Насекомое-призрак вернулось спустя 98 лет: ученые нашли на Камчатке загадочный вид комаров, который считали исчезнувшим

Открытие, сделанное в рамках межведомственной программы изучения Камчатки, доказало, что ареал этого насекомого простирается по обе стороны Тихого океана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На камчатском побережье спустя почти столетие вновь обнаружен вид комара, который до сих пор считался обитателем Канады. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Биологи Дальневосточного федерального университета и специалисты Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН нашли на Дальнем Востоке популяцию Thalassosmittia marina – морского комара, описанного в 1928 году по экземплярам из Канады и с тех пор ни разу не попадавшего в поле зрения зоологов. Открытие, сделанное в рамках межведомственной программы изучения Камчатки, доказало, что ареал этого насекомого простирается по обе стороны Тихого океана.

Речь идет о миниатюрном темно-коричневом двукрылом длиной от 2,3 до 2,6 миллиметра, который внешне почти неотличим от своих сородичей, но выдает себя анатомией.

С помощью методов молекулярной генетики российские исследователи подтвердили, что дальневосточные экземпляры принадлежат именно к Thalassosmittia marina. При этом выявились и межпопуляционные различия: камчатские комары несколько крупнее канадских (длина тела 2,3–2,6 мм против 2,0–2,3 мм, длина крыльев 2,32–2,52 мм против 1,5–1,91 мм), а количество члеников в антеннах варьируется от 12 до 13 против строго 12 у тихоокеанских сородичей из Северной Америки.

«Оригинальное описание 1928 года оказалось недостаточно информативным для современных исследований. Мы провели детальное переописание вида на современном уровне с использованием ДНК-баркодирования. Это позволило не только подтвердить видовую принадлежность камчатских находок, но и создать надежную молекулярную базу для дальнейших исследований», – пояснил Александр Семенченко, кандидат биологических наук, доцент Института Мирового океана ДВФУ и один из авторов открытия.

Обнаружение Thalassosmittia marina стало первым случаем регистрации этого вида в фауне России. Изучение морских хирономид на Дальнем Востоке находится на начальной стадии, и каждая такая находка расширяет представления о биоразнообразии региона.

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