой резины действуют как мощная эмоциональная перезагрузка.

«В целом, я просто девушка, которая очень старается делать свою работу честно, не теряя при этом себя. Справедливость - это не только про протоколы. Это еще и про умение оставаться живой, человечной среди чужих трагедий», - уверена Дарья.

НЕ ПРОСТО СЛУЖБА, А ПРИЗВАНИЕ

Старший следователь следственного отдела по Фрунзенскому району г. Владивостока СУ СК Российской Федерации по Приморскому краю, лейтенант юстиции Елизавета Тайдакова считает 10 сентября 2024 года самым значимым днем в своей жизни. Тогда она начала работу следователем. Первым местом службы стал следственный отдел по г. Дальнереченску. В дальнейшем, после командировки во Владивосток, перевели в следственный отдел по Фрунзенскому району.

Для Елизаветы Тайдаковой моральным ориентиром всегда был папа, тоже сотрудник правоохранительных органов. Фото: СУ СК Приморского края

«В ходе следственной практики мне доводилось расследовать уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных группой несовершеннолетних в состоянии опьянения. Инцидент, получивший общественный резонанс, был связан с нападением на почве национальной неприязни возле торговой точки на улице Хабаровской», - четко, по-военному рассказывает Елизавета.

Расследовала дело о нарушение неприкосновенности частной жизни, фигурантом которого стала девушка. По ее словам, анализ подобных дел всегда требует глубокого изучения мотивации преступника.

«Желание стать следователем появилось у меня еще на первом курсе университета, и с каждым годом оно становилось только осознаннее. Прохождение практики в следственных отделах Владивостока позволило мне увидеть специфику профессии изнутри и окончательно убедиться в правильности своего выбора», -

Ее главным ориентиром всегда был отца, который тоже посвятил себя защите правопорядка.

«Именно благодаря папе я усвоила, что главные качества сотрудника органов - это честность и стремление к справедливости. Работа в Следственном комитете для меня - не просто служба, а призвание. Я испытываю профессиональное удовлетворение, когда справедливость торжествует, а преступники получают соразмерное наказание». - .

Любые профессиональные вызовы она воспринимает как задачи, требующие поиска оптимальных решений. В моменты усталости вдохновляет семья, дающая необходимую опору.

«Свой досуг стараюсь проводить активно. Прогулки у моря или по городу помогают мне восстановить силы. Кроме того, я продолжаю заниматься танцами - это хобби сопровождает меня с детства. Еще люблю готовить. Кулинария для меня – тоже способ творческой самореализации», - с улыбкой говорит следователь.

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