Константин Шестаков сохранил пост главы Владивостока Фото: Администрация Владивостока.

Константин Шестаков переизбран главой Владивостока на новый срок. Депутаты городской думы единогласно проголосовали за его кандидатуру, доверив управление приморской столицей еще на пять лет. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Выборы мэра Владивостока 2026

На заседании городской думы состоялось голосование по выборам руководителя муниципалитета. Процедура проходила по новым правилам: согласно принятому в июле прошлого года краевому закону, главы всех муниципальных образований региона избираются большинством голосов местными представительными органами.

При этом претендентов на этот пост представляет лично губернатор края. Как рассказали в ходе подготовки к заседанию, представители других парламентских партий выдвигать свои кандидатуры на пост мэра столицы Приморья не стали.

Кандидаты на выборах мэра Владивостока 2026

Глава региона Олег Кожемяко предложил депутатам на выбор две кандидатуры. Первым претендентом стал действующий градоначальник Константин Шестаков, который входит в состав президиума регионального политсовета «Единой России» и был официально выдвинут этой партией.

Вторым кандидатом стала депутат думы Владивостока, представитель фракции «Единая Россия» Алеся Корсак. На пост главы приморской столицы ее выдвинула Общественная палата региона.

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По итогам процедуры участники заседания выразили полное согласие с первой предложенной кандидатурой и проголосовали за Константина Шестакова единогласно. В ходе мероприятия состоялась процедура вступления в должность. Глава приморской столицы официально принял присягу перед присутствующими.

«Вступая в должность, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города», – произнес Константин Шестаков.

Градоначальник обозначил векторы развития на ближайшую пятилетку. По его словам, Владивосток должен стремиться к статусу города-миллионника, развиваться как финансовый и культурный центр макрорегиона, а главной задачей остается создание комфортных условий для жизни людей.

Сразу после того как мэр принял присягу, губернатор региона Олег Кожемяко вручил ему удостоверение главы города Владивостока.

Константин Шестаков родился и вырос во Владивостоке. У него два высших образования – в сфере мировой экономики и юриспруденции. Большую часть карьеры он посвятил государственной службе: долгое время работал в краевой администрации, возглавлял департамент по туризму, а до перехода в мэрию занимал пост заместителя председателя правительства Приморья.

Напомним, впервые он был избран главой приморской столицы 29 июля 2021 года. Согласно результатам нынешнего голосования, он продолжит руководить городом еще пять лет.

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