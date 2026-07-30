Родила дома и выбросила в контейнер: жительница Камчатки попала в больницу и сделала страшное признание

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В Петропавловске-Камчатском следователи СК России расследуют уголовное дело в отношении местной жительницы, которая, по версии следствия, родила девочку дома и выбросила ее в мусорный бак. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Камчатскому краю.
Инцидент вскрылся 28 июля, когда женщина попала в больницу с признаками недавних родов. В беседе с медиками она рассказала, что родила ребенка 22 июля, но вместо того чтобы обратиться за помощью, избавилась от новорожденной, завернув в пакет и выбросив ее в мусорный контейнер у дома на улице Бохняка в Петропавловске-Камчатском. Местонахождение младенца до сих пор не установлено.
Женщина сейчас находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Следственный отдел по Петропавловску-Камчатскому возбудил уголовное дело по статье 106 УК РФ – убийство матерью новорожденного ребенка. Следователи СК совместно с сотрудниками полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий: осматривают территорию мусорного полигона, допрашивают работников коммунальной службы и устанавливают все обстоятельства трагедии.
Следствию предстоит выяснить причины и условия, которые подтолкнули женщину к такому поступку, а также оценить ее психологическое состояние в момент совершения преступления. Правоохранители продолжают поиски ребенка, но шансов найти его живым практически не осталось.
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