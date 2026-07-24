Преображение Дальнегорска: новый облик города в рамках национальных приоритетов

Глава Приморья оценил ход работ в городе. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края.

Дальнегорск масштабно обновляется – город, расположенный на севере Приморья, буквально обретает новое лицо. Модернизация стала возможна благодаря системной работе краевых властей, активности местных жителей и реализации федеральной повестки развития.

В рамках рабочей поездки в Дальнегорск губернатор Приморского края Олег Кожемяко оценил ход благоустройства города, которое реализуется при активном участии местных жителей.

Новые точки притяжения для горожан

Одна из приоритетных в этом году задач – строительство парка культуры и отдыха «Березка», открытие которого запланировано на конец сентября. Кстати, инициатива вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Будущий парк будет включать: беговые и велосипедные дорожки, современную спортивную площадку, прогулочные аллеи с комфортным освещением и скамейками.

Координатор партийного проекта «Большое благоустройство» Максим Мельников подчеркнул важность проводимых работ:

«Реконструкция парка – один из примеров того, как развивается город. Я всю свою жизнь связал с севером Приморья. Для меня как для человека, который много лет работает на этой территории, важно, чтобы изменения были долгосрочными, молодёжь видела перспективы оставаться здесь жить, создавать семьи и работать».

Помимо этого, в городе уже завершены другие проекты. Так, в сквере у памятника героям провели озеленение в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». А в районе автовокзала открыли уютный сквер с фонтаном, где жители и гости могут комфортно провести время в ожидании транспорта.

Взгляд изнутри: мнение жителей

Сами дальнегорцы с воодушевлением отмечают позитивную динамику.

«Наш город вообще в последнее время активно развивается, я так понимаю, что много средств и на это закладывается, и даже люди, которые к нам приезжают, говорят, что город преобразовался за последние 2-3 года», – поделилась впечатлениями Жанна Чистикова, жительница Дальнегорска.

Эти слова подтверждают визуальные свидетельства: обновленные фасады, благоустроенные общественные пространства и современная дорожная сеть кардинально изменили восприятие городской среды как для местных жителей, так и для гостей муниципалитета.

«Благодарен дальнегорцам, которые активно голосуют по всем программам благоустройства. Важно, чтобы город преображался, активность жителей позволяет привлечь больше денежных средств. В этом году эта сумма для Дальнегорска составляет около 220 миллионов рублей. Надеюсь, что все работы будут выполнены в сентябре, жители увидят изменённый облик города с новыми парками и скверами», – поделился Олег Кожемяко.

Стратегическое видение губернатора

Важную роль в координации всех процессов играет губернатор Приморья. Под его руководством выстраивается система взаимодействия между федеральным центром, региональным правительством и муниципалитетами. Глава края лично контролирует ход ремонта, регулярно посещая территории, чтобы убедиться в эффективности вложенных средств. Во время рабочих поездок он не только инспектирует объекты, но и встречается с трудовыми коллективами. Так, недавно губернатор поздравил коллектив «Дальполиметалла» с профессиональным праздником и вручил сотрудникам предприятия заслуженные краевые награды, подчеркнув важность промышленного потенциала для экономики края.

Губернатор встретился с сотрудниками горно-металлургического комплекса. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края.

Национальный проект как драйвер изменений

Масштабная модернизация инфраструктуры Дальнегорска ведется в соответствии с государственными задачами, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Глава Приморья посетил стройплощадку улице Хамзина. Здесь возводят арендное жилье для сотрудников бюджетной сферы, молодых специалистов промышленных предприятий. По заверению подрядчика, 50 новых квартир сдадут в конце лета.

В рамках нацпроекта в Дальнегорске также проводится капитальный ремонт центральных улиц и внутриквартальных проездов, благоустройство скверов и парков, модернизация инженерных сетей. Кстати, о городских коммуникациях, сейчас специалисты ведут активную подготовку к новому отопительному сезону. Проводится замена теплотрасс и модернизация котельной. По сообщению пресс-службы правительства, на Проспекте 50 лет Октября коммунальщики меняют 170 метров труб, это поможет повысить надежность теплоснабжения для семи тысяч человек.

На Проспекте 50 лет Октября модернизируют теплосети. Фото: Ярослав ЮРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Город живет полноценной жизнью, важно, чтобы он сохранял динамику в развитии предприятий и городской инфраструктуры, комфортной среды», – подчеркнул губернатор.

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