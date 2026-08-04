«Подрезали» на дороге и забрали жену: компания из Находки похитила женщину после ссоры с ее мужем в кафе

Фигурантам вменяют несколько тяжких статей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу пятерых жителей Находкинского городского округа, которых обвиняют в похищении человека, хулиганстве и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Преступления раскрыты при участии УФСБ России по Приморскому краю. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, все началось в августе 2025 года на первом пляже микрорайона Ливадия в Находке. Обвиняемые вступили в конфликт с посетителем кафе, избили его, а когда потерпевший вместе с супругой уехал на машине, злоумышленники спровоцировали аварийную ситуацию на дороге, остановили автомобиль и снова нанесли мужчине удары.

«Потерпевшему удалось скрыться, после чего злоумышленники похитили его супругу, чтобы выяснить его местонахождение. Женщину удерживали в салоне автомобиля, однако ей удалось сбежать», - рассказали в прокуратуре Приморского края.

Позже один из обвиняемых поджег автомобиль потерпевшего. Фигурантам вменяют несколько тяжких статей, включая похищение группы лиц по предварительному сговору и хулиганство. После вручения обвинительных заключений дело направят в Находкинский городской суд.

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