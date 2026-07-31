««Подстраиваем» улицы под безопасность и комфорт»: владивостокцам рассказали, как изменится дорожное движение в ближайшее время

Перехватывающие парковки пользуются популярностью. Фото: Администрация Владивостока.

Владивосток переживает настоящий строительный бум. Город прирастает новыми жилыми кварталами, а плотность трафика на дорогах бьет рекорды. Как городские власти адаптируют городскую инфраструктуру к таким переменам? Какие стратегии по оптимизации движения внедряются в 2026 году и насколько оправдала себя установка камер видеофиксации нарушений ПДД? Об этом «Комсомолка» поговорила с директором муниципального казенного учреждения «Центр организации дорожного движения» (МКУ «ЦОДД») во Владивостоке Павлом Васильевым.

Директор МКУ «Центр организации дорожного движения» Павел Васильев. Фото: Администрация Владивостока.

- Какая главная цель разработки новых проектов организации дорожного движения? Повлекут ли эти изменения радикальную перестройку существующих схем?

«Основные принципы при разработке проектов организации дорожного движения - это акцент на безопасность дорожного движения. Причем, для передвижения не только автомобилистов, но и пешеходов. Это наименее защищенные участники дорожного движения».

Дороги Владивостока стараются проектировать с учетом растущего числа СИМов. Фото: Ирина ФАСОВА.

- Но пешеходов надо защищать не только от водителей «железных коней», но и самокатчиков. В последнее время они все чаще становятся виновниками ЧП.

«При разработке проектов дорожной инфраструктуры во Владивостоке мы в обязательном порядке принимаем во внимание стремительный рост популярности средств индивидуальной мобильности (СИМ). Несмотря на то, что действующие ПДД разрешают пользователям СИМ передвигаться по тротуарам, их количество на улицах города постоянно увеличивается. Поэтому при проектировании новых объектов мы стараемся интегрировать специализированные велодорожки и полосы для самокатов, чтобы обеспечить безопасность всех участников движения. В целом, мы «подстраиваем» городские улицы под безопасность и комфорт. Речь не о радикальных изменениях схемы движения транспорта, а о применении новых методик к ее разработке. Где-то будем дополнительно устанавливать светофоры, где-то организовывать кольцевое движение. Необходимость вносить корректировки продиктована стремительной автомобилизацией Владивостока и его активным развитием. Город растет, появляются новые кварталы, микрорайоны. Соответственно, схемы организации дорожного движения не могут оставаться прежними».

Новая перехватывающая парковка скоро должна появиться на «Санаторной». Фото: Администрация Владивостока.

- Можно конкретизировать: о каких территориях Владивостока идет речь?

«Возьмем микрорайон Патрокл. Еще недавно это была тихая окраина с парой-тройкой домов и пустыми дорогами, где водители никогда не стояли в пробках. Сегодня ситуация кардинально иная. Район превратился в один из самых густонаселенных секторов Владивостока. Рост числа жителей неизбежно привел к увеличению количества машин на дорогах. Чтобы справиться с таким потоком, городским властям пришлось расширять дорожную сеть, добавлять новые светофоры, пешеходные переходы. Подобный сценарий развития инфраструктуры уже был реализован в Ленинском районе при возведении ЖК «Зеленый бульвар». Сейчас аналогичный подход применяется в Советском районе на площадке ЖК «Восточный луч». В настоящий момент мы проектируем здесь новые круговые развязки для удобства разворота транспорта и обустройства автобусных остановок. Также в проект заложено расширение проезжей части и создание пешеходных дорожек. К увеличению дорожного трафика неизбежно приведет реконструкция Рудневского моста. Это все, естественно, учитывается».

Новые светофоры регулярно устанавливают во Владивостоке. Фото: Администрация Владивостока.

- Вы упомянули стремительную автомобилизацию Владивостока. Сколько примерно транспортных средств курсирует по нашим дорогам?

