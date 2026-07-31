Пока автомобиль скорой мчался в стационар, в больнице уже готовились к экстренной операции. Фото: минздрав Приморья

Сначала – сердце остановилось на краю пропасти. Потом началась настоящая гонка со временем. Всего несколько минут решили судьбу 48-летнего мужчины, которого врачи буквально вырвали из лап смерти после острого инфаркта миокарда. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Смертельно опасный приступ застал пациента внезапно. При таком диагнозе сердце стремительно теряет жизненно важные клетки, а счет идет не на часы – на минуты. Понимая это, бригада скорой помощи начала борьбу за жизнь мужчины еще по дороге в больницу. Медики провели догоспитальный тромболизис – ввели препарат, растворяющий тромб. Это позволило выиграть самое ценное – время, которое при инфаркте невозможно вернуть.

Пока автомобиль скорой мчался в стационар, во Владивостокской клинической больнице № 1 уже готовились к экстренной операции. Благодаря заранее переданной информации, пациента без промедления доставили прямо в операционную. Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения № 2 Михаил Циванюк выполнил экстренное стентирование (установил расширяющий стент), восстановив кровоток в пораженной артерии.

48-летнего жмужчину с инфарктом миокарда спасли в Приморье Видео: минздрав Приморья

«От момента введения жизненно важного препарата до начала операции прошло всего 25 минут. Именно эта скорость, профессионализм и четкая работа всех специалистов стали решающими в борьбе за жизнь пациента», – сообщили в минздраве Приморского края.

Сегодня мужчина уже вернулся домой. Впереди его ждет восстановление под наблюдением врачей, но самое главное уже произошло – сердце продолжает биться.

Эта история – еще одно напоминание о том, что боль в груди нельзя терпеть или пытаться «переждать». При первых тревожных симптомах нужно немедленно вызывать скорую помощь. Иногда один звонок способен спасти жизнь.

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