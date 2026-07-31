В Уссурийске 30 июля вечером произошло нападение медведя на сотрудницу вольерного комплекса в парке «Дора». Женщина исполняла свои обязанности по уходу за животными – кормила хищников. Когда она подошла к вольеру с медведем, зверь нанес ей тяжелую травму верхней конечности. Пострадавшая потеряла сознание и в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимацию городской больницы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».
Следователи СК России по Приморскому краю начали проверку по факту нарушения требований охраны труда. Они устанавливают точную последовательность событий, соответствие условий работы технике безопасности и инструкцию по кормлению хищников. Также будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию безопасной работы с дикими животными.
«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СК Приморского края.
Медики продолжают бороться за жизнь женщины. О ее точном состоянии пока ничего не известно. Полиция Приморья также начала проверку по факту произошедшего.
Прокуратура Приморья тоже взяла на контроль расследование по факту нападения медведя. Надзорный орган проверит, как соблюдались требования охраны труда и техники безопасности при кормлении животных. Также оценят инструкции и действия должностных лиц, ответственных за организацию работы с дикими зверями. Заведено уголовное дело по по статье о нарушении требований охраны труда.
В минздраве рассказали, что очевидцы услышали крик, увидели женщину с окровавленной рукой и вызвали скорую. Пострадавшей оказали первую помощь, обезболили и экстренно доставили в Уссурийскую центральную городскую больницу.
Сейчас женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи провели телемедицинские консультации с краевыми специалистами – они делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь.
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