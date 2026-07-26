«Море – стихия сильных и отважных»: праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ проходят во Владивостоке

В честь Дня ВМФ проходят праздничные мероприятия и патриотические акции Фото: Андрей МИХАЙЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 26 июля, Дальний Восток вместе со всей страной отмечает День Военно-морского флота. В этом году ВМФ России исполняется 330 лет. Жители Владивостока организовали на улицах патриотический автопробег, в музеях открылись новые экспозиции, а представители власти выступили с официальными обращениями к морякам и ветеранам. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

МОРЕ ФЛАГОВ НА ДОРОГАХ

Празднование началось с автомобильного пробега. Десятки машин выстроились в огромную колонну и проехали по дорогам Владивостока в честь Дня ВМФ. Сотни людей присоединились к акции, украсив свои авто Андреевскими флагами и российскими триколорами. Прохожие с удовольствием приветствовали колонну и снимали ее на видео.

ИСТОРИЯ ФЛОТА

В преддверии праздника в военно-историческом музее Тихоокеанского флота состоялось открытие новой выставки. Экспозиция приурочена сразу к трем датам: 330-летию ВМФ России, 295-летию основания ТОФ и 110-летию авиации ВМФ.

Заведующий музеем Евгений Журавлев рассказал, что новые экспонаты охватывают все эпохи флотской славы. Они наглядно показывают, как сквозь столетия неизменными оставались верность Андреевскому флагу и готовность к самопожертвованию ради Отечества. К слову, в сам праздничный день, 26 июля, музей и его знаменитый филиал «Ворошиловская батарея» сделали вход для всех посетителей абсолютно бесплатным.

В церемонии также принял участие заместитель командующего ТОФ контр-адмирал Дмитрий Артемов. Он анонсировал уникальную патриотическую акцию, которая пройдет на флоте в августе-сентябре по историческому маршруту ратной славы ТОФ.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

С праздником военных моряков и ветеранов поздравили губернатор края и мэр Владивостока. Олег Кожемяко отметил особую роль бойцов в современных реалиях.

«Приморцы гордятся достижениями Краснознаменного Тихоокеанского флота, чья главная база располагается во Владивостоке. Легендарная 55-я гвардейская дивизия морской пехоты прославляет малую родину в ходе специальной военной операции. Мы преклоняемся перед мужеством и героизмом земляков», – сказал Олег Кожемяко.

Глава Владивостока Константин Шестаков в своем обращении также подчеркнул, что история приморской столицы неразрывно связана с флотом.

«Море – стихия сильных и отважных. Ваша доблестная служба обеспечивает безопасность дальневосточных рубежей нашей Родины, охраняет морские просторы и суверенитет России», – обратился к военным морякам Константин Шестаков.

На фоне праздничных мероприятий администрация Владивостока выпустила официальное предупреждение для предпринимателей. В городе ввели частичный запрет на продажу спиртного.

С 12:00 до 20:30 основные торжества в честь Дня ТОФ проходят в Адмиральском сквере. По закону Приморского края реализация алкоголя на расстоянии менее 100 метров от мест проведения мероприятий строго запрещена. Ограничение начинает действовать за час до старта программы и снимается только спустя час после ее завершения.

Кроме того, в мэрии напомнили, что аналогичное правило будет действовать и 30 июля – с 18:30 до 21:00 во время Чемпионата России по спидвею на стадионе «Авангард».

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