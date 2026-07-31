Зверь нанес женщине тяжелую травму верхней конечности Фото: СК Приморья

В Уссурийске 30 июля вечером произошло нападение медведя на сотрудницу вольерного комплекса в парке «Дора». Женщина исполняла свои обязанности по уходу за животными – кормила хищников. Когда она подошла к вольеру с медведем, зверь нанес ей тяжелую травму верхней конечности. Пострадавшая потеряла сознание и в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимацию городской больницы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Следователи СК России по Приморскому краю начали проверку по факту нарушения требований охраны труда. Они устанавливают точную последовательность событий, соответствие условий работы технике безопасности и инструкцию по кормлению хищников. Также будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию безопасной работы с дикими животными.

Пострадавшая потеряла сознание Фото: СК Приморья

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СК Приморского края.

Медики продолжают бороться за жизнь женщины. О ее точном состоянии пока ничего не известно. Полиция Приморья также начала проверку по факту произошедшего.

Женщина лишилась части руки Фото: прокуратура Приморского края

Прокуратура Приморья тоже взяла на контроль расследование по факту нападения медведя. Надзорный орган проверит, как соблюдались требования охраны труда и техники безопасности при кормлении животных. Также оценят инструкции и действия должностных лиц, ответственных за организацию работы с дикими зверями. Заведено уголовное дело по по статье о нарушении требований охраны труда.

В минздраве рассказали, что очевидцы услышали крик, увидели женщину с окровавленной рукой и вызвали скорую. Пострадавшей оказали первую помощь, обезболили и экстренно доставили в Уссурийскую центральную городскую больницу.

Сейчас женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи провели телемедицинские консультации с краевыми специалистами – они делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь.

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