Тихоокеанский улов: как школьное меню Владивостока становится полезнее

Первыми попробовали новинки меню ученики школы №83. Фото: vlc.ru.

В столовых общеобразовательных учреждений Владивостока намечается настоящая гастрономическая акция. С нового учебного года рацион школьников пополнится блюдами из свежей рыбы, выловленной в местных водах. Инициатива, выдвинутая губернатором Приморья Олегом Кожемяко, – это не просто смена одного продукта на другой, а шаг к укреплению здоровья через формирование правильных пищевых привычек у подрастающего поколения.

Возможность оценить новое меню появилась на летних каникулах. На базе школы № 83 прошла первая дегустация для ребят из пришкольного лагеря и их родителей. Присутствующим представили блюда из минтая. Юным гурманам предложили сделать выбор между нежной тефтелей в сливочном соусе и сочной котлетой с морковью. Классическое сопровождение в виде отварного молодого картофеля с маслом и густой, ароматный рыбный суп с ломтем темного хлеба завершили картину здорового обеда.

В народе минтай порой страдает от репутации «рыбы для кошек» – сказывается его доступность и демократичная цена. Однако за этой простотой скрывается кладезь полезных элементов. Судите сами: стограммовая порция содержит до 19 граммов легкоусвояемого белка, превосходя по этому показателю популярную куриную грудку, при энергетической ценности всего около 70 ккал.

Минтай – малоколорийная, но очень полезная рыба. Фото: vlc.ru.

Но главная ценность дальневосточного минтая – его статус абсолютного чемпиона по содержанию йода. Этот элемент критически важен для когнитивного развития детей и стабильной работы щитовидной железы. Дополняют картину калий, фосфор и кальций, отвечающие за крепость костей и сердца, а также витамины группы B, питающие нервную систему. Ко всему прочему, гипоаллергенность делает эту рыбу идеальной основой для детского стола.

«Многие родители жалуются на то, что дети не любят рыбную продукцию, однако в ней есть много полезных растущему организму веществ. Именно поэтому по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко с начала учебного года меню школьных столовых будет дополнено новыми блюдами. Очень важно прививать детям культуру правильного питания с раннего возраста», – отметила заместитель начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования мэрии Ирина Вербицкая.

Вердикт «главных судей» был вынесен без лишних слов. Пустые тарелки после дегустации и очереди за добавкой супа и котлет оказались красноречивее любых отчетов. Похоже, полезный обед может быть еще и вкусным, а тихоокеанский улов станет привычным на школьных столах всего края.

Напомним, школы дальневосточной столицы готовятся к приему детей в новом учебном году. В муниципальных учреждениях города проводятся помывки, косметический или комплексный ремонт. Помимо этого, реконструкция затронула часть пришкольных стадионов.

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