«Данная статистика сложно собираемая, и не относится к компетенции ЦОДД. Могу сказать о количестве ТС в Приморье. На сегодняшний день по данным открытых источников в 25-м регионе зарегистрировано около 1,1 миллиона автомобилей, включая грузовой транспорт. По официальной статистике население края составляет порядка 1 799 тысяч человек. Следовательно, на каждую тысячу приморцев приходится около 600 авто».

- Внушительная цифра. За таким огромным автопарком требуется глаз да глаз. Подразумеваются камеры видеофиксации нарушений ПДД. Где во Владивостоке стоят дорожные камеры и почему именно там?

«Ответ прост: места их дислокации определяются прежде всего безопасностью. В первую очередь под прицел попадают аварийно-опасные участки, где уже случались ДТП с пострадавшими и погибшими. Камеры в автоматическом режиме следят за тем, чтобы водители не превышали скорость, останавливались на красный свет и пропускали пешеходов. Также камеры фиксируют такие нарушения, как отсутствие ремня, разговоры по телефону или забытые фары. Кроме того, в городе активно работают системы, отслеживающие правила парковки. Это помогает бороться с пробками и хаотичной стоянкой, мешающей общему потоку. Во Владивостоке за дорожной обстановкой круглосуточно наблюдают более 30 стационарных комплексов фото- и видеофиксации».

- Очевидно, что камер видеонаблюдения будет становиться больше?

«Конечно. В этом году система видеонаблюдения Владивостока расширится. Установят девять дополнительных комплексов фиксации нарушений на шести участках. На четырех участках они будут следить за соблюдением правил парковки. Камеры появятся на Партизанском проспекте (возле Инструментального кольца), на Океанском проспекте (вблизи остановки «Комарова»), у главного входа в ТЦ «Калина Молл» и на Корабельной Набережной, 1. Еще два комплекса заработают в расширенном режиме. Они станут отслеживать нарушение правил движения грузовых автомобилей, скоростной режим, корректность проезда по разметке, выезд на встречную полосу и использование фар или ходовых огней. Эти камеры разместят на съезде с Золотого моста (ул. Всеволода Сибирцева) и на развязке проспекта 100-летия Владивостока с улицей Русской».

- Проводится анализ эффективности текущих мер контроля?

«Увеличение числа комплексов фотовидеофиксации во Владивостоке доказало свою эффективность. Главная цель нововведений - повышение культуры вождения и минимизация дорожно-транспортных происшествий. Статистика, собранная после ввода в эксплуатацию новых камер, подтверждает положительную динамику. На таких проблемных участках, как проспект 100-летия Владивостока и Некрасовский путепровод, аварийность заметно снизилась. Ранее здесь часто случались аварии из-за того, что автомобилисты, отвлекаясь на мобильный телефон, не следили за дистанцией и врезались в заднюю часть автомобиля, движущегося впереди. Сейчас количество таких ДТП снизилось в разы».

Светофор - важный элемент организации дорожного движения. Фото: Администрация Владивостока.

- По каким адресам появятся новые перехватывающие парковки? Как зарекомендовали себя уже имеющиеся площадки?

«Цифры говорят сами за себя. С сентября 2025 года по июль нынешнего водители Владивостока воспользовались перехватывающими парковками более 14,5 тысячи раз. Подчеркну, эти площадки были запущены не ради прибыли, а для комфорта горожан и туристов. Сейчас в городе работают две такие зоны: на Корабельной Набережной и на улице Шуйской. В ближайшее время сеть планируют расширить. Новая парковка появится у станции Санаторная.

Пользоваться парковочными местами можно бесплатно в праздники, выходные, а также в ночное время (с 19.00 до 08.00). В будни в дневные часы тариф составляет 65 рублей для легкового транспорта, 95 рублей для грузовиков (до 3,5 тонн) и 35 рублей для мототехники. Безопасность и контроль на объектах обеспечиваются за счет круглосуточного видеонаблюдения и автоматизированной системы считывания номеров».

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