Преступление произошло на перегоне Ружино – Лесозаводск Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Два подростка из Приморья получили реальные сроки лишения свободы за поджог на железной дороге. Жители Лесозаводска 15 и 16 лет действовали по указанию куратора из мессенджера. За это им пообещали деньги, но в итоге парни оказались на скамье подсудимых. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ЗАДАНИЕ ИЗ МЕССЕНДЖЕРА

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В мае прошлого года 15-летний житель Лесозаводска получил в мессенджере сообщение с предложением поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры. Куратор пообещал за это 80 тысяч рублей и прислал инструкции, как именно нужно действовать. Подросток согласился и привлек к делу 16-летнего приятеля.

Они отправились на перегон станций Ружино – Лесозаводск Дальневосточной железной дороги. По указанию куратора подростки подожгли релейный и батарейный шкафы, которые предназначены для регулирования движения поездов.

Чтобы подтвердить выполнение задания, парни сняли поджог на камеру мобильного телефона, отправили видео куратору и скрылись с места преступления. Однако куратор перечислил им только восемь тысяч рублей, оценив работу по присланным кадрам.

ПРИГОВОР ЗА ПОДЖОГ

Вскоре подростков задержали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. Дальневосточная транспортная прокуратура поддержала обвинение в Тихоокеанском флотском военном суде. Парней признали виновными в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору.

Одному из подростков назначили семь лет лишения свободы, второму – 6,5 лет. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.

«Совершение поджогов объектов транспортной инфраструктуры, в том числе по указанию кураторов, квалифицируется как террористический акт или диверсия. За совершение таких преступлений предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», – напомнили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

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