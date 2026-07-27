Хотела «почистить» печень, а оказалась в реанимации: врачи спасли женщину после голодания и приема популярного БАДа в Приморье

Пациентка решила «подлечить печень» с помощью экстремальной практики Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Находке врачи реанимационного отделения городской больницы спасли женщину средних лет, которая чуть не погибла из-за опасного эксперимента со своим здоровьем. Бригада скорой помощи доставила ее в тяжелом состоянии – давление упало до критических значений, все тело покрылось сыпью, лицо распухло, появились резкая слабость и удушье. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как выяснилось, пациентка решила «подлечить печень» с помощью экстремальной практики: несколько дней она полностью отказывалась от пищи и воды, а затем приняла популярную биологически активную добавку.

Организм, ослабленный голоданием, не справился с компонентами БАДа – началась острая аллергическая реакция, переросшая в анафилактический шок. В реанимации медики быстро купировали приступ, провели противошоковую терапию и нормализовали работу почек. Спустя неделю интенсивного лечения женщину выписали под наблюдение терапевта.

«Сухое голодание опасно для всех, в том числе для людей без хронических заболеваний. Натуральность БАДа не означает отсутствие опасности», – предупреждают врачи Находкинской городской больницы.

Специалисты призывают не заниматься самолечением и перед приемом любых добавок обязательно консультироваться со специалистами.

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