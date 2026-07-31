По прогнозу синоптиков, 1 и 2 числа погода будет крайне неустойчивой Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Первые выходные августа разочаруют жителей Приморья. По прогнозу синоптиков, 1 и 2 числа погода будет крайне неустойчивой: регион окажется под влиянием фронтальных разделов. Это означает, что дожди будут то прекращаться, то вновь накрывать населенные пункты. Мы расскажем, какой будет погода в Приморье и Владивостоке в первые выходные августа 2026 года. Где ожидаются дожди, какой будет температура воздуха и когда осадки усилятся.

ПОГОДА В ПРИМОРЬЕ 1-2 АВГУСТА 2026

По прогнозам синоптиков, дожди обрушатся на большинство районов Приморья. В основном дождь будет слабым, местами его интенсивность может увеличиться. Поэтому тем, кто собирается на природу или к морю, стоит заранее подготовиться к переменчивой погоде.

Ночные температуры в Приморье будут в пределах от +13 до +20 градусов. При этом в ночь на воскресенье, 2 августа, на северо-востоке края похолодает до +7...+12 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +20...+29 градусов.

ПОГОДА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 1-2 АВГУСТА 2026

Во Владивостоке в первые августовские выходные также сохранится преимущественно облачная погода. Временами в городе будут идти дожди различной интенсивности, а свежий юго-восточный ветер добавит ощущение прохлады.

Температура воздуха останется практически без изменений: ночью и утром ожидается +17...+20 градусов, днем – около +21...+23 градусов.

Таким образом, погода в Приморье на выходные 1 и 2 августа 2026 года будет по-настоящему летней, но с дождями. Если планируете отдых на природе, не забудьте взять зонт или дождевик – они могут пригодиться в любой момент.