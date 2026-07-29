Работать на каникулах – выбор самих мальчишек, о котором они не жалеют. Фото: Ирина ФАСОВА.

Вместо того, чтобы проводить каникулы в виртуальной реальности за компьютерными играми, многие школьники Владивостока предпочитают приносить пользу родному городу и, главное, самостоятельно зарабатывать. Для кого-то это будет первая зарплата в жизни.

ИДУТ ЗА ДЕНЬГАМИ, А ПРИОБРЕТАЮТ БОЛЬШЕЕ

Ежегодно МКУ «Зеленый Владивосток» организует трудовые отряды для подростков. Чаще всего школьники заняты на территории ландшафтно-парковой зоны ДВФУ. Они занимаются несложными работами – ухаживают за растениями, собирают мусор на газонах, сгребают траву после покосов, подметают дорожки. График занятости строго регламентирован законом: для 14-летних предусмотрена 4-часовая смена, для 15-летних - 5-часовая, а старшеклассники (16–17 лет) трудятся по 7 часов в день.

Братья-близнецы Андрей и Григорий Семишины не новички в деле благоустройства Владивостока. Фото: Ирина ФАСОВА.

«Каждый год у нас работает не меньше 10 ребят. Мы принимает подростков от 14 лет. Конечно, в первую очередь ребята приходят за заработком. Но после работы на свежем воздухе возле моря в дружном коллективе дети отмечают, что получили гораздо больше. Это и новые друзья, и понимание, что такое настоящий физический труд. Многие возвращаются на следующий год», – рассказала начальник отдела кадров МКУ «Зеленый Владивосток» Ксения Бутич.

Сейчас бригада школьников приводит в порядок обширные окрестности набережной ДВФУ. Траву предварительно скашивают профессионалы «Зеленого Владивостока». Затем ее надо вручную сгрести в «стожки» и упаковать по мешкам.

Так выглядит территория ДВФУ после уборки. Фото: Ирина ФАСОВА.

«РАБОТАТЬ ТЯЖЕЛОВАТО, НО НАДО»

Федор, которому 14, на несколько минут отложил веерные грабли и охотно поделился с «Комсомолкой» своим трудовым опытом, пусть пока и скромным.

«Я разносил по почтовым ящикам листовки. Правда проработал только два дня. Людям не нравится то, что я делаю. И по деньгам меня обманули, заплатили намного меньше, чем обещали», - вздыхает Федор.

Федор всегда работает с улыбкой. Фото: Ирина ФАСОВА.

Работать на благо родного города ему нравится гораздо больше. Узнал о «Зеленом Владивостоке» от своих друзей. Трудоустройство официальное. Значит гарантирована не только честная оплата, но и запись в трудовой книжке. Есть еще плюс: в будущем это поможет при расчете дальневосточных надбавок.

Для напарника Федора Марка заработанные в МКУ деньги тоже станут не первыми. Марк рассказал, что 10 лет занимался футболом. Получал денежные призы на соревнованиях. Сейчас перед ним не футбольное поле, а поле скошенной травы.

Марк планирует на свою зарплату купить телефон. Фото: Ирина ФАСОВА.

«Работать, конечно, тяжеловато, но надо. Хочу накопить на новый телефон. И родители меня хвалят. Берегу семейный бюджет», - по-взрослому рассуждает Марк.

Федор тоже планирует купить новый смартфон, а еще компьютер. За трудовую смену ему заплатят около 20 тысяч рублей.

«Конечно, на все мои цели этого не хватит. Буду копить», - делится «бизнес-планом» подросток.

ГОВОРИТЬ НЕКОГДА, МЫ «ГРЕБЕМ»

Второй год подряд в зеленое хозяйство приходят подработать братья-близнецы Андрей и Григорий Семишины, им по 16. Ребята очень серьезные. К порученному делу относятся со всей ответственностью. Их подгонять не надо. У братьев конкретные цели: зарабатывать ради будущего. Впереди подготовка к ЕГЭ. Хотят накопить деньги на репетитора по математике.

Братья Семишины к работе относятся со всей серьезностью. Фото: Ирина ФАСОВА.

«Планируем поступать в разные вузы, но математика для нас обоих профильный предмет. Мы не гуманитарии, а технари», - коротко рассказали о себе братья и снова взялись за грабли, чтоб не терять ни минуты.

Кстати, трудиться - это полезно не только для семейного бюджета, но и для становления личности подростка. Специалисты в области психологии отмечают: если инициатива пойти на работу исходит от самого подростка, это мощный инструмент воспитания. Такой опыт развивает чувство ответственности и укрепляет веру в собственные силы. Умение преодолевать трудности и жертвовать сиюминутными развлечениями ради достижения значимых целей - важный навык, который закладывает фундамент взрослой жизни.

Девочки в бригаде редкость, но они есть. Фото: Ирина ФАСОВА.

ЖАРА И ДОЖДЬ – НЕ ПРИЧИНА ДЛЯ ОТДЫХА

Всем юным работягам обязательно выдают экипировку – ярко-зеленый жилет, перчатки и орудия труда – веерные грабли и мешки. У каждого свой фронт работ, с которым надо справиться в течение дня. Причем, процесс не прекращается в любую погоду. Пошел дождь – получайте дождевики и вперед. Когда палит солнце, можно передохнуть пару минут в тени, но потом снова за дело.

Мастер участка и наставник юных работяг Михаил Краснов. Фото: Ирина ФАСОВА.

Руководит школьниками мастер участка, представитель МКУ «Зеленый Владивосток», Михаил Краснов. Говорит прямо: ребята все разные. Кто «гребет» ответственно, кто-то пытается отлынивать. Этот номер с мастером не проходит. Трудовая дисциплина на первом месте, и не важно, сколько тебе лет.

«Были у меня два товарища, которые изобретали разные уловки, чтобы поменьше грести. Я их не ругал, такое вообще не принято. Но выстроил работу так, что эти двое стали «стахановцами» и сами себе удивлялись: как это они впереди всех оказались. У меня свои хитрости», - улыбается Михаил Краснов.

Траву косят профессиональные сотрудники МКУ «Зеленый Владивосток». Фото: Ирина ФАСОВА.

За время работы с подростками он стал и воспитателем, и где-то психологом. Подмечает особенности каждого, «тасует» напарников так, чтобы им работалось с интересом. На огромном зеленом поле набережной ДВФУ он расставляет юных работников, как фигуры в перспективной шахматной партии.

«Так, что вы скучились? Мешаете же друг другу. Давай один идет левее, другой правее», - подбадривает своих подопечных мастер участка.

Михаил Краснов грамотно руководит ходом работ. Фото: Ирина ФАСОВА.

Подчиненные, конечно, хлопотные, но Михаилу его команда нравится. Он искренне радуется успехам временных сотрудников «Зеленого Владивостока» и вспоминает себя в юные годы. Сам начал подрабатывать с 14 лет.

ВАЖНО

По вопросам трудоустройства в МКУ «Зеленый Владивосток» на период летних каникул необходимо обращаться в отдел кадров по адресу: ул. Гамарника, 16-109 или по телефону 8 (423) 246-46-20.

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